 Жители Харьковщины контрабандой поставляли сельскохозяйственные химикаты в РФ, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов.

Вскоре нелегальная схема дала сбой: СБУ задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.

В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды ядовитых веществ. Продолжаются следственные действия.

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