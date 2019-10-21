 Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров взяли "золото" на международном турнире в Будапеште. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинской Федерации фигурного катания на коньках.

На соревнованиях, которые традиционно проходят в Будапеште, ученики Марии Тумановской-Чайки набрали по итогам двух программ 150.31 баллов.



Фото: Украинской Федерации фигурного катания на коньках

Они уверенно лидировали после исполнения ритмического танца, опередив ближайших соперников - россиян Софию Качушкину и Егора Гончарова почти на шесть баллов.

В произвольной программе турнирная ситуация несколько изменилась - украинский дуэт уступил первое место чешским спортсменам Натали Ташлеровой и Филиппу Ташлеру, получив судейский "минус" за ошибку партнера во время выполнения твизлов.

С остальными же элементами Мария и Кирилл справились успешно, кроме того, судьи довольно высоко оценили компоненты танца, за который украинские спортсмены получили в общей сложности вторую сумму - 88.85 баллов. Это позволило им сохранить лидирующие позиции в общем зачете.

Второе место заняли Натали Ташлерова / Филипп Ташлер - 146.78, третье - София Качушкина / Егор Гончаров - 141.83.

Еще одна украинская танцевальная пара - София Лизогуб / Даниил Ефременко завершила соревнования на 15-м месте - 103.33.

Напомним, серебряную награду турнира Halloween Cup в одиночном катании сеньоров получил украинский фигурист Иван Шмуратко.