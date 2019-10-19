 21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства.

Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанные полиэтиленовые пакеты с марихуаной.

Общий вес готового к употреблению каннабиса - 21 кг. Стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет более одного миллиона гривен.

Кроме того, в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли.

Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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