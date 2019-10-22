EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1947  42
Все про:Николаев (1209) Нацполиция (10268)

 Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские разыскали мужчину, который разносил по городу человеческие черепа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального в Николаеве прохожие нашли череп.

По предварительным выводам эксперта - это человеческий череп и он является давним. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

"Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения", - говорится в сообщении.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции возле церкви. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал где нашел черепа. Оказалось, что мужчина взял их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60 кг каннабиса общей стоимостью 2,7 млн грн изъяты у двух мужчин в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция 01
Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция 02
Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3155259
 
 
 Топ комментарии
 
Чувак выселил всех соседей и захватил жилплощадь.
 показать весь комментарий
 
В дурку його. Явно якісь відхилення має.
 показать весь комментарий
 
Как РОМАНТИЧНО то пля!))))
Принес черепа...любимой девушке....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чувак выселил всех соседей и захватил жилплощадь.
 показать весь комментарий
 
 
Хеллоуїн в нього щось ранувато почався... 🎃🎃🎃
 показать весь комментарий
 
 
до сих пор помню с детства как строили дома на районе на месте немецкого кладбища черепами все дворы были забиты . дети игрались. уже и не помнит ни кто . что дома на кладбище построены.
 показать весь комментарий
 
Пля... Я глядя на эти фотки, тоже самое вспомнил в начеле 90-х на Николаевщине....
 показать весь комментарий
 
черный археолог..находят они черепа..у этого то кукуха уехала. надо было сказать что это череп *****, или череп Шоколада, или Вазелина..продал бы подороже...
 показать весь комментарий
 
Некрофил пришел на кладбище ипать-копать
 показать весь комментарий
 
 
Блин, сразу про сатановскую вспомнил... Мужчина разносил человеческие черепа из старинных склепов по Николаеву, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 998
 показать весь комментарий
 
 
В п. Седово(Новоазовск),есть коса Кривая. Так там хоронили колдунов и ведьм. По слухам их нужно погребать и не на суше и не на обычных кладбищах. Иначе они могут воскреснуть и забрать твою душу. Так туда на Троицу постоянно съезжаются все оккультисты и современные ведьмаки. Рыбаки рассказывают,что в этот момент обязательно кто-то утонет из отдыхающих. Хотя и не пъяный и неглубоко...А вообще самое ведьмакское место не Донбассе - Снежное. Там их пруд пруди.Это у Саур Могилы. Может они и кацапам помогли тогда. Ценности у них близкие.
 показать весь комментарий
 
В дурку його. Явно якісь відхилення має.
 показать весь комментарий
 
 
собеседника увидела?)))
а как к тебе дурыка чувака подселят???
 показать весь комментарий
 
 
провела паралелі між ним і тобою.
твій контингент.
 показать весь комментарий
 
 
Стовідсотково. Та воно і не дивно - зєбіли вони всі такі
 показать весь комментарий
 
 
Его психиатру нужно показать а не срок ему давать. В стране куча людей психическими проблемами. Виновата в этом власть потому что нет нормальной медицины, и людьми с психическими проблемами никто не занимаются. Занимаются полицейские только когда они что-то совершают уже.
 показать весь комментарий
 
 
Как РОМАНТИЧНО то пля!))))
Принес черепа...любимой девушке....
 показать весь комментарий
 
 
А совокупляются они скорее всего в ГРОБУ))))...
Миль пардон за мой французкий)))
 показать весь комментарий
 
 
Какие милые соседи по жилью - сгворчивые, не шумят, никому не мешают.
 показать весь комментарий
 
 
Памещик местного розлива..Господа, хто забыл именной череп 1812 года на вчерашнем балу?
 показать весь комментарий
 
Очередной спятивший верун...

Задержанный: Белый череп, да, я принес ей. Чтобы донести свои мысли, поиска правды. Я тоже хочу узнать правду.
Представительница полиции: Вы ей принесли череп вместе с запиской. Почему череп, а не цветы, шоколадку?
З: Наверное, кому что нравится.
П: Вам нравятся черепа?
З: Мне нет. Ей, наверное, да.
П: Она вам об этом говорила?
З: Нет… Почувствовал сердцем… Я верующий человек.
П: Разворошить могилу - это правильно?
З: Смотря с какой целью… С целью освобождения человеческих душ. Просто судьба меня привела.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх