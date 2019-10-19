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Все про:наркотики (1612) Нацполиция (10252) Донецкая область (4363) марихуана (97)

 21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Большую партию расфасованного наркотика обнаружили у жителя Волновахского район Донецкой области. Кроме того, мужчины уличен в изготовлении наркосырья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства. 

Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанные полиэтиленовые пакеты с марихуаной.

Общий вес готового к употреблению каннабиса - 21 кг. Стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет более одного миллиона гривен.

Кроме того, в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли.

Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. ФОТО

21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция 01
21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция 02
21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция 03
21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3154770
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор, не спи! Давайте стрим из суда над Свынарчуком.
Усі на майдан! Свынарчуку и Пашинскому волю!
Зрада!!!
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Я думал только шишки курят, но нет, кто то ещё курит ботву.
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Честно говоря для Украины конопля это что бамбук для Китая. Конопля хорошо растет на почвах Украины, дает большой выход продукта - если делать бумагу то с гектара конопли бумаги получится в 4 раза больше чем если растить там деревья. С волокна можно делать высококачественную ткань. Семечка и масло очень полезная еда для человека и животных. Отходы этого всего сырье для для топливных брикетов. И для этого есть технические сорта практически не содержащие наркотические вещества. И кстати, если на полях растить техническую коноплю то она будет переопылять и портить коноплю сортовую для курения.
Из-за таких организаций как ООН и прочие структуры в Украине конопля под запретом, это умышленное действие против, потому как Украина на выращивании конопли могла бы серьезно обогатится.
Мое скромное мнение надо легализировать через выдачу лицензий на выращивание и лицензий на употребление. Выделить города где можно выращивать для курения (южные курортные), а остальная часть Украины пусть спокойно выращивает техническую коноплю.
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нет, что вы. товар сожгут, а выдадут из бюджета 100тыс.
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Пусть ему платят "слуги народа", а я запихал бы эту травку ему в задницу и зажёг. Пусть подымит.
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Цензор, не спи! Давайте стрим из суда над Свынарчуком.
Усі на майдан! Свынарчуку и Пашинскому волю!
Зрада!!!
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Говорил же зе, никаких фопов и услуг, вот и отобрали у него возможность жить,радоваться и радовать других.
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для рады родимой касатик сырье готовил, для приливов фантазии и вдохновенья в турборежиме, да не успел в кыйив отправить, его взяли и повязали, тока настоящий патрыот имеет право выращивать коноплю для ридной влады
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Их уже конопля не берет.Тем более они теперь дорвались до корыта и могут позволить себе кокс. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8720
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Я думал только шишки курят, но нет, кто то ещё курит ботву.
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Это малообеспеченные даунбасяне,пострадавшие от войны.И то чисто в лекарственных целях. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 487
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курящий міліонер,*****...До речі це прибуткова вартість.Треба на виставку до Амстердаму.От і буде наш канабіс конкурентно спроможний.І поїдуть до нас туристи з усього світу,повезуть грошики....Так ні,зараз затягають людину по судах,звинуватять у всіх гріхах. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3067
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Честно говоря для Украины конопля это что бамбук для Китая. Конопля хорошо растет на почвах Украины, дает большой выход продукта - если делать бумагу то с гектара конопли бумаги получится в 4 раза больше чем если растить там деревья. С волокна можно делать высококачественную ткань. Семечка и масло очень полезная еда для человека и животных. Отходы этого всего сырье для для топливных брикетов. И для этого есть технические сорта практически не содержащие наркотические вещества. И кстати, если на полях растить техническую коноплю то она будет переопылять и портить коноплю сортовую для курения.
Из-за таких организаций как ООН и прочие структуры в Украине конопля под запретом, это умышленное действие против, потому как Украина на выращивании конопли могла бы серьезно обогатится.
Мое скромное мнение надо легализировать через выдачу лицензий на выращивание и лицензий на употребление. Выделить города где можно выращивать для курения (южные курортные), а остальная часть Украины пусть спокойно выращивает техническую коноплю.
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В том то и дело,что технические сорта оказались нерентабельными.
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Как это не рентабельными? Это по выращиванию на масло не рентабельные, по сравнению с подсолнухом? А ткань в Украине из конопли хоть ктото делает? Или бумагу? Кстати доллары раньше делались с примесью конопли в бумаге. Китайцы вон из бамбука уже ткань научились делать и продают продукцию по миру, деревянные изделия что можно делают из бамбука, бамбуковые опилки идут на ДСП и т.д.
Конечно под все что я перечислил нужна глубокая переработка, формировать рынок и объемы на экспорт.
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Зё и грабящая быдло элита заявляют (отцы ж нации, а не х.й соси), что украинское общество ещё не созрело к лигализации канабиса как в Европе. Зато зё и граящая быдло-элита уверены, что украинское общество созрело как в Европе к гей-парадам. Скакали на Майдане? Хотели в Европу? Получайте гей-парады - итог 5 лет правления потрошиной гниды и своры его свинарчуков.
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Ну почему всё дерьмо из Донбасса ?
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Так сложилось,что в данный момент ОРДЛО-жопа мира.Аналогия понятна?
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