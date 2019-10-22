 Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в "серой зоне" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Председатель Комитета народный депутат Украины Дмитрий Лубинец заявил: "Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".
По его словам, такой формат заседания позволит членам Комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.
"Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона ", - отметил Лубинец.
Также на выездном заседании присутствует и новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.
Об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.
"Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона. Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района!" - говорится в сообщении.
Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Это реально для двух - трех украинских коллективов, все. Ребят, забудьте. У меня все-таки есть надежда, что у нас с Россией будут добрососедские отношения несмотря ни на что. Потому что мы ментально близки. Мы никому не нужны там
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
- Советник - это очень удобно. Это человек практически без ответственности, это не сравнить с депутатом. Посмотрим, как судьба обернется. Пока я там, где горячо.
а оце некомпетентне лайно, яке ходить, із кимось там спілкується та строчить у фейсбуці російською мовою нібито звітуючі про виконану "роботу", то це не про Україну, це про поновлення та посилення російського впливу.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы. Для решения некоторых важных вопросов, в которых я не дока, естественно, понадобится точка зрения экспертов, комиссий. Я доверяю президенту в выборе стратегии по Донбассу
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.