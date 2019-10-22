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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:гривня (1778) НБУ (4503)

 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ. ФОТО

Нацбанк на этой неделе введет в обращение новую банкноту номиналом 1 тыс. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, выпуск банкнот состоится 25 октября, как и планировалось, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации НБУ, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной - изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

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Размер новой банкноты – 75 на 160 миллиметров, а основной цвет - голубой.

В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1, 2 грн. Последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году – банкноту номиналом 500 гривен.

25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 01
25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 02
25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 03
25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 04
25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 05
25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3155228
 
 
 Топ комментарии
 
Новый номинал - почти всегда плохой знак для экономики...
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Ну я точно знаю что на купюре в 30 000 будет нарисован хор имени веревки
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Новый номинал - почти всегда плохой знак для экономики...
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Это да - теперь на 500 грн времен Пети картошки можно было купить больше, чем на 1000 грн Зеленского.
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а что такое эта "экономика"?

почему мы должны обращать внимание что чему то плохо?
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та вы, зебилы, вообще можете и дальше жить автономно от реальности
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А говорят нет инфляции! АГА ТОЧНО НЕТ ОНО И ВИДНО!
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Просто тут всё. Уже как с года три-четыре появилась как бы необходимость в крупной купюре в обиходе и на разных уровнях. И другое---мелочь не стала нужна даже на базарчиках. По умному это скрытая инфляция. И не Гонтаревой тут дело. Ей досталось самое трудное----маскировать надувную пушку. Пусть все думают что бахнет когда надо. Мы позволили олигархату оборзеть до отказа. Мы не национализируем высоко-рентабельное---а на оборот. Так делают и давно. Нажрались---забрать в гос-собственность при мощном менеджетменте, попользоваться и опять продать очередным олигархам. Так работал де Голь поднимая страну с 1945 по 65г. Так не только он! Нации нет, национальной идеи тоже, толчём 20 лет тему гос-языка курам и врагам наспех. Заработали войну, теперь отходим на своей земле и назад, и вроде правильно так. Выбираем мнимых героев---а они или уголовники, комуняки---или вообще враги, гос-преступники. Вместо борьбы с оружием в руках едем подсобниками далеко работать. Можно и в 5 тысяч купюру бахнуть---но не поможет.
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- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. (c)
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Надо бы сохранить фото денЮжки на память)).
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И на стенку в Ольгино или Сколково повесь.
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там Коломойский будет нарисован или Зе?
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Ну я точно знаю что на купюре в 30 000 будет нарисован хор имени веревки
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Граждане воруют - страна богатеет. В драке не выручат - в войне победят. (с)
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о...и взятки брать удобнее...
не надо "кирпичом" с резиночкой)))))
инфляция - это не так страшно... да, валерьевич? ))))
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Главное, что бы такое же количество денег не пускались в оборот. А такой номинал уже нужен, спору нет.
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ага ага
особенно нужен пенсионерам они без него такого номинала ну никак!
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При чем тут пенсионеры? Чуть, что сразу пенсионеры. Они одни в государстве наличкой пользуются?
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они одна из самых многочисленных групп в стране! а деньги по идеии и должны выпускаться исходя из интересов большинства а не отдельных уродов!!
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Ну тогда нужно учитывать и мнение тех с чьих налогов они пенсию получают. Я , к примеру со своей скромной зарплаты плачу налог равен почти средней пенсии в Украине.
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и что, можешь оплатить пенсию 12 млн пенсионерам? вот когда будешь лично платить пенсию хотя бы трети тогда можешь требовать чтобы твои интересы учитывались от имени пенсионеров!
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Я один из тех милионов, кто платит налоги и содержим пенсионеров. У нас ведь до сих пор дебильная пенсионная система где не сам человек себе на протяжении жизни накопления пенсионные делает, а все в общий котоел с которого хлебают и те кто заслуженно получает пенсию и те кто житропопый всю жизнь нигде не работал или работая не платил налогов и в итоге получает такую же пенсию как к примеру учительница с 40-летним стажем получает 2000 грн и торгаш который всю жизнь на рынке простоял и нихера в бюджет ни копейки не платил.
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я тоже один из миллионов, но я не позволяю себе что то требовать от имени пенсионеров токо на основании того что я один из!! а в данном случае и дураку понятно для кого этот номинал реально необходим и почему он выпускается! и как раз пенсионерам он не то что не нужен а очень даже реальный показатель того что будет хуже (инфляция)!!
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Лиха беда - начало. Пройдёт совсем немного времени, и возникнет необходимость вводить дясяти- и сто- тысячные купюры. Проходили уже...
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инфляция возникла не сегодня, а ее реальные темпы всегда скрывались от народа, удобоотчетной статистикой.
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Конечно надо вводить, а то на завтрак депутату нужно носить торбу, а так 3 копюры в карман и горячий кофе готов.
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"зеленая инфляция" начинает движение по карманам процентных и всех остальных
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Давненько уже не были все мы миллионерами...
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Нацбанк на этой неделе введет в обращение новую банкноту номиналом 1 тыс. гривен.Источник: https://censor.net.ua/p3155228

