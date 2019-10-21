 Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы ОП в Twitter.
Программой визита предусмотрены участие Зленского в церемонии интронизации императора Нарухито, встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.
Это ж попробуй втолковать этому кокоиновому прыщу в штиблетах, что чашку следует принимать правой и передавать в левую руку... и многое другое..
вовочка це якесь стихійне лихо.
скажите ему кто-нибудь
вся Япония наверняка пересматривает сейчас ролики с его участием и ухахатывается над выбором мудрого нарида...
Выбрал украинский нарид себе императора...
японці дуже шанують новаторські ідеї.
через москву летел или через минск или литаком коломойского?
В общем сайт превратился в ботовскую помойку.
А со стороны - притон тинейджеров недоумков, прогуливающих школу.