 Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2" проходит финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов. Турецкие представители вместе с военнослужащими Воздушных Сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование. В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных Сил. Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом", - сказано в сообщении.

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