EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3163  60
Материалы по теме:
Все про:корабль (1232) Минобороны (6025) США (15630) Загороднюк (56)

 Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк. ФОТО

Начата разгрузка двух патрульных катеров класса Island, которые прибыли из США в Украину. Дальше состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Два патрульных катера "Славянск" и "Старобельск" типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Уже начато их разгрузки, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Министр уверен, что эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят способности наших Военно-Морских Сил. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера

"Напомню, что согласно договоренностям, катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопутствующих услуг. Их передача является очередным свидетельством развития стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Поэтому плановое усиление нашей армии иностранными образцами техники продолжается и дает результат. Уверен, эта практика будет иметь продолжение", - отметил Загороднюк.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Сегодня два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк 01
Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк 02
Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк 03

Источник: https://censor.net.ua/p3154920
 
   
 Топ комментарии
 
Яке відношення цей клоун має до цих катерів...?
 показать весь комментарий
 
Зачем утилизировать рабочие катера ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Распирают двоякие чувства......Это может и хорошо, но за бабки....они то старые, но лучше шлюпок типа бронрованных от ЛенКузни Порошенко................
 показать весь комментарий
 
 
Он подарены. А за бабки полностью обслужены и готовы к работе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
утилизировать дороже. А так с пафосом и пиаром!
 показать весь комментарий
 
Зачем утилизировать рабочие катера ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да...ну да...У моего деда тоже есть авто Победа...ездит...а что? Рабочие...конечно...Но нужны СОВРЕМЕННЫЕ и боевые!
 показать весь комментарий
 
Заче боевые - чтобы турчинов отдал приказ затопить или сдаться московитам ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кто такое турчинов?
 показать весь комментарий
 
Это боевая кремлёвская торпеда, имеющая многочисленные аналоги по всей Европе.
Кадры решают всё - вот управляемый из кремля турчинов - один них.
Наши вленные бухтели по воиским частям, а он так и не отдал приказ открыть огонь.
 показать весь комментарий
 
это тоже версия, ка и тягнибок агент кгб ещё в армии вербанутый.
 показать весь комментарий
 
Тягнибок (Фротман), как и турчинов, как и корчинский и десятки и сотни других - шиддовские кадры - их не надо особенно вербовать - их уже бабушка воспитала как надо. Кремль строит их новый савецкий саюз, и они помогают кремлю во всех точках земного шара - организация у них поставлена хорошо - чужих там нет.
 показать весь комментарий
 
не теперь их максимум апаршин спишет на надлішкове майно
 показать весь комментарий
 
 
Обидно что мощностей вполне хватает не только подобные катера запилить, крейсера строить можем.
 показать весь комментарий
 
 
головний інженер - клоун, а як не клоун - то якийсь олігарх-шахрай. Хіба біля рояля пострибати, який катер?
 показать весь комментарий
 
 
Крейсера построить для Украины не вопрос.
Вопрос чтобы ими управляли защитники Украины, а не предатели.
В Крыму ни одно судно не стрельнуло по оккупантам - поззорище.
Ни один военный по ним не пальнул даже из-за угла - боялся, что свои заложат.
Наххера бюджет содержал всё это крымское шобло дармоедов ?
 показать весь комментарий
 
 
А вы видели где написано какое там вооружение......?
Или так...просто....мишени для рашки!
 показать весь комментарий
 
Ты тоже не видел какое там вооружение.
А уже писсдишь.
 показать весь комментарий
 
Ой ржу не могу с клоуна.....
Оно них-я не знает а уже что то пиз-т!

Если ты тупэ и не знаешь ответ на заданный вопрос - не пиши мне!
Я с ид-ми троллями не общаюсь!
Говна от вас много, а информации - 0!
 показать весь комментарий
 
О тебя информации вообще минус ноль.
ПНХ
 показать весь комментарий
 
Ты бы порадовался, что катера доставили, что ты начинаешь писсдеть под руку с утра ?
 показать весь комментарий
 
Я задал вопрос....
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
 показать весь комментарий
 
Ты сразу начал вонять про мишени для рашки.
Займись своей менструацией.
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что уже доставлены - красавцы !
Отталикаваясь от них, можно проектировать свои.
 показать весь комментарий
 
 
Було б непогано з США спільне підпреємство у Миколаєві заснувати по виготовленню таких суден! ІМХО: для протидії московитам у азово-чорноморському басейні нам (а також нашим союзникам Грузії) потрібен ******** "москітний флот" з такого класу суден!
 показать весь комментарий
 
 
Москитный флот на таких катерах сможет только браконьеров ловить, нужны ракетные катера с Нептунами.
 показать весь комментарий
 
