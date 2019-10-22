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 Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала незаконную переправку стрелкового оружия и запасных частей к нему на территорию нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 01

Оперативники и следователи СБУ установили, что менеджмент одного из отечественных частных предприятий, которое специализируется на разработке оружия, наладил схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия.

Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 02

Во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 03

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Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 04

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также выявлены почти 3 тыс. боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписание контрактов на поставки вооружения за границу.

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 05

Смотрите: Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Заря" при пересечении линии разграничения. ФОТО

Контрразведка СБУ блокировала контрабанду составных частей боевого автоматического оружия 06

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3155294
 
   
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СБУ как всегда работают на Россию. Это оружие в обход санкций поставляется на передовую.
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"Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного" - А в друг в РФ через Беларусь уходило, а потом в ЛНР/ДНР???
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смешно. В Украине оружия хоть жопой жри. Любого. Включая ПТРК и ПЗРК. Возможно и минометы есть. А тут такое шоу для зебобиков от 95 квартала.
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В США вполне легально можно смайстрячить хоть АК, хоть АР-15 из частично незаконченных деталей(80%), купленных по интернету. Правда, полу-авто и будешь обязан нанести номера и сообщить властям. Я так две мелкашки Ruger 10/22 смайстрячил.Насколько я знаю, законченные на 80% receivers в свободной продаже есть для АР(все калибры), АК(все калибры), Глок(все модели/калибры), Ругер 10/22(оба калибра), Колт 1911(все калибры).
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