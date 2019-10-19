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Все про:акция (1961) Житомирщина (764) зарплата (1911) протест (4549) учитель (302)

 Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

В Лугинском районе Житомирской области учителя одной из школ перекрыли движение на международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин". Они требуют от местных властей выплатить им задолженность по зарплате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает начальник районного сельхозуправления Степан Василюк.

"Доведенные до отчаяния четырехмесячной невыплатой зарплаты учителя школ Лугинской территориальной общины 19 октября на 2 часа перекрыли движение на автомагистрали Киев - Ковель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с выплатой зарплат Лугинские учителя начали ощущать на себе еще в феврале этого года. Уже тогда учителя перекрывали центральную улицу города Лугины, писали письма во все возможные инстанции, и вопрос в ручном режиме решался. Но со второго полугодия года выплата зарплаты прекратилась совсем.

"В начале учебного года, третьего сентября делегация от учителей общины была на приеме у председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, который пообещал решить вопрос соответствующей бюджетной субвенции и погашения долгов по зарплате ко Дню учителя - к шестому октября. Прошло шестое, прошло и шестнадцатое, но никаких сдвигов с выплатой зарплаты учителям так и не произошло", - говорится в сообщении.

Перекрытие движения происходило достаточно цивилизованно, через каждые 10 минут учителя расступались и давали возможность проехать  автомобилям, которые накапливались за это время. Практически никакого недовольства от водителей не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад

Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 01
Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 02
Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 03
Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 04
Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 05
Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин 06

Источник: https://censor.net.ua/p3154773
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. Это Петя отказывается платить им по 4000$, как обещал перед выборами Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 3200
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У нас в Латвии не хватает учителей и воспитательниц в детских садиках, особенно русскоязычных. Зарплаты учителей примерно 700 евро на руки, воспитательниц 450. Дорогие украинцы приезжайте к нам в нашу Латвию на ПМЖ!!!
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Не по адресу . Тебе надо обратиться на ВАТА . РУ .
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алина! и где это у ВАС в Латвии учителя русскоязычные получают 700 евро? не Латвия ли переходит на латышский язык в школах?!
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4000$ не будет,будет 40000$ но потом,главное продолжайте правильно голосовать,бузотёры Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 19
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Это намек,что за Лолиту Сывочелую надо было голосовать?
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Это аксиома, т к голосовать за клоуна малороса, с купленным дипломом, в воюющей стране могли только полные уроды
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Коломойский не предлагал учебу в школах сделать платной? И со взносов учеников платить учителям?
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Опа, пошли первые успехи ЗЕкоманды, пол года при власти а задолженность по зарплате уже 4 месяца. быстро ЗЕбилы справились с развалом экономики..

Слушайте ЗЕбилы, если по вашим визгам Петя воровал миллиардами, и сейчас ненавистного баригу мародёра оторвали от кормушки, а денег так и не стало больше..то кто же сейчас ворует??? Ведь по идее без бариги мародёра бабла должно стать немерянно...
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Петя как воровал так и ворует ибо зачем он расставлял везде своих людей
Эти тоже не подарочки,сказывается наследственность прошлых властей
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зебилы, тут деньги раздавать собираются.. те что моника зеленских не крадёт Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 1102
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 5509
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...судя по "комменту", наследственность сказывается как раз у тебя, зелепузик Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 7944
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Ссылку в студию, когда это Зеленский говорил про 4000$ ???
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Когда??? Писеть перестанет, он был уже президентом или зарабатывал деньги тяжёлым трудом артиста???
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зебил, тебя в какой яме держали?))
моника соглашается и обещает 4000 баксов)
https://www.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
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"это абсолютно не есть фантастика, это абсолютно реальные цифры которые можно обеспечить" - и моника шмаркля с этим соглашается, поддакивая Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 6930
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"тяжелый труд артиста зеленского":
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год получили около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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Да никогда он не говорил такого. В том видео идет речь, что если хоть у парочки казнокрадов при власти конфисковать все украденое, то можно и учителям платить по 4 тыщ. евро. И говорил то не Зеленский.
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Зебилы аж пеной захлебываются от негодования, защищая девичью честь ваЗЕлина. Зебилятки, вы же ржали над "германской порноактрисой" и "эбонитовыми палочками"! А тут вам вдруг не смешно? Какой же мерзкий вы сброд, поклонники любимой жены Богдана...
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Я и тебя с проплятью сравниваю, зебил. Что далее то?
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тупость кацапозебила бостууга неоспорима..
Оно до сих пор бегает, орёт и лайкает "гражданскую войну в Украине"...
Зебилизм - это реально диагноз умственной деградации после просмотра зомбоящика.
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з**ил, ты долпо***)) даже если у ВСЕХ отобрать ВСЁ - то не хватит.
Просто вы настолько тупые - что не видите разницу между 200млн и 20 млрд.долларов Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 644
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И вот... Бабах! То, о чем еще летом говорили и что соевые идиоты крыли выкриками "Вы все врети! ":
18 ИЮЛЯ 2019

