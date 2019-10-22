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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Литва (1345) Минобороны (6029) Хомчак (73) Рупшис (1)

 Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом. ФОТОрепортаж

21 октября в Киеве, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Литовской Республики генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начался визит с церемонии официальной встречи, после чего генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе со своим литовским коллегой посетили Зал Памяти, где почтили погибших украинских военнослужащих.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 01

Далее в ходе официальных переговоров обсуждались актуальные вопросы продолжения военного диалога, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил и определены перспективные направления военного сотрудничества двух стран.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 02

"Мы ценим ту помощь, которую вы оказываете нашей стране: тренировочные миссии и инструкторы, помощь в лечении наших раненых", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 03

В завершение встречи генерал-майор Вальдемарас Рупшис сделал запись в книге почетных гостей.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 04

Планируется, что в ходе визита в Украину литовские коллеги посетят видовые учебные центры, где ознакомятся с учебно-материальной базой и процессом подготовки украинских военнослужащих, в том числе и с участием иностранных инструкторов.

Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 05
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 06
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3155118
 
 
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Это надо уточнить в Офисе Перзидента у Богдана. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 2023
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Она сейчас занята. Японцев кошмарит и заодно на экспресс курсах гейш и карате. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 5240
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И как это они без Зели мероприятия проводят? пыль с рояля некому будет струхнуть Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 8426
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Мосійчук кинув інформаційну бомбу!
Зі його слів, Гончарук домагався хлопця і він це готовий довести в суді!
Тут вже не суд, тут вже піпєц на всей світ!
І два варіанти : - або Гончарук веде Мосійчука до прокуратури - або Мосійчук веде Гончарука до прокуратури
В. Дорошенко
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У нас толірантне суспілство, тим більше - ДЕМОКРАТІЯ. Хто хоче з тим і спить, не чіпайте Гончарука. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 2805 Такий молодий, продвинутий премьер-міністр, європейці ставлять лайк.
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А як це вплине на інвестиційну привабливість України? В "+" чи "-"?
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Головне щоб Хомчак поклав квіти не так як клали кацапи.
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 9855
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