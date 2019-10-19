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 Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Противоправную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. Четырех правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Когда правоохранители получили оперативную информацию о преступной деятельности полицейских конвойной службы, сразу начали ее проверку. Выяснилось, что во время конвоирования членов преступной группы, которых в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО для участия в судебных заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами", - говорится в сообщении.

"Следователи долго документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. После завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им "досуг" в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области. В частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолья, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники управления стратегических расследований, отдела инспекции по личному составу и полка полиции особого назначения в помещении находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителя. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

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Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция 01
Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция 02
Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3154761
 
   
 Топ комментарии
 
Эка невидаль...Следаки даже не за бабло- за сотрудничество предоставляют телефон, в СИзо заключенные хотят находиться в комфорте- через администрацию с помощью родственников затягивают материалы и инструменты, про бабки на месте и- едь дальше напоминать нужно? Вся- ВСЯ жизнь насквозь пропитана коррупцией и все ею заражены. Я уж писал- среди взяточников гораздо меньше берущих чем дающих, не платите и отомрет взяточничество. Но несут и несут, потому что "мне некогда, мне мир спасать, а вы боритесь, конечно!" и у каждого веские причины. Хитровыделанный нарид приемлет два закона- один для всех и другой лично длянего- и это каждый так... И мне интересно, как или с помощью кого и чего Зеля это все изменит? А, ну да- это Порошенко виновен...
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Не хватило денег для судьи, пришлось шляться по подвалам ..
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Вертухаї переселяються по інший бік дверей Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1938
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Век воли не видать! Вертухай неси амбре и чефирь.
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Вертухаї переселяються по інший бік дверей Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1938
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Не хватило денег для судьи, пришлось шляться по подвалам ..
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Эка невидаль...Следаки даже не за бабло- за сотрудничество предоставляют телефон, в СИзо заключенные хотят находиться в комфорте- через администрацию с помощью родственников затягивают материалы и инструменты, про бабки на месте и- едь дальше напоминать нужно? Вся- ВСЯ жизнь насквозь пропитана коррупцией и все ею заражены. Я уж писал- среди взяточников гораздо меньше берущих чем дающих, не платите и отомрет взяточничество. Но несут и несут, потому что "мне некогда, мне мир спасать, а вы боритесь, конечно!" и у каждого веские причины. Хитровыделанный нарид приемлет два закона- один для всех и другой лично длянего- и это каждый так... И мне интересно, как или с помощью кого и чего Зеля это все изменит? А, ну да- это Порошенко виновен...
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Порошенко своими "кадрами" культивировал и поощрял коррупцию-это его родная и понятная среда обитания
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Даже лайк ставлю без задней мысли. Вот правда- "культивировал и поощрял", вот задумайся- весь нарид. А нарид про него гадости пишет- ну не лютый прикол?
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да при Зеленском бандиты разуглялись конечно теперь..
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Скоріше авакян дуже зайнятий політичними іграми з новою владою. В нього немає часу на такі дрібниці
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А ещё пол года назад такого НЕБЫЛО!!!!!
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І до чого тут Авакян? У нього свої гріхи. Це любий друзь Яценюка міністр Петренко розвів лайно...
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Нужно повышать налоги! Нужно наполнять бюджет! Чиновникам не хватает! Однозначно!
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А вот тот у стеночки... Шо то за генерал-полковник? То лётёха сейчас такие погоны имеет?
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Кому-тюрьма, а кому тюрма- мама родна!
Бабло все порішає!
Драна демократія, демократія дерьмо, коли немає тотальної жорсткості закону!
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Народ і в цілому все суспільство постійно говорить про корупцію чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів. А чому не говоримо,А ХТО ЇМ НЕСЕ ГРОШІ? Чи соромно. чи всі в цьому замішані? Народилась дитина--несуть лікарям, треба в дитсадок--несуть щоб без черги прилаштувати своє чадо, в школі--дають вчителям--щоб синочок чи доця одержала хороші оцінки, при вступу в ВУЗ дають ,щоб оболтус і тупий вступив, патрульномудають,щоб відпустив порушника ПДР ,Слідчому дають---щоб відпустив вбивцю чи грабіжника.або іншу дав статтю , судді щоб не посадив І так в усіх сферах---хочу замітити,що більшість дають САМІ,їх ніхто не просить,вони навпаки змушують брати,щоб обійти Закон. То ДАВАЙТЕ ПОЧИНАТИ З СЕБЕ. Більшість ,тих хто кричить і є ттим корупціонером і шахраєм.!
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Да,да,да. А ещё народ основной поставщик кадров для коррупции. Все говорим что коррупция плохо, при этом потихоньку за взятки пролазим во властные структуры. Ведь там престиж, почёт, деньги и возможность обеспечить себе и детям достойную жизнь. Так что коррупция начинается тогда когда подросток понимает что можно порешать вопросы, глядя на жизнь родителей и других людей.
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ну чо, своим же, бывшим работникам мвд как братушкам, отличившимся своими методами обработки гражданских тел Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7894
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Государству и людям от этого преступления ни холодно ни жарко.
Вышел сегодня на улицу, а весь газон перед детской площадкой "заминирован" собаками. Точнее хозяевами собак, посредством своих питомцев.
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к чему твоя реплика, минируй и ты колбаской с изониазидом, ни родители , ни педагоги не учат детей к чистоте возле себя, я вот уже морально устал от поросят свиней, которые необучаемие и гадят везде вокруг себя , покупают и мусорят тарой и упаковкой где только можно, какая нахрен европа если народ любит в дерьме своем видеть себя и окружающих???
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Лозинский жил в тюрьме в семи комнатах, распивал дорогой алкоголь и заедал икрой.
Говорят, что Лозинский приходил в тюрьму на вечернюю проверку и ночевал там, а утром уходил по делам.
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посадить вместе--пусть потом разбираются кто пахан в авторитете а кто шнырь унитазный))
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Всё правильно - БРАТВА должна жить красиво ! Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6002
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Конвоиры организовали досуг подсудимым членам....в частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым..
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Законы и подчинение законам не для нас. Нам важно когда нагадим, была возможность с мусарам "порешать по пацанчики". Да дегенераты?
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