EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  3088  34
Все про:Зеленский (3394) Казахстан (402) Назарбаев (150) Япония (970)

 Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию. Нурсултан Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупация Россией Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате", - сообщает пресс-служба главы государства.

"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей ", - отметил Зеленский.

Также Зеленский и Назарбаев обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину.

Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом.

Программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон

Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3155181
 
 
 Топ комментарии
 
"Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины."
-------------
Назарбаев врёт.
При голосовании по важнейшей для территориальной целостности Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 Казахстан воздержался от признания незаконной оккупации Крыма.
 показать весь комментарий
 
Олександр Погребиський
4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
 показать весь комментарий
 
логично переименование Кр Рога в Нурсултан..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
логично переименование Кр Рога в Нурсултан..
 показать весь комментарий
 
 
- Ты где?

- Я в Нурсултане.

- Больной ублюдок.

(с) знайдено в мережі
 показать весь комментарий
 
"это земли наших предков и, я убежден, наших детей" Это фуфло чешет крендель, с двумя ксивами на кармане (не исключаю что три, и с засрашкинской тоже), который сам про себя объяснял-"русскоговорящий еврей проживающий на Украине"
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті кацапи заберуть я з України. Назарбаєв допоможе.
 показать весь комментарий
 
 
крутой график встреч и с очень весомыми людьми - у туриста за гос счет - моники зеленски- стыдоба ))))
 показать весь комментарий
 
 
Лариса Сарган‏ @SarganLarysa 3 ч.3 часа назад

Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 7353

Спостерігаю, як проходять акції протесту проти «ущємлєнія» Горбатюка та «загрози справам Майдану».
А, здалося...
 показать весь комментарий
 
 
Рада заблокировала подписание «судебной реформы Зеленского»
 показать весь комментарий
 
 
Олександр Погребиський
4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
 показать весь комментарий
 
 
О чем может ,,договариваться ,, муляж президента ? Даже представить себе не могу как он может связно разговаривать .
 показать весь комментарий
 
 
а что плешивого ублюдка не приглашали в Японию... что то я пропустил ..
 показать весь комментарий
 
Насмотрелся про Назарбаева и его семейку документалок.....
И на месте Зеленского я б этой встречей не хвалился!
Тем более всем известно что Кахахстан давно лежит под рашкой..... И если у картоплестана еще иногда "болит голова", то казахи даже для вида не сопротивляются.
 показать весь комментарий
 
 
зебіл Serg Sergeev, я ніколи не повірю, що ти не доганяєш, чому вони перетерли проблему російсько-українськї війни! Ти, хоч і зебіл, брехливий зебіл, але розумний покидьок.
Для інших поясню: ***** через Нурсултана передав маленькому ***** умови про капітуляцію України. Бо очно до "нормандського" їм обом зустрічатись не можна: "не поймуть" Меркель з Макроном.
 показать весь комментарий
 
 
БРЕХНЯ!
И ни одного слова из своего истеричного бла бла - ты доказать фактами не можешь!
А то что надо через путинскую лярву передавать послание - это вообще ИДИОТИЗМ!
Если лярвы и поближе ..... Медведка, бойко например......
Так что ты не только ватный тролль.
Ты еще и ТУПОЙ тролль.
 показать весь комментарий
 
"Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре?", - гневно заявил Портнов.
Его возмутило, что департамент займется преступлениями, связанными с Революцией Достоинства.
"Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? www.aportnov.com
 показать весь комментарий
 
 
"Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины."
-------------
Назарбаев врёт.
При голосовании по важнейшей для территориальной целостности Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 Казахстан воздержался от признания незаконной оккупации Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
дальше по плану :
- Шоонбай Шарипович Жээнбеков
- Эмомали Рахмон
- Гурбангулы Мяликгулиевич Бердымухамедов..
 показать весь комментарий
 
