 Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в "серой зоне" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Председатель Комитета народный депутат Украины Дмитрий Лубинец заявил: "Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".

По его словам, такой формат заседания позволит членам Комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.

"Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона ", - отметил Лубинец.

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Также на выездном заседании присутствует и новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.

"Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона. Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района!" - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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