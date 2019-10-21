 Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс "Bayraktar TB2" проходит финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов. Турецкие представители вместе с военнослужащими Воздушных Сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию управления и другое оборудование. В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных Сил. Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом", - сказано в сообщении.
Лично я бы с Эрдоганом прекратил любые взаимоотношения.
Если кто-то за беспилотники и за бизнес на крови, почему удивляемся, если продаем до сих порь кремень в Россию, с которой воюем, покупаем и продаем в Россию на миллионы... Война-войной, а обед по расписанию???
Только возмущаться наверное не стоит.
Зеркало не виновато, что отражение превзошло все ожидания...
Лично мне и другим украинцам далеко не пофиг, когда другой народ стирают с лица земли. Рекомендую на будущее не расписываться за других.
Даже по частотам мона настроить ракету ЗРК и она 100% не промахнется.
Один он такой стоит наверное 40млн.(писало шо за 6 + всякое-разное, выложили 390 млн., и не гривен( кому они нужны то?))
друг путена ердоган нажмет 1 кнопку и енти самалеты полетят кидать бонбы в киевы.
дебилы конченные
сначала купили турецкое радио для укрармии у эрдагана,
счас самалеты
конченные дебилы
ахаха