 
Назарбаев нам поможет. Не за так конечно, но поможет.
 показать весь комментарий
 
Двоє совків. Єсть а чЬОм паґаваріць...
 показать весь комментарий
 
Спочатку було бажання раздовбати редакторів "цензора", але подивився на джерело, а там:
"Під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму"
Який довбень так пише?! Лише за це можна звільнити всю пресслужбу!
З цієї фрази виходить, що ми готуємо війну на Донбасі та окупували Крим.
Потрібно було писати - "питання припинення війни" та "деокупації Криму"
Все ж таки звертаюсь до редакторів "цензора" - пам'ятайте, що зараз у ОПє президента вороги на чолі з фсбешницею Мендель. Не треба все підряд передруковувати!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно для психологов.. у кого как руки на фото. Далее не буду объяснять. Руки выдают, что в голове.
 показать весь комментарий
 
зустрівся з президентом поки що не Нурсултану, а Казахстану
він нам не помічник, бо боїться путєна
 показать весь комментарий
 
 
Треба було приїхати у Японію, щоб розмовляти з Назарбаєвим про Крим та Донбас Зеленський зустрівся з Назарбаєвим у Японії: обговорили питання окупації Криму та війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 102
 показать весь комментарий
 
 
щоб отримати від ***** (ч/з Нурсултана) пропозиції про умови капітуляції України
 показать весь комментарий
 
 
...привітав з успіхом на виборах..а в Казахстані телеграф ,телефон є? бо таке враження що тількі вчора кур'єр на конях звістку про вибори привіз! чи може просто більше нема з чим вітати великого політика Моніку?
 показать весь комментарий
 
Товарищи! Вместе приветствуем это историческое событие - встреча двух елбасы! Казахского - и нашего, ЗЕлёного, украинского елбасы! УРА!
 показать весь комментарий
 
 
кал калай? оте жаксы
Ведь у нас есть Елбасы.
С Назарбаевым народ
Никогда не пропадет.
 показать весь комментарий
 
 
В магазине колбасы
Не купить без елбасы -
Не работают весы
Без указа елбасы!
За семейные трусы
Благодарен елбасы!
И за шапку из лисы
Тоже слава елбасы!
На руке моей часы
Не идут без елбасы!
И на кухне примусы́
Не горят без елбасы!
В Казахстане и росы
Нет в степи без елбасы!
Были б голы и босы
Мы без хана-елбасы!
Бешбармака и самсы
Я б не ел без елбасы!
Выпью водки, съем хамсы
За здоровье елбасы!
В жизни чёрной полосы
Не познает елбасы!
Скорпиона и осы
Да избегнет елбасы!
Дочки три у елбасы
Неописанной красы,
С волосами в две косы -
Сразу видно: в елбасы!
Ну-ка выходи, не ссы,
Кто не любит елбасы!
Поломаем мы носы
Всем, кто против елбасы!
Ухмыльнусь в свои усы
И во славу елбасы
Расстреляю всех вас, псы,
Возле лесополосы!
Горн трубит, гремят басы
Гимн во славу елбасы!
Так вот и живём… Пы.Сы:
Обожаю елбасы!
 показать весь комментарий
 
 
Китай, Канада и США! Вот с кем надо плотно сотрудничать и мощно торговать. Все остальные соседи и "друзья", готовые разорвать Украину при первой возможности. Россия им поможет и натравит.
 показать весь комментарий
 



tZE inform

@tZEinform

Почему бы в посольстве в Токио не пожить ? Или все вовины самураи в посольство не влезут?









tZE inform

@tZEinform

·Вова окончательно спутал понятие "государственный визит" и "отдых за чужой счет" Он там детьми оказывается. Снял два номера в WBF Kyoto Shijo Ninshikitei, заказал экскурсию на Фудзи (это ж часа три в одну сторону) и отдыхает....
 показать весь комментарий
 
а хто їх - китайців - розбере? Шо нарохіто шо назарбаєв
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх