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 Умер ветеран АТО, снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко. ФОТОрепортаж

21 октября умер ветеран Антитеррористической операции, воин ​​Национальной гвардии, снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко.

"Сегодня умер Дмитрий Фесенко... Скоропостижно. Тромб. Это случилось на тренировке. В воскресенье, 27-го, он должен был участвовать в Марафоне морской пехоты США. Дмитрий - настоящий герой российско-украинской войны, доброволец батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины (в НГУ служит и его жена), после ранения он стал одним из "локомотивов" развития украинского "спорта ветеранов". Причем ему пришлось бороться и с тяжелым онкологическим заболеванием... Вечная Память!" - сообщил Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миелому (рак костного мозга). 

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Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 01
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 02
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 03
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 04

Друзья и побратимы Дмитрия Фесенко оплакивают смерть своего друга. На его странице в Фейсбук множество сообщений, в которых люди вспоминают, каким был Дмитрий и скорбят из-за его внезапной смерти.

"Вчера известие о Диме просто сбило меня с ног, потому что такие прекрасные люди должны долго жить, а не умирать в 36. Ночью он пришел ко мне во сне. Пожалуй попрощаться ... или сказать "до свидания" ... Он всегда со всеми здоровался и всех был рад видеть, несмотря на все трудности его жизни, о которых я, например, даже не знала ... А потом, там, в моем сне, так легко побежал горной тропинкой куда-то высоко в горы ... Ярких марафонских тропинок тебе, Дмитрий Фесенко, ТАМ! тебе уже не болит ... и хотя бы эта мысль немного радует всех, в чьей душе здесь, на земле, ты оставил светлую о себе память! И да, ты победил тот проклятый рак, ему не удалось сломать тебя", - пишет Вита Ченкова.

"Х...вый день. Очень.Дмитрий Фесенко, прошёл огонь и воду и все что можно. Такими людьми должна гордится страна...Не укладывается в голове. Шок. R.I.P.", - пишет Тимофей Голбан.

"Сегодня не стало Дмитрия Фесенко. Мы познакомились с Димой в конце осени 2016 года на съемках нашего благотворительного проекта #Янголи_серед_нас. Здесь он такой красивый. Димка - весёлый, никогда не унывал и другим не позволял. Вот и второй ангел из проекта отправился на небо. Первой ушла Амина Окуева. Спите спокойно, ребята. Всегда живы в наших сердцах", - написала Елена Очеретяна.

Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 05

"Сегодня не стало Димы Фесенко. Он был в нашей первой команде раненых на марафоне Морской пехоты США в 2016 году, а также в первой команде на марш-броске Cateran Yomp в Шотландии в 2018 году. Через три дня Дима должен был вылететь с нами в Вашингтон и бежать рядом с ампутированным ветераном АТО 10 км на очередном марафоне Морской пехоты США. Пройдя через войну, имея многочисленные ранения и болезни Дима жил на полную, каждый день, каждую минуту. Он постоянно весело улыбался в лицо смерти и поощрял других к активной жизни. Слава ГЕРОЮ!", - написал Владимир Гаврилов.

Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 06
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 07
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 08
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 09
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 10
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 11
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 12
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 13
Умер ветеран АТО, снайпер батальона Донбасс Дмитрий Фесенко 14

Источник: https://censor.net.ua/p3155136
 
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