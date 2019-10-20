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 Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет. ФОТОрепортаж

Стелу памяти 28 жителей Черкасс, которые отдали свои жизни в российско-украинской войне, открыли возле Дома ветеранов по улице Чехова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета Черкасс, в открытии стелы приняли участие городской голова Анатолий Бондаренко, председатель ОГА Игорь Шевченко, митрополит Черкасский и Чигиринский Православной церкви Украины, председатель Синодального управления военного духовенства владыка Иоанн, родители погибших, ветеранская общественность, жители микрорайона, учащаяся молодежь.

"Каждый из них чей-то сын, муж, отец, уже никогда не вернется домой. Низкий поклон тем родителям, женам и детям, которые отдали за Украину дорогое - своих родных и близких. Обязанность живых - получить и укрепить победу, чтобы все понесенные ради нее потери были не напрасны. Черкассы - город Героев. Многие наши земляки сейчас рискуют своими жизнями, защищая Украину, и к сожалению, за пять лет войны многие из них погибли за родную землю. Наш долг - должным образом почтить память павших, и поддержать тех, кто вернулся с войны домой", - обратился к присутствующим черкасский мэр Анатолий Бондаренко.

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Также он отметил, что городские власти делают все для того, чтобы должным образом почтить своих Героев - решением городского совета всем погибшим присвоено звание "Почетный гражданин города Черкассы" и отличие "За заслуги перед городом Черкассы".

Уточняется, что мемориал создан на средства неравнодушных граждан, идея и исполнение принадлежит ветеранам АТО и их собратьям.

Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 01
Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 02
Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 03

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Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 04
Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 05
Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 06
Стелу памяти погибших открыли возле Дома ветеранов в Черкассах, - горсовет 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3154856
 
   
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