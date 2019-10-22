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Все про:искусство (208) Киев (18055) реклама (569) Лерос Гео (2)

 Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос. ФОТО

Киевские власти позволили компании "Свит Аутдор Медиа" закрасить известный столичный мурал "Красавица и птица" авторства художника из Майами Эрнесто Маранжа, чтобы повесить на его место рекламную конструкцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, схема по обходу правила запрета на установку рекламных плоскостей поверх муралов была реализована за бюджетные деньги.

"Начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов и компания "Свит Аутдор Медиа" - это одно целое, клещ, который впился в рекламные потоки Киева. Эти братки изобрели циничный способ обходить правило запрета на установку своих рекламных плоскостей поверх мурала. Для начала, они закрасили мурал на Харьковском шоссе, 2а, будто его там никогда и не было, и это раз. Два, они подкупили жильцов, утеплив фасад за бюджетные деньги по программе 70 на 30. За бюджет, Карл. Так можно делать, когда власть и бизнес - одно лицо", - сообщил Лерос.

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При этом нардеп отметил, что за бюджетные средства утеплили не холодную стену в сторону Днепра, а сторону необходимую под рекламу.

"После этого начальник управления Смирнов отдаёт приказ про установление приоритета на рекламу для "Свит Аутдор Медиа". Опять совпадение? Какое уж тут совпадение, если твой подельник из "Свит Аутдор Медиа" с тобой празднует день рождения", - пишет депутат, опубликовав фотографию с празднования, где за общим столом сидят чиновник КГГА Смирнов и представитель рекламной компании.

"Это лишь один эпизод из большого сплетения коррупционных схем в рынке рекламы столицы. Дело вообще не в мурале, это история о союзе чиновника и рекламной мафии, которые в погоне за наживой превращают город в рекламный спам. Эта история про лжецов и аферистов, которые дружно пробивают дно", - резюмирует Лерос.

Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 01
Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 02
Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 03
Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 04

Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 05

Столичный мурал Красавица и птица уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос 06

Источник: https://censor.net.ua/p3155252
 
 
 Топ комментарии
 
Додам. 100% що це депутат віід "Слуги народу". Робить єдине на що слуги здатні, маніпуляції, підтасовки, брехня.
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ну я понимаю . что этот депутат и не слышал о программе когда 30 % платят собственники . а 70% бюджет . которой уже несколько лет .
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и без согласия жильцов всего дома \ а там ОСМД если программу применили\ они бы ни чего сделать не смогли . таки быдло кто там ещё подумать нужно
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Хуцпа.
Так, був мурал. Так, жителі будинку хотіли будинок утеплити (ви ж теж не хочете мерзнути, правда ж). Так, після утеплення мурал виявився під утепленням.
Що з цим робити?
Відновити мурал і надавити по сраці тому, хто замовив мурал на неутепленій стіні.
А тут срач розвели про "злочинну владу".
Висновок: Хуцпа, заказуха.
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Відновити??? Особисто художника з МАЙАМІ привезеш? Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 5646
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Можливо замовити інший, але ж людям не хочеться жити у будинку з холодними сирими стінами. Якось треба вирішувати питання.
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у нас в городе 9 ти этажку ещё советского построя из плит с не доложенным в них керамзитом точно так утеплил \ торец \ мясокомбинат бесплатно но повесил за это свою рекламу и все счастливы
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Додам. 100% що це депутат віід "Слуги народу". Робить єдине на що слуги здатні, маніпуляції, підтасовки, брехня.
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ну надо же на мэра хоть . что нибудь придумать даже если он к этому и отношения не имеет .
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и да деньги за рекламу должны идти совладельцам дома то есть на счёт ОСМД
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"уничтожили из-за пространства для рекламы "
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Назва є маніпулятивною. Так журнашлюшки маніпулюють нашою свідомістю. 95% прочитають лише назву!
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Є факт, мурал довелося закрити через утеплення будинку.
Мешканці мають право утеплити будинок? Мають.
Все інше - домисли.
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По поводу этих чертей кто-то будет звонить Баканову или отписались в ФБ и типа норм? А, Зедепутатики?
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"Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос" - и правильно сделали, что Виталик имел от этого мурала - ноль, а с рекламы каждый месяц, регулярно, идёт бабло.
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А те що саме завдяки Кличку ті мурали появилися, це нічого? Саме він ставши мером запросив різних художників прикрасити місто.
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Що тут сказати? Цілком у дусі часу. Дуся у лаптях та кокошнику йшла собі, йшла, а десь кульдигав час. І поки йшли по одному, лихо десь сиділо немов сич. Але як зустрілися Дуся і Час - от в цих координатах воно й настовбурчилось. І почалося дикобраззя...
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Я просто офигел когда проезжал и видел на этажерках на высоте работничков замазывающих сей мурал
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І що ти зробив? Далі поїхав? "Офигиватель" хренов...
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заглохни, чучело, сомневаюсь что мои возмущения их остановили бы
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Нє, дістав РПК і всіх звідтам "зняв". Зараз переховується в Гваделупі Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 801
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У нас культ денег!
У такого культа нет места прекрасному. Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4736
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Лерос нагрів руки на цих муралах. У той час, коли Гео Лерос був куратором проекту "More than us", отримавши з бюджету кошти, не сплатив художникам за роботу. Коли почалося розслідування, від відповідальності втік в нардепи від СН.
Джерело: https://znaj.ua/ru/dossier/276-geo-bagratovich-leros-dosye-kompromat-biografiya-foto
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С этим мером, кто что хочет то и делает.
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