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 Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров взяли "золото" на международном турнире в Будапеште. ФОТО

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров стали победителями международного турнира Halloween Cup в спортивных танцах на льду среди юниоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинской Федерации фигурного катания на коньках.

На соревнованиях, которые традиционно проходят в Будапеште, ученики Марии Тумановской-Чайки набрали по итогам двух программ 150.31 баллов.

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров взяли золото на международном турнире в Будапеште 01
Фото: Украинской Федерации фигурного катания на коньках

Они уверенно лидировали после исполнения ритмического танца, опередив ближайших соперников - россиян Софию Качушкину и Егора Гончарова почти на шесть баллов.

В произвольной программе турнирная ситуация несколько изменилась - украинский дуэт уступил первое место чешским спортсменам Натали Ташлеровой и Филиппу Ташлеру, получив судейский "минус" за ошибку партнера во время выполнения твизлов.

С остальными же элементами Мария и Кирилл справились успешно, кроме того, судьи довольно высоко оценили компоненты танца, за который украинские спортсмены получили в общей сложности вторую сумму - 88.85 баллов. Это позволило им сохранить лидирующие позиции в общем зачете.

Второе место заняли Натали Ташлерова / Филипп Ташлер - 146.78, третье - София Качушкина / Егор Гончаров - 141.83.

Еще одна украинская танцевальная пара - София Лизогуб / Даниил Ефременко завершила соревнования на 15-м месте - 103.33.

Напомним, серебряную награду турнира Halloween Cup в одиночном катании сеньоров получил украинский фигурист Иван Шмуратко.

Источник: https://censor.net.ua/p3154902
 
 
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Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров взяли "золото" на международном турнире в Будапеште - Цензор.НЕТ 7356
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