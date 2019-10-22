 Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, схема по обходу правила запрета на установку рекламных плоскостей поверх муралов была реализована за бюджетные деньги.

"Начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов и компания "Свит Аутдор Медиа" - это одно целое, клещ, который впился в рекламные потоки Киева. Эти братки изобрели циничный способ обходить правило запрета на установку своих рекламных плоскостей поверх мурала. Для начала, они закрасили мурал на Харьковском шоссе, 2а, будто его там никогда и не было, и это раз. Два, они подкупили жильцов, утеплив фасад за бюджетные деньги по программе 70 на 30. За бюджет, Карл. Так можно делать, когда власть и бизнес - одно лицо", - сообщил Лерос.

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При этом нардеп отметил, что за бюджетные средства утеплили не холодную стену в сторону Днепра, а сторону необходимую под рекламу.

"После этого начальник управления Смирнов отдаёт приказ про установление приоритета на рекламу для "Свит Аутдор Медиа". Опять совпадение? Какое уж тут совпадение, если твой подельник из "Свит Аутдор Медиа" с тобой празднует день рождения", - пишет депутат, опубликовав фотографию с празднования, где за общим столом сидят чиновник КГГА Смирнов и представитель рекламной компании.

"Это лишь один эпизод из большого сплетения коррупционных схем в рынке рекламы столицы. Дело вообще не в мурале, это история о союзе чиновника и рекламной мафии, которые в погоне за наживой превращают город в рекламный спам. Эта история про лжецов и аферистов, которые дружно пробивают дно", - резюмирует Лерос.







