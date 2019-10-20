EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  946  9
Все про:Киевская область (1773) Нацполиция (10260) смерть (6175)

 33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция. ФОТО

33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими в пгт. Барышевка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На спецлинию "102" вчера утром поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал оказівать сопротивление сотрудникам полиции и бросался на них с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.

"Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - сообщили в полиции.

О происшествии было сообщено прокуратуру и ГБР. Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований, имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Девочка погибла в результате ДТП в Хмельницком, - полиция

33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция 01
33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3154839
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
открывать дело против трупа??? я конечно хз, но как по мне это перебор..и как его судить будут?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно шокером долбанули а сердечко не выдержало.
 показать весь комментарий
 
поменяй на ник-ВЫРЕЗАННЫЕ МОЗГИ, ну о чем ты пишешь, дебил?
 показать весь комментарий
 
 
Водитель начал оказівать Источник: https://censor.net.ua/p3154839
Прикольно, а банят меня и за меньшее）
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно ,если эти полицейские попадут в ОЧумелые руки ,то они запросто умрут без всяких следов на их тушках ... 33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 972убили мусора очередного человека а теперь втирают людям в уши мазь от геморроя ...
 показать весь комментарий
 
Прежде чем начинать семейные ссоры, нужно врачей обойти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх