 Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального в Николаеве прохожие нашли череп.
По предварительным выводам эксперта - это человеческий череп и он является давним. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
"Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения", - говорится в сообщении.
27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции возле церкви. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.
Затем он показал где нашел черепа. Оказалось, что мужчина взял их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.
Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Nope. Not even enough. This way:
а как к тебе дурыка чувака подселят???
твій контингент.
Принес черепа...любимой девушке....
Миль пардон за мой французкий)))
Alien Vampires (dark electro, Італія) - Clubbers Die Younger
Задержанный: Белый череп, да, я принес ей. Чтобы донести свои мысли, поиска правды. Я тоже хочу узнать правду.
Представительница полиции: Вы ей принесли череп вместе с запиской. Почему череп, а не цветы, шоколадку?
З: Наверное, кому что нравится.
П: Вам нравятся черепа?
З: Мне нет. Ей, наверное, да.
П: Она вам об этом говорила?
З: Нет… Почувствовал сердцем… Я верующий человек.
П: Разворошить могилу - это правильно?
З: Смотря с какой целью… С целью освобождения человеческих душ. Просто судьба меня привела.