 
у Військово-Морських Силах планують сформувати дивізіон з шести «Island», який не тільки зможе контролювати ближню морську зону, але і буде виходити в Середземне море для підтримки кораблів НАТО.
Повідомляється, що катери повинні отримати різноманітне озброєння - від мінно-тральних модулів, що зараз критично важливо для України, до американських протикорабельних ракет «Гарпун» (є варіант установки українських ПКР «Нептун»).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та надо их послать в крымскую кругосветку, а в керчи найдут, чем занять эти лоханки Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7176
 показать весь комментарий
 
 
Небилиця буде керувати одним з них, як планувалось до його захоплення фєдєрастами , біля Керченскої протоки???
 показать весь комментарий
 
Помощь хорошая. Но не решающая. Все таки мы кровоточим.Защищая Запад.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так сделайте чтобы похожи были на Зелины катера, пиз....ть- не мешки таскать.
 показать весь комментарий
 
 
Да неужели, Порох много помогал ВСУ ,а зеля только звиздит ,вместе с лохторатом и показываете фиги из за угла. Бесполезные болтуны и фигляры.Вредитель и его помощники.
Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7912
 показать весь комментарий
 
 
Слушай меня на картинке твоем только остались вся нефтегазовая отрасль. Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9223 . Но я задам тебе вопрос на сколько при Порошенко подняли тарифы на газ


Ты что мне тут фигню загоняешь ?????? Втирай своим порохоботам
 показать весь комментарий
 
Во первых не фигню ,а факты имеющие подтверждение .Все перечисленные предприятия или закрылись или на гране, ыкономысты вы херовы. Во вторых- Порошенко уже не президент ,давай про Зелю,вы же его выбрали за обещание низких тарифов , не пости мне фигню про Пороха ,я дам тебе новости посвежее с того же Обозревателя

На українців чекає різке підвищення ціни на газ: озвучені нові тарифи

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/tsini-za-gaz-virostut-yaki-novi-tarifi-novini-ukraini.htm

Українців зобов'язали платити за лічильники: експерти пояснили, що робити споживачам

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraintsiv-zobovyazali-platiti-za-lichilniki-eksperti-poyasnili-scho-robiti-spozhivacham.htm
 показать весь комментарий
 
фигню гониш ты - при янике я платил 2.60 при курсе 8 тоисть 32 цента при порохе 8.60 при курсе 27 тоисть теже 32 цента причем 8.60 только в 19 году а до 19 было 6.80 при курсе 29 тоисть при порохе было 23 цента -- так где где там удорожание в 7 раз? економисты сра..ые
 показать весь комментарий
 
 
Через гори через гай
ходить пєтя-памагай
памагає петя
цупить гроші із бюджета
Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8349
 показать весь комментарий
 
Ця карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт»
Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу.Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8858
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Классная карта!.... Сразу видно - опытный штабист рисовал.... из шестого или седьмого класса....
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы Варшава не слишком доверяла кацапам , имея границу с людедами ,люди не имеют право расслабляться
 показать весь комментарий
 
Варшава уже разместила на своей территории кучу американских дивайсов.
Московия только клацает вставными зубами.
 показать весь комментарий
 
 
Яке відношення цей клоун має до цих катерів...?
 показать весь комментарий
 
 
Было бы у нас более надёжное руководство -
Америка подарила бы нам не катера, а крейсера.
А у Америки есть ещё и подводные лодки между прочим,
которые легко поставят раком все московитсикие "паршивянки".
 показать весь комментарий
 
А если подлодки запустить в Азовское море, где глубина не больше 15м то кацапы от смеха сдохнут.
 показать весь комментарий
 
Для зебілів - ці катери стали можливими завдяки дипломатії минулої Влади! (п.с. для зебілів: чому передали сьогодні - перегляньте новини 2014-2019 р.р. по цьому питанню, а не 95-лайно по Г+Г).
 показать весь комментарий
 
Поставки зброї в Україну вигідні для США
Military aid for Ukraine is good for the US

Військова допомога Україні вигідна для США (militarytimes)

Для українських військових і, зрештою, для США та інших союзників, що мають справу з російською агресією будь яка затримка поставок зброї згубно впливає на боротьбу України з Росією.
Це буде недобре і для американських сил, які теж можуть зіткнутися з російською агресією і недостатньо врахують уроки України.
Джордж П. Кент, заступник помічника секретаря Європейського та Євразійського бюро Державного департаменту США, заявив , що американські військові приділяють пильну увагу тому, як Україна бореться з росіянами.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх