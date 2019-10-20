 Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Ровном при участии более 150 школьников состоялся флешмоб показательного и массового проведения сердечно-легочной реанимации на манекенах. Цель мероприятия - донесение до населения информации о важности приобретения навыков по домедицинской помощи в современном мире. Мероприятие состоялось в рамках внедрения с 1 октября 2019 в образовательных учреждениях города курса по тактической медицины "Умей спасти жизнь".
"Каждый человек должен уметь оказать домедицинскую помощь пострадавшему. Нашу инициативу поддержали городские власти и выделила финансирование, закупила учебные манекены, турникеты и бандажи. Теперь вводим в школах учебные курсы по тактической медицине по стандартам НАТО", - рассказала председатель ОО "Ривне-Такмед" Татьяна Воронцова.
Стоит отметить, что Ровно стал первым городом в Украине, где в рамках внешкольной образовательной программы стартовал курс тактической медицины для школьников.
Но флешмоб - это фигня.
не дурно им всяких роботов-носителей разрабатывают
Пам'ятаю курси з електробезпеки: там був тренувальний манекен, який звали "монтер Вася". З електронікою. Він вмів "говорити": 1 - "перелом ребер"; 2- "Нажаль час сплив"; 3 - щоки підсвічувалися рожевим і Вася говорив "Дякую!"
З.І.
Якщо серйозно-як на мене ,то дуже правильна ініціатива,хто б там що не говорив.
гордись что ты знал что норматив расхода живой силы в совке - пехотинец что-то там 2 минуты, танк - чет 10
ЕК, ты реально думаешь что вонючий совок кто-то полюбит благодаря твоим воспеванием этой дряни?
И ты считаешь что на совок кто-то хотел напасть?
Это как бы Рокфеллер собрал за миллиард отряд, и напал на тебя и отжал твой "жигуль".
не много.вато ли чести, ЕК?