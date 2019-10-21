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 За три недели украинцы сдали почти 4,5 тыс. единиц оружия, больше всего - жители Харьковской, Одесской и Полтавской областей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В течение трех недель месячника добровольной сдачи оружия украинцы сдали в органы полиции 4431 единицу оружия.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, больше всего среди сданного - охотничьего гладкоствольного оружия (2787 единиц) и нарезного оружия армейских образцов (656), а также холодного оружия (460 единиц).

Больше всего огнестрельных "единиц" сдали жители Харьковской (153), Одесской (120) и Полтавской (80) областей.

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Кроме того, в полицию сдано 214,2 тысячи боеприпасов. Из них почти 171 тысяч - это патроны к нарезному охотничьему оружию, еще 33,9 тысячи патронов - к нарезному оружию армейских образцов.

Также граждане сдали в полицейские подразделения 288 гранат, 432 снарядов, 85 мин и 12 взрывных устройств.

В результате проведения месячника от уголовной ответственности освобождены 515 граждан.

Национальная полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие в органы полиции охотничье оружие, которое находилось в незаконном обороте, при наличии соответствующих оснований имеют право зарегистрировать его на свое имя.

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За три недели украинцы сдали почти 4,5 тыс. единиц оружия, больше всего - жители Харьковской, Одесской и Полтавской областей, - Нацполиция 01
За три недели украинцы сдали почти 4,5 тыс. единиц оружия, больше всего - жители Харьковской, Одесской и Полтавской областей, - Нацполиция 02
За три недели украинцы сдали почти 4,5 тыс. единиц оружия, больше всего - жители Харьковской, Одесской и Полтавской областей, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3155021
 
 
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Народ наконец-то почувствовал себя в безопасности и оружие ему больше не нужно!

Слава Народному Президенту!
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какой-то долболоб глок с длинным стволом сдал...
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Бедные люди..Чем их жизнь только заставляла обороняться...Там реально такое все,шо можно и без пальцев остаться. Я бы не рискнул из такого даже ради любопытства шмалять.
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