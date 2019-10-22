 Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупация Россией Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате", - сообщает пресс-служба главы государства.

"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей ", - отметил Зеленский.

Также Зеленский и Назарбаев обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину.

Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом.

Программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

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