За тиждень до парламентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр освіти Лілія Гриневич оголосили про значне підвищення зарплат учителям.
Ухвалене перед виборами рішення без огляду на економічні й фіскальні наслідки уже називають популістським. Так, Гройсман хоче добрати електоральних балів, а Гриневич балотується за списком його партії і є політичним соратником прем'єра.Оголошене підвищення зарплат вчителів на 20-70% може мати низку негативних наслідків для економіки. "Це додаткове навантаження на бюджет відволікатиме ресурси від інших важливих проектів, від яких би виграло більше українців", - вважає старший економіст Світового банку Анастасія Головач.
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ну що лошарики,смокчіть тепер канхвету зелену! що ж тут зробиш, мазгов то савсєм нєт...а вова ж чєстний, он за народ...
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все нормально идет,осень,пошли *цветочки* а зима в Украине,пора *сбора ягод*,так что все норм идёт
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«Кароче, дорогіє наші ізбіратєлі - чувакі учітєля.
Ми нємного просчіталісь.
$4000 будєт, когда ви ізбєрєтє нас на второй срок.»
А сейчас вернииєсь с трасси домой, і посмотрітє новую сєрію «Сватов», і відео посадкі Гладковского.
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Не шатайте будку! Подумаешь, зарплату они не получают. Раздайте им билеты на Квартал, чтобы успокоились уже!
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Про 4000 дол оплаты учителям Зеленский никогда речи не вёл. В его присутствии какой то обезбашенный тип завёл разгвор об этом, и президент этот монолог сразу прекратил. На кого рассчитаны эти вбросы ?
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так тип из команды зе или вовка за своих не отвечает
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То была неофициальная пьяная беседа. И кто-то решил. что вовка уже достаточно выпил.
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То есть за то шо 4 месяца не платят вообще ни копейки тебе сказать не чего, ты только к 4000 приколупался???..Ясно понятно...
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В Слуге Народа была фраза у Голобородько, что если убрать коррупцию, то Укртана богатая страна, можно и з/пл учителям 4000 сделать

Заголовок - дешевый вброс. Эти люди ещё себя журналистами называют.
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То есть ЗЕкловун так усиленно пол года боролся с корупцией что ЗП вообще перестали платить,...пичалька Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 4385
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С февраля 2019 года проблемы
Гройсману позвони, спроси

Заодно узнаешь, что не президент з/пл учителям назначает
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А как жи конец эпохи бедности?? То есть ты тупо кидаешь стрелки на то шо было в феврале 2019. А шо тогда твой клоун пол года делал??
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а ты шо, бедный?
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та даже эта балалалайка не считает монику президентом
у неё Порох и Гройсман до сих пор управляют Украиной.. а вова шмаркля - так.. развлекает зебилов
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 1644
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как это не президент?)) помнится, все зебилы орали и орут - что "Порох украл зарплаты и поднял тарифы" Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 3523
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Странно... А до выборов ты считало, что все должен был делать Порошенко. Заводить уголовные дела, судить, понижать тарифы, платить зарплаты... Пришёл Зеленский, Владимир Александрович теперь не при этих делах. Но что интересно - за все в ответе по сей день остаётся Порошенко
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Чукча, это серия не из "Слуги народа", а что ни на есть из жизни зекаМанды.
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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"и президент этот монолог сразу прекратил"
А ну-ка ссылку давай на "прекратил".
Можешь не надрываться. Я видел это видео. Шмаркля с восхищением слушала, как его холоп чесал языком.
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зебил, как это "не вел"?))
а это что?))

"это абсолютно не есть фантастика, это абсолютно реальные цифры которые можно обеспечить" - и моника шмаркля с этим соглашается, поддакивая..
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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Не сепарам,а украинцам и не из бюджета выделенным учителям,а из помощи от ЕС
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Ну сказали же что ЗЕбубочка собираеца пенсии лугандоцам платить, вот по ходу собирает на пенсионный фонд Луганде...ну а месные ЗЕбилы могут и потерпеть.
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Молодцы!
Гнать воров ссаными тряпками на ростов!
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Куда смотрит инсекция по труду? Для предприятий штрафы огромные, для госструктур закон не писан?
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Вопрос из области математики за третий класс: в бюджете, принятом в 2018-м году на 2019-й год заложено N-суму на з/п учителям. В илюле, пред выборами в ВР, з/п учителям повышают на 30-70%. Вопрос: как скоро закончатся выделенные бюджетом страны средства на з/п в бюджете и где брать остальную часть на выплаты з/п?
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бостууга
Вопрос из области математики за третий класс: в бюджете, принятом в 2018-м году на 2019-й год заложено N-суму на з/п учителям.

