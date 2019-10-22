 Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Стороны отметили, что стремятся к расширению товарооборота между странами.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - отметил Владимир Зеленский.



Фото: Офис Президента

Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла испытания в США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.