За багаточисельними запитами вітчизняних корупціонерів та казнокрадів! 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 5101
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ЗеДебилы, скоро вы, ваши папы, мамы, бабушки, дедушки и дети, такие же, как вы, умственно отставшие в своём развитии, будите ходить в магазин, за буханкой украинского хлеба, с мешком денег. А хлеб этот, уже с ЗЕлёной плесенью. И я благодаря вам, так же буду ходить с мешком денег за хлебом. Радуйтесь, вы это сделали вместе.
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Старый зольдат я решу этот вопрос..знаю место,где бесплатно тушенка и хлеб..и каши всякие с супами тоже бесплатно...открыть тебе тайну-и где же такое изобилие? 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 7272
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И доплачивают за проживание на природе, на чистом воздухе.
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При страшном ПЕПо было бы ХУЖЕ!!!!))))
ты шо не смотрел все серии СН и СВАТОВ!?)))))
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Це вже закинчення эпохи бидности та зубожиння?)))
А 73% дурникив...
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Нічого.
Це тільки початок.
Чекаємо МОНЕТУ у 1000 гривень.
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Семимильными шагами мы идем к...Венесуеле))))
Полько с нашим солнцеликим великаном скорее всего выйдем в ПЕНЕСУЕЛУ!)))
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Шикарный дизайн 1000)))
С правой стороны штрих...как акцызная марка на пачке сигарет...

Це мабуть ЗЕня намекае дурникам о ближайшей вартости сего шедевра...
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раньше пенсию платили двумя бумажками - теперь будут одной! иканомика растет!)))
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В хлебном МАФе в шоке, говорят, что у них выручка в среднем 2.5 тыс.грв.за день. Чем давать задачу с 1 тыс
купюры?
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Не бойся...скоро скоректируют цены на хлеб))))
Все буде ок)))))у МАФив и у ЗЕленои МАФии
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Сдачу можно дать услугами гадания и снятия сглаза, венца безбрачия.
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Наши люди в булочную с тысячей одной бумажкой не ходят.
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Выручка 2,5 в день, хай 20 процентов наценка - итого доход 500 грн.
Заплатить за свет, за аренду, налоги - останется 400 грн в день.
Если их делить 50 / 50 между продавцом и хозяином - получится по 200 грн в день.
Хозяину получится 6000 в месяц - бизнес, будем говорить откровенно, не очень, но может ему нормально, может у него десять МАФов таких.
А продавцу 6000 за 30 дней в месяц - это уже совсем плохо, пусть увольнятся и идёт в АТБ, там будет работать 4 через 4 и получать 8000.
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я бы хотел Бандеру Степана Андреевича..пенсинные туристы с лугандона бы окуевали с этой денежки, но все бы брали..а в Лугандонии может и запретили бы хождение денег со Степаном Андреевичем..короче,цирк с конями бы был..жаль , не прошла эта идея, а жаль..
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вот не хотелось бы .что бы была пятитысячная.. я люблю Украину и не хочу,что бы она превращалась в Венесуэлу..и это уже не шутки
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чёт не вкурю??ЗЕэкономику?? 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 4482 по крайней мере в дойчланде изымают крупные купюры из оборота!!а в украине наоборот??(к большим купюрам идут) хотя определённо понятно!!(чтоб дополнительные печатные станки не покупать!! 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 8998 )станки будут те же!! а печатать бабла будут больше!! 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 8998 (чёт таки об этом в экономическом плане таки говорилось:кажись со словом ,,инфляция"ассоциируется как вариант:обвал)во пройдохи!!экономисты!! и тут экономику съэкономили!!красавы!!ничё не скажеш!! 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 8737 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом в 1000 гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 5680
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Крупными купьюрами проще давать взятки!)))
Ты ничего не шариш в ЗЕкономике!!!))))
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хочу новые купюры с крымом и бендерой...
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шо ...лядь ..."зарплата" у гаманцях не вміщається ?
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