EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  823  3
Все про:контрабанда (1840) Россия (74091) СБУ (13935) Харьковщина (1394)

 Жители Харьковщины контрабандой поставляли сельскохозяйственные химикаты в РФ, - СБУ. ФОТО

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ. СБУ поймала дельцов на отправке очередной партии весом более 700 килограммов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов.

Вскоре нелегальная схема дала сбой: СБУ задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.

В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды ядовитых веществ. Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Жители Харьковщины контрабандой поставляли сельскохозяйственные химикаты в РФ, - СБУ 01
Жители Харьковщины контрабандой поставляли сельскохозяйственные химикаты в РФ, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3154943
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тю, каламойскому торговать можно, а им нельзя? Шо за дискриминация?
 показать весь комментарий
 
 
Кремень же тоннами можно продать, конфеты продавали... я вообще не понимаю, почему одним можно, другим нет. Оборот товаров идет на миллионы.
 показать весь комментарий
 
сбу - 700 килограмм - и надо столько сбушников привлекать - по этому и шпионы и диверсанты спокойно у нас в стране творят шо хотят ,убивая кого им нужно и исчезая безноказанно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх