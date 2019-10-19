 Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного неподалеку Мариуполя, тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.
При этом, оккупанты не слишком обеспокоенв точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск. Последний обстрел Водяного произошел вчера вечером.
"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены и повреждены. Кроме материального ущерба, вражеские обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей", - рассказал морской пехотинец Юрий.
То-то жители Водяного радуются(((
Вчера была передача про Золотое.
И девушка в студии говорила о том что во время предвыборных компаний различными политическими силами был потрачен 1 млрд долларов.
Это достаточно приличная ссума.
И она интересовалась почему эти деньги не были потрачены на отселение людей живущих на линии огня?
Грош цена таким политикам и такой нации которая занимается хрен знает чем.