 Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Ровном при участии более 150 школьников состоялся флешмоб показательного и массового проведения сердечно-легочной реанимации на манекенах. Цель мероприятия - донесение до населения информации о важности приобретения навыков по домедицинской помощи в современном мире. Мероприятие состоялось в рамках внедрения с 1 октября 2019 в образовательных учреждениях города курса по тактической медицины "Умей спасти жизнь".

"Каждый человек должен уметь оказать домедицинскую помощь пострадавшему. Нашу инициативу поддержали городские власти и выделила финансирование, закупила учебные манекены, турникеты и бандажи. Теперь вводим в школах учебные курсы по тактической медицине по стандартам НАТО", - рассказала председатель ОО "Ривне-Такмед" Татьяна Воронцова.

Стоит отметить, что Ровно стал первым городом в Украине, где в рамках внешкольной образовательной программы стартовал курс тактической медицины для школьников.

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