І не закладено на перепис населення, але його проведуть до кінця 2019... Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 1602

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Да скорее всего средства выделили, просто местная власть их крутит
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
(Янина Сосновская и Doktorof Gulag) ©
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успокойся, не ори.приход зебобиков тоже тест..украинцы стали НАЦИЕЙ или это народонаселение..ну пока не стали НАЦИЕЙ..народонаселением -да..вот куйло этим и пользуется
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пока все идет нормально - зелупа продолжает очищать Украину от голосовавших за него мудаков.
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А соя так радуется, будто из задержанных зарплат им лично премию выписали

Может и правда выписали?
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Да и я никак не пойму: их в бешенный восторг приводит любой конфуз в стране. Равно, как и тех, кто в 2014-м орал "Украины больше нет! " по любому поводу.
Случайное совпадение или это одни и те же особи?
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В спаме будешь кукарекать, шляпа узеленская
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...не равняй страну с зеленой плесенью, вася... Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 4766
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Так я с тобой, зеленая плесень, страну и не сравниваю.
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После диких восторгов «доллар будет по 100» я очень сомневаюсь, что это пишут жители Украины.
Ну или совсем манкурты, не способные понять, что «доллар по 100 если будет, то для всех, у голосовавших за Порошенко не будет отдельных обменников и магазинов с рынками для порохоботами с ценами 2014.
Не знаю, как нормальный человек может жить по принципу «мне не надо, чтобы мне было хорошо, мне надо, чтобы у соседа было плохо». Может, пенсионеры, которые никогда хорошо не жили и которые не верят, что можно жить иначе.

Не знаю, если честно. Возможно, все три варианта.
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Так же как ты Лалка дезертирша сбежавшая в Германию радовалась зраде в абсолютно любой теме, и визжала про баригу мародёра? так же, или ещё больше??
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Радуется, гришь... Я вот вижу- враньё и перекручивание твоё любимое занятие. Напиши "злорадствуют" так ведь и смысл изменится, верно? Ты вот чего скажи, драконить владу, чтобы не расслаблялась, это правильно или нет? А ты вовсю оправдываешь и зализываешь всяческие косяки. Зелики избрали владу чтобы жить "по новому" и теперь оправдывают жизнь "по старому" и рассказывают почему это классно- я правильно понимаю?
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Жить стало лучше, жить стало веселее. В. ЗЕЛЕНСКОМУ!
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Если не платят зарплату зачем ходить на работу
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Це законно- перекривати трасу? Якийсь мітинг - потрібно дозвіл, тут зупиняють рух по трасі просто так. Хто їм не платить? Ті люди, що їдуть? Всім платять, їм не платять.
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нє-є-є-є-є-є-е-е-е-е! так нє пайдьот! слуги нарота не відірвуть дупу від зручних крісел якшо до них "цивілізовано" - шо то за пєрєкритіє на 10 мінут - навіть водіїв недовольних не було
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Читаю комментарии и даюсь диву. Все ругают ЗЕ, а кто принял законы о децентрализации? Выплаты и содержание учителей, школ и тд ложится на местные бюджеты!
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Кто принял? у тебя бан в Гугле? Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин" - Цензор.НЕТ 3751 Эх, зебильё...
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У нас в медицині три місяці заборгованості.
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Президентські вибори. Житомирська область. Зеленський- 73, 57%
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Зато в Охвисе припиЗЕдента сразу де зарплаты себе подняли, не успев даже чемоданы распаковать.
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Здається ще Кучма видав указ про адміністративну і кримінальну відповідальність керівників, що допускають заборгованість по ЗП більше 2-х місяців, а тут 4 місяці. Ми що, повернулися на початок 90-років минулого століття?
Дуже сумно. Через свою жадібність і дурість припиняють щорічні надходження 200 млрд. грн. від тютюнових компаній з якіх раніше виплачувалися зарплати цім вчителям. Може ініціатор цієї справи "слуга народа" Дубинський їм заплатить? Продасть свої 16 квартир і розрахується з вчителями?
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