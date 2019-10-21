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 Общество, Фоторепортаж
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 Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж

По результатам испытаний будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных Сил.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2" проходит финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов. Турецкие представители вместе с военнослужащими Воздушных Сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование. В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных Сил. Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом", - сказано в сообщении.

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Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 01
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 02
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 03
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 04
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 05
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 06
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3154939
 
   
 Топ комментарии
 
Если каждый из этих беспилотников, зашкварит хотя бы что кацапов, тогда это хорошая покупка.
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Ага..... Национальные особенности ведения "войны" - одной рукой воюем, другой торгуем! Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2991
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О, тогда я думаю имеем то, что имеем.
Только возмущаться наверное не стоит.
Зеркало не виновато, что отражение превзошло все ожидания...
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Если каждый из этих беспилотников, зашкварит хотя бы что кацапов, тогда это хорошая покупка.
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Дело даже не в конкретных моделях, смысл в обмене технологиями.
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Кацапи, розкажіть що у вас там йо*нулося у присутності ху*ла?
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а как быстро "цензор" переобулся - сюжет с "зверствами турецкой военщины" мгновенно испарился в утреннем рассвете...))))))))))))))))))
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в то время, как Эрдоган стирает с лица земли целый народ в Сирии - курдам грозит полное уничтожение, Украина покупает у диктатора беспилотники.Т. е. Путин продал C-400 Эрдогану чтобы стереть курдов с лица земли, а Украина покупает беспилотники, чтобы защититься от Путина. Круговорот оружия в мире... бизнес и ничего личного.

Лично я бы с Эрдоганом прекратил любые взаимоотношения.
Если кто-то за беспилотники и за бизнес на крови, почему удивляемся, если продаем до сих порь кремень в Россию, с которой воюем, покупаем и продаем в Россию на миллионы... Война-войной, а обед по расписанию???
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Ага..... Национальные особенности ведения "войны" - одной рукой воюем, другой торгуем! Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2991
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О, тогда я думаю имеем то, что имеем.
Только возмущаться наверное не стоит.
Зеркало не виновато, что отражение превзошло все ожидания...
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"своя рубашка ближе к телу" - принцип мировой "дипломатии"! нам(украинцам) проблемы курдов глубоко пофиг, что б из за них лишать себя отдыха в Анталии, турецких помидор и их же шмоток. опять же 2.000.000 живущих в Турции татар, весьма располагают нас к "стратегической" дружбе с Турцией.
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я тебя сейчас сильно разочарую:
Лично мне и другим украинцам далеко не пофиг, когда другой народ стирают с лица земли. Рекомендую на будущее не расписываться за других.
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Все войны в мире из-за денег, ресурсов и финансовых потоков. Нет в мире никаких террористов. Есть только группы людей которые управляются большими дядями для лоббирования своих интересов. Террористы ето те кто захватывает автобус или самолет чтобы убежать из страны или получить миллион долларов, а не те кто типо кричит что ему нужны скрэпы или рузький языг.
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а как с техподдержкой, ведь там уже санкции пошли против турции!!!
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А друг Эрдоган не сдаст частоты и прочие коды другу Владимиру?
Даже по частотам мона настроить ракету ЗРК и она 100% не промахнется.

Один он такой стоит наверное 40млн.(писало шо за 6 + всякое-разное, выложили 390 млн., и не гривен( кому они нужны то?))
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Деньги выброшенные на ветер. Не ефективные и очень уязвимые беспилотники. А бомбонагрузку которую они несут и которая может поразить цель не стоит стоимости самого БПЛА.
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А які невразливі? Таких не існує, все можна знищити.
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Та ты шо? Прямо деньги выброшенные на ветер? А ну ка "ыксперд" диванных войск расскажи нам всем почему тогда эти "уязвимые и никчемные" беспилотники стоят на вооружении в турецкой армии и даже более она продолжает наращивать их количество в своем составе?
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Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж



друг путена ердоган нажмет 1 кнопку и енти самалеты полетят кидать бонбы в киевы.

дебилы конченные
сначала купили турецкое радио для укрармии у эрдагана,
счас самалеты

конченные дебилы

ахаха
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Это была взятка за признание Турцией нашей религиозной возни.
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