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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:награда (1201) США (15627) Епифаний (194) ПЦУ (468)

 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека. ФОТОрепортаж

Предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию в Нью-Йорке вручили "Премию Афинагора по правам человека".

Об этом митрополит сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успешного труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре", - говорится в сообщении.

По словам митрополита, принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора является для него "большой честью".

"Не только честью, но и побуждением, и обязанностью - служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве всеми моими силами, как служил Патриарх Афинагор. Перед нашей Церковью и передо мной как Предстоятелем ПЦУ тоже встал и еще появится много вызовов, но пример патриарха Афинагора отныне особенно будет вдохновлять меня ", - подчеркнул глава ПЦУ.

"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского Патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины равноправной Церковью-Сестрой. Верю, что в Константинополе - Новом Риме - состоится Всеправославный собор, как его задумывал и для которого много поработал Патриарх Афинагор. Верю, что начатое Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите дело будет продолжено и такие Соборы станут неотъемлемой частью церковной жизни.

Напомним, 18 октября митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПЦУ сегодня - это 7 тыс. приходов, 77 монастырей и 47 епархий, - Епифаний

Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 01
Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 02
Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 03
Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 04
Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 05
Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека 06

Источник: https://censor.net.ua/p3154825
 
   
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Достойна нагорода, достойному Митрополиту.
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...ййессс!!!!....красава наш митрополит!!!...завтра снова очередной - внеочередной синод несостоявшийся московский папа, проводить будет...анафему Вселенскому поди прогугнявят, подгорает там уже сильно...от бесы... Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 6045 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 2735....
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Попы перевалили миллионы людей, а теперь прикидываются что это сделала сотона. Любой поп - лжец и эгоист, было бы лучше вообще забыть эти нелепые культы выдуманным ссуществам.

Сперва Яхве высрал попам что Земля плоская, а потом: ну ладно, если ваши еретики-ученые не верят шо плоская, то вот вам(сгибает Землю в геоид) Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 8378
Только за это их надо разгонять - очевидно же что выдумка это христобесие Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 7785
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Он тоже от внешнего управления? "Вашингтонский обком" рулит?!
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Зелебобики, срочно надо обосрать. Давайте дружно - Термос!!! Порох свыня!!! Нах нам той Термос с вирой, мова и армия!!! Барыыыга!!!
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Суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/20/7102061/
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