 Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Два патрульных катера "Славянск" и "Старобельск" типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Уже начато их разгрузки, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.
Министр уверен, что эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят способности наших Военно-Морских Сил. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.
"Напомню, что согласно договоренностям, катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопутствующих услуг. Их передача является очередным свидетельством развития стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Поэтому плановое усиление нашей армии иностранными образцами техники продолжается и дает результат. Уверен, эта практика будет иметь продолжение", - отметил Загороднюк.
Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.
В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
Сегодня два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.
Кадры решают всё - вот управляемый из кремля турчинов - один них.
Наши вленные бухтели по воиским частям, а он так и не отдал приказ открыть огонь.
Вопрос чтобы ими управляли защитники Украины, а не предатели.
В Крыму ни одно судно не стрельнуло по оккупантам - поззорище.
Ни один военный по ним не пальнул даже из-за угла - боялся, что свои заложат.
Наххера бюджет содержал всё это крымское шобло дармоедов ?
Или так...просто....мишени для рашки!
А уже писсдишь.
Оно них-я не знает а уже что то пиз-т!
Если ты тупэ и не знаешь ответ на заданный вопрос - не пиши мне!
Я с ид-ми троллями не общаюсь!
Говна от вас много, а информации - 0!
ПНХ
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
Займись своей менструацией.
Отталикаваясь от них, можно проектировать свои.
Повідомляється, що катери повинні отримати різноманітне озброєння - від мінно-тральних модулів, що зараз критично важливо для України, до американських протикорабельних ракет «Гарпун» (є варіант установки українських ПКР «Нептун»).
Ты что мне тут фигню загоняешь ?????? Втирай своим порохоботам
На українців чекає різке підвищення ціни на газ: озвучені нові тарифи
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/tsini-za-gaz-virostut-yaki-novi-tarifi-novini-ukraini.htm
Українців зобов'язали платити за лічильники: експерти пояснили, що робити споживачам
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraintsiv-zobovyazali-platiti-za-lichilniki-eksperti-poyasnili-scho-robiti-spozhivacham.htm
ходить пєтя-памагай
памагає петя
цупить гроші із бюджета
Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу.
Московия только клацает вставными зубами.
Америка подарила бы нам не катера, а крейсера.
А у Америки есть ещё и подводные лодки между прочим,
которые легко поставят раком все московитсикие "паршивянки".
Military aid for Ukraine is good for the US
Військова допомога Україні вигідна для США (militarytimes)
Для українських військових і, зрештою, для США та інших союзників, що мають справу з російською агресією будь яка затримка поставок зброї згубно впливає на боротьбу України з Росією.
Це буде недобре і для американських сил, які теж можуть зіткнутися з російською агресією і недостатньо врахують уроки України.
Джордж П. Кент, заступник помічника секретаря Європейського та Євразійського бюро Державного департаменту США, заявив , що американські військові приділяють пильну увагу тому, як Україна бореться з росіянами.