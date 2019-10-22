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 Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции задержали две группы людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения. Среди сталкеров были белорусы, литовцы и украинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи села Терехи были обнаружены два сталкера-иностранца 27 лет, граждане Республики Беларусь, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

"Других любителей радиационного отдыха правоохранители задержали возле отселенного города Припять, двое жителей Киевской области 23 лет и двое граждан Литвы 24 лет", - сообщают в Нацполиции.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области, для принятия решения.

Также в рамках операции "Мигрант" отделом полиции зоны ЧАЭС ГУНП в Киевской области направлено представление в Государственную миграционную службы по сокращению срока пребывания иностранцев в Украине.

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Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция 01
Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция 02
Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция 03
Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155269
 
 
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Зачем задерживать ? Нужно популяризировать. Это деньги. От туризма.
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вы что, с луны прилетели? Там всё давно туризмизировано. Официально зону в год посетило 70 тыс туристов. А эти халявщики не хотят платить деньги за экскурсию.
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Ну штраф небольшой. Только повежливей с ними.Пусть едут еще.
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Они приехали за артефактами Но их уже нет , все скомуниздилии и продали за бугор
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Задержанные не бедные. В хорошей амуниции и понимают зачем приехали.
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Задержанные планомерно рассчитывали что их "задержат". Кул или вау, как там у этих *********.
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