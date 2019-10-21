 Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95"

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Сори за моветон.
та повыздыхайте уже в страданиях за сараем Гонтаревой...
Ребята вы реально инфантилы и не понимаете сути происходящего если сводите этот скандал к тому что, "смеяться можно над всем" и "зачем ты защищаешь Гонтареву она - ***, ***** и тд.".
Цензор молодцы!
ну нахаллл, однако
https://prefiksblog.co.ua/1536/olenka/?fbclid=IwAR1gY_WDXXIM6QnPa8uZMiOP7Erm-KcGEDTeAl3eGlJt7guHje_yRYn9Vjg
Наче зараз Хор Вірьовки до Кнура Петрили,
Щоб знав пітер Українську культуру глумливу,
Яка трахне злодіяку і у хвіст і в гриву.
Щоб знав,***** мародерне,як народ дурити,
Гендлювати,барижити,схемами крутити.
Щоб готовий був паскуда за зраду платити,
Та у камері тюремній про гріхи молити.
https://marik.co.ua/17094/kogan/?fbclid=IwAR189svIdzBiQEU_t1EtctFB3rF066vb0G-kuKSztB5SziyBhOIElHZ76jo
Безхатченком стала, бо жити немає де крім ЛондОна проклятого-о-о!
Таке горечко, бо візи на проживання бісові британці кому попало з темним минулим не даю-ю-ють! Може хоч тепер бідолазі за політичне преслідування на Вкраїні милій все ж таки дадуть візу на бідність її багатостраждальої-ї-ї!
А там дивись заплакані розчулені співвітчизники за все що вкрала погорільця простять, а зарюмсані прокурори кримінальні справи позакрива-а-ають!
А якщо вдасться, дай бог, може бомжиха знову поближче до бюджетного корита пролізе бо зовсім ні за шо нещасній їстоньки і питоньки-и-и-и...