 Радиолокационная система посадки, предназначенная для регулирования движения самолетов и вертолетов, прошла глубокую модернизацию, - Минобороны. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре начнутся определяющие ведомственные испытания техники. Требования к модернизированному оборудованию в командовании вида выдвигают серьезные. Прежде всего - это полная независимость от российских комплектующих, построение по новейшим технологиям, максимальная адаптация к требованиям украинского войска и в дальнейшем к стандартам Альянса.



Фото: пресс-служба Минобороны

"Радиолокационные системы посадки были приняты на вооружение еще в начале 2000-х, - сообщил представитель штаба Командования Воздушных сил ВС Украины полковник Петр Кадура. - Значительная часть аппаратуры и оборудования РСП-6м2, которая находится на вооружении Воздушных Сил исчерпала свои ресурсы и является достаточно устаревшей. Да и время диктует новые требования. Мы нашли компанию, которая готова сделать прототип, согласно нашему техническому заданию. Наши главные требования - это качество и надежность. Кроме того, модернизированная РСП должна иметь достаточный ресурс до ремонта и технического обслуживания".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тепловизоры и спутниковая навигация: "Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что система посадки предназначена для регулирования движения самолетов и вертолетов на дальних и ближних подходах к аэродрому посадки, а также для последовательного вывода самолетов на взлетно-посадочную полосу и контроля за их снижением до высоты принятия решения в сложных метеоусловиях. То есть от радиолокационной системы посадки напрямую зависит безопасность полетов.