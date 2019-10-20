 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека. ФОТОрепортаж

Об этом митрополит сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успешного труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре", - говорится в сообщении.

По словам митрополита, принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора является для него "большой честью".

"Не только честью, но и побуждением, и обязанностью - служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве всеми моими силами, как служил Патриарх Афинагор. Перед нашей Церковью и передо мной как Предстоятелем ПЦУ тоже встал и еще появится много вызовов, но пример патриарха Афинагора отныне особенно будет вдохновлять меня ", - подчеркнул глава ПЦУ.

"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского Патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины равноправной Церковью-Сестрой. Верю, что в Константинополе - Новом Риме - состоится Всеправославный собор, как его задумывал и для которого много поработал Патриарх Афинагор. Верю, что начатое Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите дело будет продолжено и такие Соборы станут неотъемлемой частью церковной жизни.

Напомним, 18 октября митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США.

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