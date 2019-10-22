 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ. ФОТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, выпуск банкнот состоится 25 октября, как и планировалось, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации НБУ, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной - изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

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Размер новой банкноты – 75 на 160 миллиметров, а основной цвет - голубой.

В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1, 2 грн. Последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году – банкноту номиналом 500 гривен.











