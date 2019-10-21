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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Очень рад, что наконец к нашему флоту поступило долгожданное и качественное пополнение. Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ. Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил надежду, что новая власть будет развивать значительные успехи в привлечении иностранной военной поддержки для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера

Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко 01
Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко 02
Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко 03
Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко 04
Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3154892
 
   
 Топ комментарии
 
Ах тыж мразь, 4 года оттягивал с договором о поставке этих катеров ради впаривания своих лоханок а теперь еще и пиарится.
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Ще довго Україна буде пишатись цим Великим Пезидентом і політиком.
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Какая гнусность , затормозить на два года получение подаренньіх Украине катеров из меркантильньіх соображений , а теперь пиариться на єтих катерах!
Бандера бьі расстрелял "циничного"...
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Привычка разреазть ленточки осталась.
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Щас Петро Алексеевич как настоящий главнокоммандующий отправит их обратно в порт Мариуполя!!! Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8460
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скоро он будет разреазать ленту с обратной стороны камеры в новой тюряге.
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Как же ты, Игорь, опустился за эти несколько лет.... Как ты мог позволить, что бы тебе так мозг засрали?
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Яке озброєння в цих риболовних шхун? Трали і багри? То може нехай пливуть в Маріуполь на укріплення Азовського флоту .
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Пулемет 50-го калибра , или 12.7 мм. А добавить боевой модуль не проблема...
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Тут питання не стільки в тому, чого тут Пєтя... Питання - де Зєля? Чому президент поперся в Японію замість того, щоб взяти участь у церемонії прийому суден у склад флоту? Японія ні разу не є нашим стратегічним партнером!
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С каких пор президент должен принимать участие в приеме каждой боевой единицы, это же не Петя который на каждом модернизированном танке пиарился.
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Москалику, це не каждая баєвая єдініца, за розміром ці катери наразі поступаються лише флагманському "Гетьманові Сагайдачному"... Відсутність президента показує, що йому якийсь япошка важливіший за обороноздатність держави!
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Отсутствие где? Это старые фото а сейчас в Одессе эти катера еще находятся на транспортном судне.
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Президент воюющей страны должен принимать каждую единицу военной техники, и находиться в штабе и на передовой, а не по банкетам разежать, может он с гастролями в Японию тогда все меняеет
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Та гаразд, яка там бойова техніка, не треба людей смішити.
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Ще довго Україна буде пишатись цим Великим Пезидентом і політиком.
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Чтоб он здох в тюрьме.
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Так, а чего зебилы тянете?! Ужи и прокурора сменили и уряд назначили и верховную зраду выбрали и кАААлицЫя есть, а все никак? То ростов прогнозировали то Мальдивы то Испанию, а оно все никак не пАлучаеЦА... Проще Лерке дом спалить и на сцЄнЄ пАрикалываЦА за бабки коломойши, да?
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Какая гнусность , затормозить на два года получение подаренньіх Украине катеров из меркантильньіх соображений , а теперь пиариться на єтих катерах!
Бандера бьі расстрелял "циничного"...
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Ах тыж мразь, 4 года оттягивал с договором о поставке этих катеров ради впаривания своих лоханок а теперь еще и пиарится.
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А какие достижения новой ВЛАСТИ можно услышать ?
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а де Опарышин? чтой-то его не видно на приёмке избыточного имущества.
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ну а какого хрена туда парашенко поперся... хорошо еще, что форму не одел... а то что форма, что костюм сидят на нем, как на корове седло...
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Гоподи, ну слава тебе, что у нас есть Порошенко а у него Бутусов !
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А катера тоже на евробляхах будут ходить?
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я теж дивуюсь, як сталось, що цензор цей факт оприлюднив, попри всю свою зневагу до фігури п'ятого президента.
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певно з метою пожвавити форум.
не все ж шостому лестощі отримувати, саме час згадати п'ятого, щоб підтримати зелених.
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Яка зневага! Это ж тупо ваш порохободский вонючий сайт)))
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Может тебе еще и полноценную АУГ подарить?
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Молодец Порох!

А тупой Зе продолжает жрать шаурму и сдавать Украину с помощью штангенциркуля.
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Чи не радость, старье списанное получили, ура!!!! сша наши люби друзи
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Та лучше вообще ничего не получали, а не позорились)))
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Ну, це все ж краще аніж російські "Гради" під Зеленопіллям.
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а в якості кого цей шоколядний фюрер там присутній?
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...... в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ. Источник: https://censor.net.ua/p3154892 так в ряды ВМС или в ряды Аваковских пограничников
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"рад, что наконец"_________________И ОНО ЕЩЕ СМЕЕТ РОТ ОТКРЫВАТЬ?????????? 5(ПЯТЬ) ЛЕТ ПРИ ЭТОМ ЧМЕ КОРАБЛИ ГНИЛИ В АМЕРИКАНСКОМ ПОРТУ, А ТУТ ВЫПОЛЗ НА СВЕТ ЭТОТ ГОНДУРАС!
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Как Обамка с "Хэмви" - на тебе козаче - выброшу иначе.
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Вот вам и ответ, кто переживает и борется за Украину
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наверно не в курсе, что ПОДАРОК при пете ржавел в порту Балтимора 5(пять) лет??!!!!
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где ваши доказательства? 1+1 не источник если что..
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А как же шлюпки железные от ЛенКузни от Педро Порошенко?!
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Скажіть чесно... Скільки років тим кораблям?
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Прислали 2 списанных катера, которые "союзники" обещали поставить еще в 2015 году.
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Конечно им выгодней впарить Украине за 10 млн зелени чем утилизировать на лом.))
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Єто чучело до сих пор мнит себя презом и главнокомандующим!? ....это шизофрения ***!!! Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9479
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Здається шизофренія не лише у нього а й у тих, хто наполегливо не дає нам про нього забути. Попри ье, що й у Самого є "5 ...анал".
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ленторез кузню рыгам продал, два корыта купил - бизнесмен лять!)))
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Кацапських вошей на цій гілці ще не видно, а українськи гниди вже повилазили, так, гниди ???
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Грицю, пару шукаєш? Виріщив "заміж вийти"?
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пополнение для ВМСУ . думаю моряки довольны . а на мнение дибилов и зебобиков ( что в принципе одно и тоже ) можно наплевать
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а кто такой *** порошенко, что цензор его так часто цитирует?
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