 Вместо $4 тыс. зарплаты - 4 месяца задолженности: учителя Житомирщины перекрыли международную трассу "Киев-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает начальник районного сельхозуправления Степан Василюк.
"Доведенные до отчаяния четырехмесячной невыплатой зарплаты учителя школ Лугинской территориальной общины 19 октября на 2 часа перекрыли движение на автомагистрали Киев - Ковель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проблемы с выплатой зарплат Лугинские учителя начали ощущать на себе еще в феврале этого года. Уже тогда учителя перекрывали центральную улицу города Лугины, писали письма во все возможные инстанции, и вопрос в ручном режиме решался. Но со второго полугодия года выплата зарплаты прекратилась совсем.
"В начале учебного года, третьего сентября делегация от учителей общины была на приеме у председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, который пообещал решить вопрос соответствующей бюджетной субвенции и погашения долгов по зарплате ко Дню учителя - к шестому октября. Прошло шестое, прошло и шестнадцатое, но никаких сдвигов с выплатой зарплаты учителям так и не произошло", - говорится в сообщении.
Перекрытие движения происходило достаточно цивилизованно, через каждые 10 минут учителя расступались и давали возможность проехать автомобилям, которые накапливались за это время. Практически никакого недовольства от водителей не было.
Тільки за ЗЕ Моніку !!!!
Слушайте ЗЕбилы, если по вашим визгам Петя воровал миллиардами, и сейчас ненавистного баригу мародёра оторвали от кормушки, а денег так и не стало больше..то кто же сейчас ворует??? Ведь по идее без бариги мародёра бабла должно стать немерянно...
Эти тоже не подарочки,сказывается наследственность прошлых властей
моника соглашается и обещает 4000 баксов)
https://www.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год получили около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Оно до сих пор бегает, орёт и лайкает "гражданскую войну в Украине"...
Зебилизм - это реально диагноз умственной деградации после просмотра зомбоящика.
Просто вы настолько тупые - что не видите разницу между 200млн и 20 млрд.долларов
18 ИЮЛЯ 2019
За тиждень до парламентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр освіти Лілія Гриневич оголосили про значне підвищення зарплат учителям.
Ухвалене перед виборами рішення без огляду на економічні й фіскальні наслідки уже називають популістським. Так, Гройсман хоче добрати електоральних балів, а Гриневич балотується за списком його партії і є політичним соратником прем'єра.Оголошене підвищення зарплат вчителів на 20-70% може мати низку негативних наслідків для економіки. "Це додаткове навантаження на бюджет відволікатиме ресурси від інших важливих проектів, від яких би виграло більше українців", - вважає старший економіст Світового банку Анастасія Головач.
Ми нємного просчіталісь.
$4000 будєт, когда ви ізбєрєтє нас на второй срок.»
А сейчас вернииєсь с трасси домой, і посмотрітє новую сєрію «Сватов», і відео посадкі Гладковского.
Заголовок - дешевый вброс. Эти люди ещё себя журналистами называют.
Гройсману позвони, спроси
Заодно узнаешь, что не президент з/пл учителям назначает
у неё Порох и Гройсман до сих пор управляют Украиной.. а вова шмаркля - так.. развлекает зебилов
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
А ну-ка ссылку давай на "прекратил".
Можешь не надрываться. Я видел это видео. Шмаркля с восхищением слушала, как его холоп чесал языком.
а это что?))
"это абсолютно не есть фантастика, это абсолютно реальные цифры которые можно обеспечить" - и моника шмаркля с этим соглашается, поддакивая..
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
Гнать воров ссаными тряпками на ростов!
Вопрос из области математики за третий класс: в бюджете, принятом в 2018-м году на 2019-й год заложено N-суму на з/п учителям.
І не закладено на перепис населення, але його проведуть до кінця 2019...
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
(Янина Сосновская и Doktorof Gulag) ©
Может и правда выписали?
Случайное совпадение или это одни и те же особи?
Ну или совсем манкурты, не способные понять, что «доллар по 100 если будет, то для всех, у голосовавших за Порошенко не будет отдельных обменников и магазинов с рынками для порохоботами с ценами 2014.
Не знаю, как нормальный человек может жить по принципу «мне не надо, чтобы мне было хорошо, мне надо, чтобы у соседа было плохо». Может, пенсионеры, которые никогда хорошо не жили и которые не верят, что можно жить иначе.
Не знаю, если честно. Возможно, все три варианта.
Дуже сумно. Через свою жадібність і дурість припиняють щорічні надходження 200 млрд. грн. від тютюнових компаній з якіх раніше виплачувалися зарплати цім вчителям. Може ініціатор цієї справи "слуга народа" Дубинський їм заплатить? Продасть свої 16 квартир і розрахується з вчителями?