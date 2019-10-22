 Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупация Россией Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате", - сообщает пресс-служба главы государства.
"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей ", - отметил Зеленский.
Также Зеленский и Назарбаев обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.
Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину.
Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом.
Программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.
- Я в Нурсултане.
- Больной ублюдок.
(с) знайдено в мережі
Спостерігаю, як проходять акції протесту проти «ущємлєнія» Горбатюка та «загрози справам Майдану».
А, здалося...
4 ч. ·
https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/
Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
И на месте Зеленского я б этой встречей не хвалился!
Тем более всем известно что Кахахстан давно лежит под рашкой..... И если у картоплестана еще иногда "болит голова", то казахи даже для вида не сопротивляются.
Для інших поясню: ***** через Нурсултана передав маленькому ***** умови про капітуляцію України. Бо очно до "нормандського" їм обом зустрічатись не можна: "не поймуть" Меркель з Макроном.
И ни одного слова из своего истеричного бла бла - ты доказать фактами не можешь!
А то что надо через путинскую лярву передавать послание - это вообще ИДИОТИЗМ!
Если лярвы и поближе ..... Медведка, бойко например......
Так что ты не только ватный тролль.
Ты еще и ТУПОЙ тролль.
Его возмутило, что департамент займется преступлениями, связанными с Революцией Достоинства.
"Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? www.aportnov.com
-------------
Назарбаев врёт.
При голосовании по важнейшей для территориальной целостности Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 Казахстан воздержался от признания незаконной оккупации Крыма.
- Шоонбай Шарипович Жээнбеков
- Эмомали Рахмон
- Гурбангулы Мяликгулиевич Бердымухамедов..
"Під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму"
Який довбень так пише?! Лише за це можна звільнити всю пресслужбу!
З цієї фрази виходить, що ми готуємо війну на Донбасі та окупували Крим.
Потрібно було писати - "питання припинення війни" та "деокупації Криму"
Все ж таки звертаюсь до редакторів "цензора" - пам'ятайте, що зараз у ОПє президента вороги на чолі з фсбешницею Мендель. Не треба все підряд передруковувати!
він нам не помічник, бо боїться путєна
Ведь у нас есть Елбасы.
С Назарбаевым народ
Никогда не пропадет.
Не купить без елбасы -
Не работают весы
Без указа елбасы!
За семейные трусы
Благодарен елбасы!
И за шапку из лисы
Тоже слава елбасы!
На руке моей часы
Не идут без елбасы!
И на кухне примусы́
Не горят без елбасы!
В Казахстане и росы
Нет в степи без елбасы!
Были б голы и босы
Мы без хана-елбасы!
Бешбармака и самсы
Я б не ел без елбасы!
Выпью водки, съем хамсы
За здоровье елбасы!
В жизни чёрной полосы
Не познает елбасы!
Скорпиона и осы
Да избегнет елбасы!
Дочки три у елбасы
Неописанной красы,
С волосами в две косы -
Сразу видно: в елбасы!
Ну-ка выходи, не ссы,
Кто не любит елбасы!
Поломаем мы носы
Всем, кто против елбасы!
Ухмыльнусь в свои усы
И во славу елбасы
Расстреляю всех вас, псы,
Возле лесополосы!
Горн трубит, гремят басы
Гимн во славу елбасы!
Так вот и живём… Пы.Сы:
Обожаю елбасы!
tZE inform
@tZEinform
Почему бы в посольстве в Токио не пожить ? Или все вовины самураи в посольство не влезут?
tZE inform
@tZEinform
·Вова окончательно спутал понятие "государственный визит" и "отдых за чужой счет" Он там детьми оказывается. Снял два номера в WBF Kyoto Shijo Ninshikitei, заказал экскурсию на Фудзи (это ж часа три в одну сторону) и отдыхает....