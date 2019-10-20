 Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Львовской таможни.
"В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медик" во время таможенного контроля рейсового автобуса работники таможни выявили факт незаконного перемещения 2107 кг продуктов и 120 литров молока. Их пытался ввезти в Украину водитель, гражданин Украины, 27-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение об углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном месте. Там в салоне автобуса, его багажном отделении таможенники среди личных вещей нашли незадекларированный товар.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят. Дело направят в суд, который и определит наказание.
І не тільки ковбаса
Хто не пишається - кацап і буде "горіти вічно", так як у нас є Тутмас!
чел вёз МОЛОКО а не наркоту для торчков(((
Бульдозером!
Слава Ра-а-ассссссииии!!!
показуху показують .що 2 тонни...через кордон тисячами тонн іде товар...
Держи карман шире народ сейчас тебе ЗЕ и угля из-за поребрика насыпет и электричество из-за поребрика включит
Оце так догосподарювалася алігархія в Україні.
А чому? Хто задавав собі питання чому в Україні , в аграрній супер-пупер державі продукти стали дорожчі і гіршої якості, ніж в ЄС ?
І що в цьому зв'язку має робити уряд? Зрозуміло, що не теперішній, бо ЗеБіли взагалі доведуть Неньку до цугундера, останні виробники та капітал повтікають та позакриваються...