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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5815) Киевская область (1775) стрельба (2524)

 Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция. ФОТО

В селе Княжичи Броварского района, неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие.

"Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - сказано в сообщении.

Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция 01

С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины была введена полицейская спецоперация "Сирена".

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Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств.

Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155102
 
 
 Топ комментарии
 
Пашинского под залог не выпускали, никто не слышал? Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9442
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Не удивлюсь если снова не резиденты окажутся среди преступников.
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Не удивлюсь если снова не резиденты окажутся среди преступников.
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Пашинского под залог не выпускали, никто не слышал?
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Может поспорили о творчестве Народного колектива и любимцев всех адекватных украинцев- Квартала-95?
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Опять в княжичах? Что-то это слово на слуху.
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величезна концентрація людського непотребу в цьому місці.
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Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - Бермудский треугольник..
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Княжичей в Киевской области несколько
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