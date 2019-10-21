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Все про:Одесса (5696) пожар (3734) ГСЧС (2303)

 На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

20 октября в 18:53 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на проспекте Небесной Сотни, 10/10 на территории мужского монастыря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19:00 было установлено, что произошло возгорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. м.

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 01

Сообщается, что на месте пожара был создан штаб пожаротушения, созданы 2 оперативных участка и привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

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На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 02

"В 19:44 пожар локализован на площади 500 м2 и в 20:07 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3154871
 
 
 Топ комментарии
 
а какого извиняюсь патриархата монастырь?
если московского то гори огнём
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Чекаємо ще однієї генітальної, вибачте, генітальної шютки Кварталу з хором Вірьовки на підспівках?
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Всё, к чему прикасается Коломойский(Зеленский), превращается в тлен. Вот и Национальный заслуженный академический народный хор Украины им.Верёвки имеющий 76-и летнюю историю превратился в попіл від палаючої хати. Все чем он запомнится это подпевкой в кукольном театре Коломойского
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Всё, к чему прикасается Коломойский(Зеленский), превращается в тлен. Вот и Национальный заслуженный академический народный хор Украины им.Верёвки имеющий 76-и летнюю историю превратился в попіл від палаючої хати. Все чем он запомнится это подпевкой в кукольном театре Коломойского
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хор мотузки чи дрота
немае ніякої різниці на чому їх повісити
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немає - в мене була російська розкладка вмикнена - це як доказ що не вживав гугл перекладач
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"95-й квартал" будет запрещен, когда Зеленского выгонят с Украины или повесят на столбе в Киеве.
А актеры Квартала в большинстве своем сбегут в РФ, если не будут посажены, за ведение пропаганды против Украины.
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Що саме сумне- Зе може й непоганий хлопчина, проте його зроблять цапом-відбувайлом (вірніше- вже зробили). Ф увесь народний гнів буде направлений проти нього, а не проти справжніх кукловодів.
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а какого извиняюсь патриархата монастырь?
если московского то гори огнём
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одесса отжигает...новый материал для 95 квартала
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Чекаємо ще однієї генітальної, вибачте, генітальної шютки Кварталу з хором Вірьовки на підспівках?
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Це #064Nu# стид.... Звичайно, що директор (чи хто там) не може відмовити людям, що телефонують з ОП із вказівками... Проте могли б хоча б на лікарняний піти... Мені цей фарс нагадує рашку, де хори виконують політичнозамовленні, неформатнозаспівані висери для створення "правильного" світосприйняття у головах споживачів...
Хор ім Верьовки... Це було ваше прощальне турне? Виглядає саме так.
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Зважаючи на останню фотку вся ця подія була лише черговим жартом від зєбільного Кварталу 😕
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У Кварталі знайшли виправдання за скоєне в Юрмалі.
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