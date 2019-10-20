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Все про:контрабанда (1839) Львовщина (1761) таможня (1498)

 Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

Работники Львовской таможни обнаружили более 2 тонн продуктов питания в рейсовом автобусе на границе с Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Львовской таможни.

"В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медик" во время таможенного контроля рейсового автобуса работники таможни выявили факт незаконного перемещения 2107 кг продуктов и 120 литров молока. Их пытался ввезти в Украину водитель, гражданин Украины, 27-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение об углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном месте. Там в салоне автобуса, его багажном отделении таможенники среди личных вещей нашли незадекларированный товар.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят. Дело направят в суд, который и определит наказание.

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Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 01
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 02
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 03
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 04
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 05
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 06
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 07
Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей 08

Источник: https://censor.net.ua/p3154817
 
 
 Топ комментарии
 
А ось і відповідь на питання, де дешевші продукти харчування: Україна чи ЄС.
І не тільки ковбаса
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"Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей." - это наверное потому, что в Польше в два раза дешевле. Племянник с женой ездил на днях в Польшу на какое-то "голубое око" смотреть. Говорит, что купил фирменные кроссовки в два раза дешевле чем у нас, жена купила шубу дешевле чем у нас. Продукты тоже дешевле чем у нас. Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц = 33 000 грн. Говорит, что поляки живут и жизни радуются. Это наверное потому, что страной не руководят дураки, психически больные и воры.
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Эти продукты что-то вроде совместных покупок. В группах Вайбера собирют заказы а потом привозят.
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Картофель (ст. урожай)1,25 злот/ 8,75грн
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А ось і відповідь на питання, де дешевші продукти харчування: Україна чи ЄС.
І не тільки ковбаса
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А зате у нас чорноземи і звитяжна історія і ми можемо навіть зека(Овоч) вибрати президентом Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 5614
Хто не пишається - кацап і буде "горіти вічно", так як у нас є Тутмас!
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Грандиозный "успех"! Там счёт идёт сотнями тонн, ребята бросили жребий и "выявили", пусть Нефёдов у себя в кабинете фотокарточки повесит, я думаю можно смело вручать награды.
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Благодаря внедрению коворкингу франчайзинга и диджитализации копирайтинга удалось повысить дропшипинг нелегального оборота колбасы. Сейчас на фудкорте мы в режиме таймменеджемента будем всё это дело... короче жрать
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Так вести в наглую открыто и столько. Видать до сегодняшнего дня таможня давало добро.
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Згадались лугандони: нам не нужньі нахлебники из Евросоюза.
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дыбилы)
чел вёз МОЛОКО а не наркоту для торчков(((
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Есть законы. Ты попробуй в ЕС ввезти молоко, потом будеш ныть про "дибилов".
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тикай язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям(((
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Moloko ona ocen desiovaja v Polse,tam fermery polucajet subsidiji i s gosudarstva i s EC.Vriatly Ukraina mogla pokunkurirovat.Morozenoje bylo s Ukrainy u nas no nevyderzyli konkurenciju i otosli.
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чудо чудное! ни разу не видел что б наши таможенники шмонали автобусы на польской границе!!!!!
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Так певно конкурент якийсь посрияв. Може сподівається отримати свою частку, відповідно до нового закону.
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Шегині - одна і самих корумпованих митниць.... водій банально не "поділився" з митниками
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"Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей." - это наверное потому, что в Польше в два раза дешевле. Племянник с женой ездил на днях в Польшу на какое-то "голубое око" смотреть. Говорит, что купил фирменные кроссовки в два раза дешевле чем у нас, жена купила шубу дешевле чем у нас. Продукты тоже дешевле чем у нас. Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц = 33 000 грн. Говорит, что поляки живут и жизни радуются. Это наверное потому, что страной не руководят дураки, психически больные и воры.
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просто их олигархи не такие жадные как украинские(
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І ще кордону з мордором вони не мають, дивляться своє, а не московське телебачення і розмовляють своєю мової, а не мовою помийної ями.
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кордон з ********** таки в них є - калінінградська волост
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То, також, тимчасово окупована територія.
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Какой ужосс!!! Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 2300 Подгоняйте трактора, будем давить как на Рашке. А пасажиров нужно взвешивать, вдруг они в животе тоже перевозят продукты. А в ето время Украину грабят на миллиарды долларов и вывозят украинские народные ресурсы ешелонами. Дебилы б***
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Бульдозером их!
Бульдозером!
Слава Ра-а-ассссссииии!!!
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Вдумайтесь чувак вез жрачку из богатой Польши, где зп выше в разы, в Украину и это оказывается выгодно. Офигеть
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ну вез человек еду в Украину... качество лучше, цена ниже... молоко намного вкуснее... на таможне работает старое советское дерьмо, которое борется за бедность и вымирание украинцев...
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скажіть простішевпіймали тому-що.не заплатили відкат
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митники давно знають--хто..що і скільки везе...і з кого можна брати данину і скільки..
показуху показують .що 2 тонни...через кордон тисячами тонн іде товар...
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Мрази,дайте,людям подзаработать,с вашими бешеными налогами дожились до того,что в Польше продукты намного дешевле.
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Полякі не обирають собі очільниками овочів та клоунів.
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та замаскованих під патріотів колаборантів..
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И воровских барыг строящих в засрашке новенькие заводы.
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Дожили. Уже в Украину продукты завозят контрабандой. Кто то там визжал что Украина всех кормит и в Украине самые низкие цены? Вот вам и покращення вжесьогодні. А с Рашки завозят химию контрабандой которая там дешевле чем в Украине. Как в анекдоте, зато ми як співаем и танцюем.
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Знаете что больше всего бесит, что на Лугандонию все везут гуманитарку бесплатно помогая окупантам и сепарам. А Украинцам даже продукты нельзя завозить. Тоесть украинцев целенаправленно уничтожают и вытесняют из Украины. Ето тупо геноцид
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Может стоит задуматься почему 1л КАЧЕСТВЕННОГО молоко с честными 3.2% жирности в Польше 15гр на наши деньги, а у нас под 30 (сомнительной жирности)?
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три десятка лет правления мудрой элиты таки сказывается..
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2 тонны продуктов это контрабанда . А вот вагоны угля из Лугандонии это именно то что нужно ЗЕ.
Держи карман шире народ сейчас тебе ЗЕ и угля из-за поребрика насыпет и электричество из-за поребрика включит
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Но начал все ето Парашенко. ЗЕ только продолжает. Кстати ЗЕ в отличии от Парашенка не скрывает того что делает. Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 5861
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Ну таки да, ЗЕ - честный вор. Ворует открыто не стыдясь воровства, не скрывает того что делает. Даже селфится по-ходу. Отчаянный, храбрый бандюга
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Сламали порохоботам всю пропаганду что в Украине народ процветает и продукты дешевле чем в Европе. Продукты, ето был последний козырь Украины. Даже коров и свиней выращивать перестали. Кто то там недавно аж из штанов выпрыгивал рассказывая что Парашенко за 5 лет построил в Украине 100500 заводов и производств? Да Парашенко украл и разграбил последнюю рабочую ЛенКузню и продал на металолом сепару Тигипку.
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зебанаты) так народ же знает когда цены со скоростью вдруг пошли в гору -так что тупая зебубочка тупая...
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И когда же цены пошли в гору, скажи? Правильно. Когда Свыночолый пробрался к корыту. Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею - Цензор.НЕТ 8515
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Если быть честным, то разница в продуктах стала ощутимая в последний год, а точнее сейчас. Еще в прошлом году они были примерно на уровне. Плюс/минус. Услуги в Польше на порядок дороже. Так кто у нас сейчас у руля и кто творит геноцид населения? Кто начал напрямую закупать уголь и электроэнергию на болотах? Субсидии, ФОПы? Внешняя и внутрення политика, как в худших сценариях из дурдома. Выпихивает крупнейших налогоплательщиков из Украины, заигрывая на коленях перед Пуйлом?
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яке ганьбище - на 30 році незалежності в Україні продукти дорожчі, ніж у Польщі.
Оце так догосподарювалася алігархія в Україні.
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Так все логічно ... зарплати і пенсії же більше ніж y Польщі?!
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В Україні це не пенсії - це пособія, щоби не валялися голодні на вулицях від голодних приступів та втрати свідомості. Отакі успіхи алігархії - то ж знають сволота, що розорили Україну, то за Ла-Манш поховалися.
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Дожили, вже в Україну нормальні продати везуть...

