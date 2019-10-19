 Гринчак назначен главой Департамента киберполиции. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Киберполиции является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. В настоящее время цифровизации всех сфер жизни умения специалистов подразделения киберполиции крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача - сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его", - отметил Клименко.
Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой будет оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.
"Основным критерием для нас при формировании обновленного подразделения остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Мы уже имеем стратегию развития Департамента. Уверен, вместе мы сможем усовершенствовать работу подразделения и вывести его на новый уровень предоставления государственных услуг", - отметил Александр Гринчак.
Гринчак Александр Васильевич, полковник полиции. Родился 17 июля 1978 на Львовщине. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.
- Зато долги по ЖКХ оказались реальными. Так что, баланс соблюдён.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив свою чинність. Автором законодавчої ініціативи став народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
Документ вже переданий на розгляд керівництву Верховної Ради, але його текст поки відсутній на сайті парламенту.
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почему кадр не из 95-го квартала?)))