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Все про:Киев (18048) рейдерство (834) СБУ (13935)

 Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила заказчиков незаконного отчуждения земельных участков и недвижимости, которое осуществлялось рейдерскими группировками в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранты дела, в частности, завладели на Рыбальском острове в Киеве почти 2 гектарами земельных участков стоимостью 86 млн гривен. Рейдеры применяли отработанный инструментарий противоправных действий. Злоумышленники прежде всего использовали поддельные документы для внесения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверной информации", - сообщили в СБУ.

По материалам СБУ земля на столичном острове возвращена в коммунальную собственность киевской общины. Также инициировано возвращение законным владельцам других объектов захваченной недвижимости.

Во время обысков по адресам проживания и конспиративных офисов злоумышленников обнаружены черновые записи, флэш-накопители, компьютерная техника и документы о возможных других фактах противоправных действий и планах следующих рейдерских атак.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.

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Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ 01
Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3154941
 
 
 Топ комментарии
 
На фото зеленый велосипед. Что вам еще не ясно ? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5652
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Они слишком известны, чтобы их называть)))
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побоялись назвать. скажут, что это - политические преследования)).
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Они слишком известны, чтобы их называть)))
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На фото зеленый велосипед. Что вам еще не ясно ? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5652
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Ясно, что к барыгиным рейднрам подкрался..... зелёный велосипед! И то только детский. ПОКА. Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 7664
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Будуть видавати порційно. Залежно від вартості картоплі/цибулі
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бывший Паша Менстр Юстиции - там первая скрипка...
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На нижней фото, видимо. сами захватчики. Пятеро черных (не удивлен), один белый и один ...синий??? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 3397
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а могла бы стоять конд. фабрика. Или БУК (большой украинский крематорий).
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ни чё. сделают страну в смартфоне с только электронной записью без выдачи бумажной версии документов на право собственности тогда понесётся . изменят запись в реестре и всё твоё уже не твоё хрен. что докажешь.
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Если боятся назвать фамилии- значит свои.
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Контора какого нотариуса. Получал заказ, платили, а на выходе фальсифицированные документы и измененный реестр.
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Виявляється, земелбку українську крадуть зовсім і не громадяни Ізраїля, як хрюкають тролі.
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Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ. ФОТО
Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4504 .
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И кто же они? Семь старых телефонов, что на снимке?
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