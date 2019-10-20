 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека. ФОТОрепортаж

Об этом митрополит сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успешного труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре", - говорится в сообщении.
По словам митрополита, принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора является для него "большой честью".
"Не только честью, но и побуждением, и обязанностью - служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве всеми моими силами, как служил Патриарх Афинагор. Перед нашей Церковью и передо мной как Предстоятелем ПЦУ тоже встал и еще появится много вызовов, но пример патриарха Афинагора отныне особенно будет вдохновлять меня ", - подчеркнул глава ПЦУ.
"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского Патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины равноправной Церковью-Сестрой. Верю, что в Константинополе - Новом Риме - состоится Всеправославный собор, как его задумывал и для которого много поработал Патриарх Афинагор. Верю, что начатое Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите дело будет продолжено и такие Соборы станут неотъемлемой частью церковной жизни.
Напомним, 18 октября митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США.
Сперва Яхве высрал попам что Земля плоская, а потом: ну ладно, если ваши еретики-ученые не верят шо плоская, то вот вам(сгибает Землю в геоид)
Только за это их надо разгонять - очевидно же что выдумка это христобесие
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/20/7102061/