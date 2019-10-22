 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ. ФОТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, выпуск банкнот состоится 25 октября, как и планировалось, передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации НБУ, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной - изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.
Размер новой банкноты – 75 на 160 миллиметров, а основной цвет - голубой.
В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1, 2 грн. Последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году – банкноту номиналом 500 гривен.
почему мы должны обращать внимание что чему то плохо?
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не надо "кирпичом" с резиночкой)))))
инфляция - это не так страшно... да, валерьевич? ))))
особенно нужен пенсионерам они без него такого номинала ну никак!
😁
За багаточисельними запитами вітчизняних корупціонерів та казнокрадів!
ты шо не смотрел все серии СН и СВАТОВ!?)))))
А 73% дурникив...
Це тільки початок.
Чекаємо МОНЕТУ у 1000 гривень.
Полько с нашим солнцеликим великаном скорее всего выйдем в ПЕНЕСУЕЛУ!)))
С правой стороны штрих...как акцызная марка на пачке сигарет...
Це мабуть ЗЕня намекае дурникам о ближайшей вартости сего шедевра...
купюры?
Все буде ок)))))у МАФив и у ЗЕленои МАФии
Заплатить за свет, за аренду, налоги - останется 400 грн в день.
Если их делить 50 / 50 между продавцом и хозяином - получится по 200 грн в день.
Хозяину получится 6000 в месяц - бизнес, будем говорить откровенно, не очень, но может ему нормально, может у него десять МАФов таких.
А продавцу 6000 за 30 дней в месяц - это уже совсем плохо, пусть увольнятся и идёт в АТБ, там будет работать 4 через 4 и получать 8000.
Ты ничего не шариш в ЗЕкономике!!!))))