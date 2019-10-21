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 Общество, За рубежом
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Все про:геноцид (243) Германия (3431) Голодомор (883)

 В Германии начали рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом. ФОТО

Комитет по петициям Бундестага сегодня, 21 октября, начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - отметил посол.

В Германии начали рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом 01

Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом.

В мае соответствующая петиция набрала нужное количество голосов.

Источник: https://censor.net.ua/p3155006
 
   
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Когда в очередной раз ивреи начнут поднимать вой об антисемитизме в Украине, они будут немедленно отосланы к песне об сожжении дома гонтаревой в исполнении лысого и хора веревки))) За это лысому - спасибо, чувак, ты лучший
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Зеленский опять пошутит про "Синьор Голодомор"... У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом - Цензор.НЕТ 4734
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Хоч Григорійя Верьовка до такого не дожив. Повна деградація хору в одній пісні.

Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».
«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», - зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.
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(одобрительный гул в зале, пальба из револьверов в потолок)
Праильное решееение!! А то панимашь, чуть что, так сразу фашистская Германия.. Что, других нацистов не было? Вона, нате пожалста - Расея-голодомор!
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вовремя немцы начали, когда увидели до чего допелся национальный хор страны с бизнесстадом президента - уничтоженная голодомором нация налицо!
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В то время, как лучший геноцид страны свалил в Ростов...
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он порождение переселенцев из кацапии на место заморенных голодом украинцев
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