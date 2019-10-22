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 Радиолокационная система посадки, предназначенная для регулирования движения самолетов и вертолетов, прошла глубокую модернизацию, - Минобороны. ФОТО

Глубокую модернизацию и совершенствование советской радиолокационной системы посадки РСП-6м2 провели специалисты отечественной оборонки. Сейчас они уже готовы продемонстрировать первый отработанный опытный образец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре начнутся определяющие ведомственные испытания техники. Требования к модернизированному оборудованию в командовании вида выдвигают серьезные. Прежде всего - это полная независимость от российских комплектующих, построение по новейшим технологиям, максимальная адаптация к требованиям украинского войска и в дальнейшем к стандартам Альянса.

Радиолокационная система посадки, предназначенная для регулирования движения самолетов и вертолетов, прошла глубокую модернизацию, - Минобороны 01
Фото: пресс-служба Минобороны

"Радиолокационные системы посадки были приняты на вооружение еще в начале 2000-х, - сообщил представитель штаба Командования Воздушных сил ВС Украины полковник Петр Кадура. - Значительная часть аппаратуры и оборудования РСП-6м2, которая находится на вооружении Воздушных Сил исчерпала свои ресурсы и является достаточно устаревшей. Да и время диктует новые требования. Мы нашли компанию, которая готова сделать прототип, согласно нашему техническому заданию. Наши главные требования - это качество и надежность. Кроме того, модернизированная РСП должна иметь достаточный ресурс до ремонта и технического обслуживания".

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Отмечается, что система посадки предназначена для регулирования движения самолетов и вертолетов на дальних и ближних подходах к аэродрому посадки, а также для последовательного вывода самолетов на взлетно-посадочную полосу и контроля за их снижением до высоты принятия решения в сложных метеоусловиях. То есть от радиолокационной системы посадки напрямую зависит безопасность полетов.

Источник: https://censor.net.ua/p3155126
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
А до КрАЗ-256 модернизация не докатилась?
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Нет, конечно. Просто я перфекционист и видя старый автомобиль в составе модернизированного комплекса у меня закрадывается сомнение - а не ламповая ли там начинка? Ведь то, что внутри "ящиков" мы не видим, а вот старый КрАЗ видим. Приходится верить на слово.
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Не думаю , что начинка старая , новую поставить проще . Ну а у старого лаптежника проходимость отличная , да и заменить его дело пяти минут .
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Проще вообще никакой не ставить, а просто перекрасить. О чем я и намекаю.
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Не ставить не получится , оно ж не заработает .
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Нормальный комплекс. Хоть и устаревший. Неплохо смотрится туалет для персонала на два очка на переднем плане и КрАЗ выпуска шестидесятых годов.
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За 5,5 лет войны сколько на счет МО Украины личных денег перевел?
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Це десь в учебкі, а не бойовий комплекс. Хто ж тобі справжнє буде виставляти? Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8432
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Для тих, хто не в темі. весь "совок" порізали, там повністю на базі PC. В одному КрАЗ те, що раніше тягали 2 УРАЛ з причепами. Покращена обробка інфи і відповідно якість і швидкість донесення до "користувача". Конструктор всього цього висококваліфікований спец, який дуже давно займається подібними системами. Якось так ... Думаю цього досить. Хай московити в своїх мультиках попи рвуть.
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