А чому? Хто задавав собі питання чому в Україні , в аграрній супер-пупер державі продукти стали дорожчі і гіршої якості, ніж в ЄС ?

І що в цьому зв'язку має робити уряд? Зрозуміло, що не теперішній, бо ЗеБіли взагалі доведуть Неньку до цугундера, останні виробники та капітал повтікають та позакриваються...
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Нема слiв..вже молоко ***** возять з Польщі!Покращення ?
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Это получается, что теперь у нас все это дороже брать оптом чем в Польше, зебанутые?
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Как утверждают порохоботы, украинцы настолько стали зажиточные при правлении Парашенка что из за етого у нас и автомобили и продукты и все остальное в 3 раза дороже чем в Европе.
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Напомни, кто у нас сейчас гарант и наше всё?
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Завез 400 кг. героина в Украину- отпустили на волю. Вывез сотни ешелонов угля, руды и леса из Украины- к тебе никаких претензий и ты даже уважаемый человек. А за колбасу и молоко таможенники и прокуроры впаяют тебе по полной программе. Ето п***ц. какой то. Только в Украине такое возможно
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кошмар какой надо же что-то делать с этим почему не реагирует Кабмин и Рада зачем выбирали зе?
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Водителю все вернуть и компенсацию, как жертве зебильного режима...
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