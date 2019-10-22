 Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Начался визит с церемонии официальной встречи, после чего генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе со своим литовским коллегой посетили Зал Памяти, где почтили погибших украинских военнослужащих.
Далее в ходе официальных переговоров обсуждались актуальные вопросы продолжения военного диалога, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил и определены перспективные направления военного сотрудничества двух стран.
"Мы ценим ту помощь, которую вы оказываете нашей стране: тренировочные миссии и инструкторы, помощь в лечении наших раненых", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
В завершение встречи генерал-майор Вальдемарас Рупшис сделал запись в книге почетных гостей.
Планируется, что в ходе визита в Украину литовские коллеги посетят видовые учебные центры, где ознакомятся с учебно-материальной базой и процессом подготовки украинских военнослужащих, в том числе и с участием иностранных инструкторов.
https://twitter.com/golub/status/1186501975531282432
Зі його слів, Гончарук домагався хлопця і він це готовий довести в суді!
Тут вже не суд, тут вже піпєц на всей світ!
І два варіанти : - або Гончарук веде Мосійчука до прокуратури - або Мосійчук веде Гончарука до прокуратури
В. Дорошенко