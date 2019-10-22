 Полицейский в Запорожской области похитил имущество госорганизации на сумму свыше 2,5 млн, - ГБР. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что полицейский вместе с гражданским лицом похитили элементы оросительной системы государственной организации "Вольнянское межрайонное управление водного хозяйства" стоимостью более 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.

Также по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

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