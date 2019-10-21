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Все про:визит (2324) Зеленский (3388) Япония (965)

 Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы ОП в Twitter.

Программой визита предусмотрены участие Зленского в церемонии интронизации императора Нарухито, встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом 01

Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно

Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом 02
Фото: ОП/Twitter

Источник: https://censor.net.ua/p3154868
 
   
 Топ комментарии
 
главное, что бы Японию с Кореей в отчете не перепутал))))
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черговий закордонний візит коту під хвіст...
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Японцы за время визита Зефилитика наржутся
Это ж попробуй втолковать этому кокоиновому прыщу в штиблетах, что чашку следует принимать правой и передавать в левую руку... и многое другое..
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Ви теж вважаєте, що "робочий візит" цього "політика" - це гастролі?
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Полетів ЗелєМойша в Японію і став ЗєлєГейшею.
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ЗЕфилитик только прилетел, а в Японии уже тайфун...
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да...кажуть, що фукусіма може не витримати.
вовочка це якесь стихійне лихо.
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вот японцев реально жаль, они нам ничего плохого не сделали. Как бы его визит не закончился цунами.
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черговий закордонний візит коту під хвіст...
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Щось хвилююсь за імператора: Монику ***** Зеленски вслед за *****м Питерским пригласили на интронизацию императора в Японию.
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главное чтоб наш ампиратор вилку в сашими не воткнул
скажите ему кто-нибудь
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пианист-роялист....
вся Япония наверняка пересматривает сейчас ролики с его участием и ухахатывается над выбором мудрого нарида... Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6220
Выбрал украинский нарид себе императора...
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нафига он в японию полител , он шо путин :
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В цей день 1578 року у битві під Венденом в ході Лівонської війни московське військо зазнало поразки від шведсько-литовсько-русько-польського війська.

Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 4730 Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 4157Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 8035
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А ленка будет у него на выступьении на подтанцовке, ждут еще хор вірьовки.
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не бачу щоб ніс ********* палички для показу як воно електрику видобудовує...
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дивно, що не взяв.
японці дуже шанують новаторські ідеї.
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главное, что бы Японию с Кореей в отчете не перепутал))))
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І понеслось гівно по трубах... Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6779 З початком трудового тижня, порохоботи! Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6779
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Дякуємо за привітання, а понеслось гівно по трубах це ти про перельот *********** в Японію? Чи про хор вірьовки?
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Приятно смотреть как пороходрыщи истекают желчью з самого утра,это ж надо быть такими задротами .Пеца за пять лет с ихними мозгами сделал своё
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як тама на расії клятій, ягель гризеш??))
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это што же пока мы тут какашками кидались наш мудрый лидер летел все это время в самолёте и думал о народном благе?
через москву летел или через минск или литаком коломойского?
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фотограф "майстер" не показав чий літак... бздять даже цього...)) тупий цей лідер... а ну да, ббб нуда ббб... мееее...
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мрией летел со всеми 22 геликами бениной охраны наверное
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походу зе ще у Китай залетить, ну на ринок Гуанджоу де усілякі херфони та інші "орігінали" продають)) скупиться...
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ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛСЯ У ТРОЛЕЙ С УТРА ..ДА И КРУГЛОСУТОЧНО....ЧТО ВЫ ТОЛЬКО ПИШИТЕ. это же явно что ума как насрано в голове, у микроба его даже больше... что пишут троли и сопливые малолетки . сплошные простые оскорбления и подколы на уровне детского сада.... да у БУТУСОВА поддержка политики сайта явно антипрезидентская...5 канал такого непозволяет даже... печально всё... Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 5659
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Им за это деньги платят,скажут мочить Петю будут на его голову испражняться.. Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 7970
В общем сайт превратился в ботовскую помойку.
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Эти люди называют себя "ответственными государственниками".
А со стороны - притон тинейджеров недоумков, прогуливающих школу.
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Убедительная просьба -не давайте ему молоток !
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Порохоботы с 7 утра трудятся. В 6 подъем и за работу. В тюрьмах они сидят, что ли? Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 344
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