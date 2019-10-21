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 Фоторепортаж
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 Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "История с Кварталом и хором - дно", - Вакарчук

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 07

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и Квартала 95 09

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3155062
 
   
 Топ комментарии
 
Как же стебут это Шапито 95. И главное всё по теме. Представляют как у холопов ЗЕмалороссов пуканы горят..Царя абидели! парахаботы!!
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А быдлу в зале понравилось. Гыгыкало до усрачки.
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Срочно нужно пєрєкрить аеропорти ! Он нє должен уйті !!!
Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7600
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последний фотожоп с Браззерс ...типа лысого на хор ???
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дрысня на гавно исходит - аж сердце радуется... Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7914
та повыздыхайте уже в страданиях за сараем Гонтаревой...
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Картинки конечно весёлые, но комментарии ЗЕлибобиков намного полезней.
Ребята вы реально инфантилы и не понимаете сути происходящего если сводите этот скандал к тому что, "смеяться можно над всем" и "зачем ты защищаешь Гонтареву она - ***, ***** и тд.".
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я раньше думал что когда военный хор во время войны поет в клипе коляденко цьом-цьом-цьом это дно. а вот и нет...
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Как всегда, все супер и по теме!
Цензор молодцы!
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Зеленський соромив Україну як був клоуном, продовжує соромити Україну і як вже став президентом
Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 155
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Кримiнальний злочинець гонтарева пiдпалом власного будинку,що збудований звичайно ж на чесно заробленi горошi,зробила з себе "жертву"переслiдувань влади.Класний трюк.
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А главное, самка собаки, заставила петь лысого олигофрена из овна95 и дешевых самок иж какого то хора. Что творит то, что тварит из Лонданав
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Навпаки. В нього на руках вже є рішення суду, який довів кримінальний злочин Гонтарьевої. Тобто він дуже освідчена і поінформована людина. Просто про це ще ніхто не знає.
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Ух як петьолюбців корчить ))) Це ж треба всією зміною на захист барижної банкірши. А що, слідство вже завершене? Версія самопідпалу виключена? Почали вже порівнювати награбоване майно з Голодомором, стихійними лихами. Хворі на голову. А на самому першому-першому вже язикі стерли, воспівуючи святу великобританомученицю валєрію, яка виявляється в 2014-му році СПАСЛА гривню. О як воно бува.....
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а разве руководитель хора еще не подал в отставку???
ну нахаллл, однако
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Нинішній склад та керівник хору заслуговують того щоби колектив називали не "Хор", а "Хір". Цей мем колись вживали телевізіонщики.
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Анжеліка Рудницька: Мені прикро. Неймовірно прикро. Пробачте нас, нерозумних, Маестро Григорій Верьовка…

https://prefiksblog.co.ua/1536/olenka/?fbclid=IwAR1gY_WDXXIM6QnPa8uZMiOP7Erm-KcGEDTeAl3eGlJt7guHje_yRYn9Vjg

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5198
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З Америки повернувся Монікою а з Японії повернеться як ЗЕкісімі , oт наголоскували так наголоскували

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 4226
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До Султана Запорожці так листа творили,
Наче зараз Хор Вірьовки до Кнура Петрили,
Щоб знав пітер Українську культуру глумливу,
Яка трахне злодіяку і у хвіст і в гриву.
Щоб знав,***** мародерне,як народ дурити,
Гендлювати,барижити,схемами крутити.
Щоб готовий був паскуда за зраду платити,
Та у камері тюремній про гріхи молити.
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Ветеран АТО: не треба мені розповідати про «нещасних і обкрадених» - я їх таких надивився вдосталь. Це не регіт з біди Гонтаревої - наслідок «обкрадання». Це бидляча натура, для якої норма реготати з чужого горя - причина нездатності облаштувати своє життя. Намагання виправдати свою неспроможність «обкраданням» - також наслідок.

https://marik.co.ua/17094/kogan/?fbclid=IwAR189svIdzBiQEU_t1EtctFB3rF066vb0G-kuKSztB5SziyBhOIElHZ76jo
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І мені шкода пітерів-вони хворі на голову навіть більше ніж ті пенсіонери,яким Лерка-Облігація утричі пенсію врізала і в Лондон здриснула.
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Ой, як Гонтарєву жалко бідолашну - залишилась без копійчино-о-очки-и-и!
Безхатченком стала, бо жити немає де крім ЛондОна проклятого-о-о!
Таке горечко, бо візи на проживання бісові британці кому попало з темним минулим не даю-ю-ють! Може хоч тепер бідолазі за політичне преслідування на Вкраїні милій все ж таки дадуть візу на бідність її багатостраждальої-ї-ї!
А там дивись заплакані розчулені співвітчизники за все що вкрала погорільця простять, а зарюмсані прокурори кримінальні справи позакрива-а-ають!
А якщо вдасться, дай бог, може бомжиха знову поближче до бюджетного корита пролізе бо зовсім ні за шо нещасній їстоньки і питоньки-и-и-и...
Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 597
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это не фотожабы, а криминал в чистом виде. Ладно бы петеботы постили, но редакция. Картинки суицида, бредовые намеки на порнографию, угрозы жизни президента. Вы там уже вообще крышей набекрень? Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8693
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