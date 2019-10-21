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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (157) Крым (21979) ФСБ (1391) вербовка (134)

 Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Основная задача - это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова.

Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей.

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При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Управления Службы безопасности Украины в АР Крым и г.. Севастополь Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка 01
Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка 02

Служба безопасности Украины предупреждает, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. От уголовной ответственности освобождается лицо, которое было завербовано вражескими спецслужбами, но, получив задание, отказалось от его исполнения и сообщило об этом в правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/p3154929
 
   
 Топ комментарии
 
Ватостопольский уебок, а че инфы по нему так мало?
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Кстати сейчас когда берут в СБУ родословную или хотя бы фамилию читают?Карелин-типичный потомок кацапов или Угро-Финнов Карелия как никак..
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Этот Карелин, находясь в СБУ до 2014 года и был сотрудником ФСБ т.к. при Яныке СБУ было филиалом ФСБ.
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Ватостопольский *****, а че инфы по нему так мало?
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А громадянин України Карєлін оголошений у міжнародний розшук???
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Сьодні у вас перший робочий день? Щось сьогодні багато новеньких ботів зявилося, що однакові малюночки постять.
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Кстати сейчас когда берут в СБУ родословную или хотя бы фамилию читают?Карелин-типичный потомок кацапов или Угро-Финнов Карелия как никак..
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Бэху купил )) Чтобы еще продать ? Я ж так молод и мне нужно столько всего успеть ! ))
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Этот Карелин, находясь в СБУ до 2014 года и был сотрудником ФСБ т.к. при Яныке СБУ было филиалом ФСБ.
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...кадровой политики в стране как не было так и нет...кумовство пожирает государство и недолго ему осталось еще трепыхаться при таких подходах....ватники, жулье-ворье кошерное и не очень, вчерашние разбойники, полуграмотные мутные личности повылазившие изо всех щелей проникли на все гос.должности и продолжают рваться туда ежедневно...записные городские сумашедшие круглосуточно вешают лапшу доверчивому народу со студий 112 -го, ньюс ерусалима и зика, который под аплодисменты своей проплаченной студийной клаки ревет аж -распни!....и 73% -за! Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3881 ...зазеркалье какое то...вот так и живем, кто помоложе или при бабках-сваливают по тихому..
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это хорошо шо выявили.
он в розыске?какя статья,кто пидозру обьявил,кто в розыск?
или только на Миротворце?
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Где приговор предателю??? Что нам от Вашего бла-бла-бла???
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