EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  5933  108
Все про:СНБО (3287) Донбасс (19714) Сивохо (1)

 Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в "серой зоне" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Председатель Комитета народный депутат Украины Дмитрий Лубинец заявил: "Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".

По его словам, такой формат заседания позволит членам Комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.

"Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона ", - отметил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Также на выездном заседании присутствует и новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.

"Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона. Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района!" - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО

Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 01
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 02
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 03
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 04
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 05
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 06
Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в серой зоне на Донбассе 07

Источник: https://censor.net.ua/p3155244
 
 
 Топ комментарии
 
Это ж Сивохо супермаркет Захарченка рекламировал?
И на Антимайдане стоял?
 показать весь комментарий
 
Ватный Сивохо поедет к вате спрашивать о хотелках ваты.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Еще интересно ваше мнение, способны ли наши исполнители изменить свой вектор с России на Европу и дальше? Как вы думаете насколько это реально?

Это реально для двух - трех украинских коллективов, все. Ребят, забудьте. У меня все-таки есть надежда, что у нас с Россией будут добрососедские отношения несмотря ни на что. Потому что мы ментально близки. Мы никому не нужны там
 показать весь комментарий
 
 
Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
 показать весь комментарий
 
 
- Если вы уже так погрузились в проблемы Донбасса, то могли бы стать советником президента. Согласились бы на такую роль?


- Советник - это очень удобно. Это человек практически без ответственности, это не сравнить с депутатом. Посмотрим, как судьба обернется. Пока я там, где горячо.
 показать весь комментарий
 
Предлагаю Роуэну Аткинсону предложить пост начальника нашей внешней разведки. Ведь он играл спецагента
 показать весь комментарий
 
 
все це така дурня та продовження телешоу, я срати хтів чого там бажає донбас, я не хочу його чути і я не хочу із ним спілкуватись. от є Україна, є її мова, є її історія, є її цінності, є єдиний вірний рух до ЄС та НАТО і от все це вони мають прийняти, усвідомити й розвивати, от і все.
а оце некомпетентне лайно, яке ходить, із кимось там спілкується та строчить у фейсбуці російською мовою нібито звітуючі про виконану "роботу", то це не про Україну, це про поновлення та посилення російського впливу.
 показать весь комментарий
 
 
Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы. Для решения некоторых важных вопросов, в которых я не дока, естественно, понадобится точка зрения экспертов, комиссий. Я доверяю президенту в выборе стратегии по Донбассу
 показать весь комментарий
 
Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.
 показать весь комментарий
 
*****, ипацца-всрацца... Кондом сивохо, антимайданщик Донецка в 14-м - в РНБО. Блеать, разбудите меня кто-нибудь...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх