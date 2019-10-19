 Гринчак назначен главой Департамента киберполиции. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Киберполиции является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. В настоящее время цифровизации всех сфер жизни умения специалистов подразделения киберполиции крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача - сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его", - отметил Клименко.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой будет оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

"Основным критерием для нас при формировании обновленного подразделения остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Мы уже имеем стратегию развития Департамента. Уверен, вместе мы сможем усовершенствовать работу подразделения и вывести его на новый уровень предоставления государственных услуг", - отметил Александр Гринчак.

Гринчак Александр Васильевич, полковник полиции. Родился 17 июля 1978 на Львовщине. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

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