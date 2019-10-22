 Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Стороны отметили, что стремятся к расширению товарооборота между странами.
"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.
"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул Глава Украинского государства.
Во время встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".
Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.
Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.
Чтобы управлять зесамолетом,
Он согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Он не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетай сним на ракете.
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
С 2005 года, был совместный проект по запуску ракет "Циклон -4" ураинского пр - ва (оборудование стартовых площадок на космодроме "Алкантара", так же Украина. Запуски должны были быть коммерчески выгодными из за близости к экватору. Но.... 2015 г. за пару недель до подписания договора, Бразилия дала "заднюю", под вымышленными предлогами.
Там комплекс проблем, а главное конкуренция по пускам и их стоимости. На Бразилию давили все США, Франция, Китай, ну и куда без *********. У ррыфляндии вообще наметились уже тогда траблы с надежностью ракет носителей (от легкого класса до тяжелых "Протонов"). Вот и вы@зддили Украину с одной из технологичных возможностей и денежных потоков.
На преза Бразилии, начхать, он там практически ничего не решает. Пусть хоть с фавелами разберется.
Э - элегантность.
Виктория Устименко:
Дык жена Лысого (Кошевого) - её дизайнер. А откуда у той гопоты вкус?
Тетяна Іваневич:
Та шо - нормальна простинка після сауни)) Ще чалми з рушника на голові бракує))
Елена Лагур:
Хто б мені що не казав, а той, хто її вдягає , постійно тримає дулю в кишені ))
Евгения Хлюпина:
на хеллоуин готовятся
Olena Gorobets:
Порохоботам треба скинутись на премію дизайнеру) Він так класно це робить!)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2748210.html