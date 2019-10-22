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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Бразилия (178) Зеленский (3394) космос (611) товарооборот (93) Болсонару (1)

 Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил ряд экономических вопросов и инициатив с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Стороны отметили, что стремятся к расширению товарооборота между странами.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект 01
Фото: Офис Президента

Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул Глава Украинского государства.

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Во время встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

Источник: https://censor.net.ua/p3155215
 
   
 Топ комментарии
 
Прилуцьку табачку ви вже перезапустили....
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Космос - это хорошо, но где зп 4к? Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект - Цензор.НЕТ 8409
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Вот когда ехал Порох раньше куда-нибудь - было интересно.Либо денег привозил, либо санкции в задницу лаптеногим .А Зеля куда бы не поехал стыд-позор.По плечу похлопали,за щечку подергали и домой с Богом.
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Зе может стать пилотом,
Чтобы управлять зесамолетом,
Он согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Он не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетай сним на ракете.
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Продажа Земли в Украине? В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
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Многие захотят, в Бразилии Там хотя бы тепло, а тут скоро свидетели секты святого Клоуна получат бумажки со счетами ))))))) надеюсь обхохочутся . Хотя СН никому ничего не обещали, так что ....... все хорошо
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Решил менять остатки космической отрасли на бусы?))))
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Якби заголовок був : "Зеленський після вчорашнього зняття мораторію на приватизацію,запропонував Бразилії придбати кілька наших підприємств"-було б і правдивіше,і цікавіше,нє ?
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Дело в том, что Бразилия входит в БРИКС, а вот это уже не шутки блазня!
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Що б полетіти в космос,Владіміру не потрібен космічний корабель,а достаточно одной таблєткі
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Зешмаркля - реальный клоун
С 2005 года, был совместный проект по запуску ракет "Циклон -4" ураинского пр - ва (оборудование стартовых площадок на космодроме "Алкантара", так же Украина. Запуски должны были быть коммерчески выгодными из за близости к экватору. Но.... 2015 г. за пару недель до подписания договора, Бразилия дала "заднюю", под вымышленными предлогами.
Там комплекс проблем, а главное конкуренция по пускам и их стоимости. На Бразилию давили все США, Франция, Китай, ну и куда без *********. У ррыфляндии вообще наметились уже тогда траблы с надежностью ракет носителей (от легкого класса до тяжелых "Протонов"). Вот и вы@зддили Украину с одной из технологичных возможностей и денежных потоков.
На преза Бразилии, начхать, он там практически ничего не решает. Пусть хоть с фавелами разберется.
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перед зебилами надо ведь чем то прикрывать - самый обыкновенный туризм ,по интересам
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Нє. ЗЕ так не танцуют и так не выглядят. Это таки БраЗИлия!!!
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Ну, прадон -- не про Бразилию, но про Японию. Точнее -- наши там:
Э - элегантность.

Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт - Цензор.НЕТ 3584

Виктория Устименко:
Дык жена Лысого (Кошевого) - её дизайнер. А откуда у той гопоты вкус?

Тетяна Іваневич:
Та шо - нормальна простинка після сауни)) Ще чалми з рушника на голові бракує))

Елена Лагур:
Хто б мені що не казав, а той, хто її вдягає , постійно тримає дулю в кишені ))

Евгения Хлюпина:
на хеллоуин готовятся

Olena Gorobets:
Порохоботам треба скинутись на премію дизайнеру) Він так класно це робить!)

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2748210.html
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"антонова" ужо с американцами перезапустил...?перезапусти "антонова" ,гляди и в космос с мыса Канаверал смог бы монеты зарабатывать ,ну а пока "сунь куй в чай"
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Помню времена Овоща и его перл "Балкантавра"))
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тут следует помнить и понимать шо бразилия-одна из стран-******* рашкованского проекта брикс.
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