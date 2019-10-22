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 Полицейский в Запорожской области похитил имущество госорганизации на сумму свыше 2,5 млн, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделений полиции ГУ НП в Запорожской области в краже имущества госорганизации на сумму свыше 2,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что полицейский вместе с гражданским лицом похитили элементы оросительной системы государственной организации "Вольнянское межрайонное управление водного хозяйства" стоимостью более 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.

Также по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

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Полицейский в Запорожской области похитил имущество госорганизации на сумму свыше 2,5 млн, - ГБР 01
Полицейский в Запорожской области похитил имущество госорганизации на сумму свыше 2,5 млн, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155184
 
 
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И это еще реформы не набрали полные обороты.
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аяяяй, каков негодяй, ржавые трубы це есть все госимущество?
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Странно не то что похитили, а то, что это не сделали раньше!
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Господи! Ржавые трубы? Да пусть забирает. На Западе ему бы спасибо сказали.
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Видели как ГАИшники возбуждаются при виде грузовика с ломом? Без них низзя...
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