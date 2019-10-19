 Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Ивану Носачу открыли в Черкасской области. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на сайте Шполянской городской объединенной территориальной громады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почтить память погибшего воина собрались у его родной школы - жена, сын, друзья, ветераны ООС/АТО, односельчане, учителя, волонтеры, а также руководство общины - мэр Сергей Кравченко и староста деревни Скотарево, Андрей Записецкий.

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"В нашем селе все могут рассказать, каким трудолюбивым, веселым, добрым и мастеровитым человеком был Иван Петрович. Он всегда будет примером для всех нас. Мемориальная доска будет напоминать следующим поколениям о героическом поступке земляка, а память о герое всегда будет жить в сердцах людей", - сказал староста Скотарево.

Открыл мемориальную доску родной брат погибшего Ивана Носача - Александр Носач. Освящение провел священнослужитель православной церкви Украины, иерей (капеллан) Игорь Лозицкий", - говорится, в частности, в сообщении.

Иван Петрович Носач родился 5 июля 1974 года в селе Скотарево. Учился в местном УПК, проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт.

Служил младшим сержантом, командиром 2-го отделения 9-го отдельного мотопехотного батальона "Винница" 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 27 июля 2017 года около 8 часов утра во время обстрела вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области.

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Похоронен в родном селе. У него остались брат, жена и двое детей.

Указом Президента Украины № 363/2017 от 14 ноября 2017 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).









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