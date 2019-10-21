 В Германии начали рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - отметил посол.
Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом.
В мае соответствующая петиция набрала нужное количество голосов.
Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».
«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», - зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.
Праильное решееение!! А то панимашь, чуть что, так сразу фашистская Германия.. Что, других нацистов не было? Вона, нате пожалста - Расея-голодомор!