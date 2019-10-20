 В результате ДТП в Венгрии пострадали 10 украинцев, троих уже прооперировали. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "mukachevo.net".

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие", - сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Дипломат заявил, что пострадавшие находились в сознании и самостоятельно связались с родными и держат с ними связь. Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - рассказал представитель МИД.

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