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 Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с деятели украинской культуры, науки и спорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 01

Во встрече в Офисе Президента приняли участие деятели театрального и художественного искусства, представители спорта, книгоиздания, кино и шоу-бизнеса, а также народные депутаты, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Президент отметил, что поддержка украинской культуры является составной информационной политики, направленной на ментальное единение и возвращения украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.

"Самое главное - одна великая идея: не с помощью оружия, а путем дипломатии победить в этой войне. И именно здесь, в этой битве, в дипломатии, и есть большая задача всех деятелей культуры", - подчеркнул Зеленский, отметив, что представителям культуры люди верят больше, чем политикам.

Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 02

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Президент отметил, что будет делать все для достижения этой цели и установления мира в Украине. "Мы живем в Украине и будем делать все для того, чтобы вернуть территории, вернуть людей, прежде всего ментально", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что также нужно формировать проукраинскую ментальность у тех, кто живет на подконтрольных Украины территориях.

"Есть разные люди в Украине, и наша миссия - чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии", - сказал Зеленский.

Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 03
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 04
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 05

"И это возможно сделать только с вами, потому что культура, наука, спорт - это всегда очень большие победы, которые люди ощущают независимо от того, где живут - даже те люди, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий", - добавил он.

В качестве примера Президент привел спортивные победы, которые вызывают гордость и объединяют всех украинцев.

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Зеленский также высказался за то, чтобы отечественная культура, в частности кинопроизводство, была направлена ​​на формирование имиджа Украины как демократического, свободного, положительной страны. "Это должно быть и в песнях, и в театре, и в кино, и в спорте. Это настроение в целом мы хотим передать", - сказал он.

Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 06
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 07
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 08

Президент напомнил о подготовке проектов-"магнитов" в разных регионах Украины. "Часть из них будет представлена ​​на инвестиционном форуме в Мариуполе, который мы проведем в конце октября. В каждом городе, области мы строим некий "магнит" для туризма, фанатов спорта, бизнеса. ИТ-кластеры, крупные современные музеи - много интересных проектов по всей стране", - отметил Зеленский.

"У нас много людей пришло из бизнеса, и мы увидели то, что большое количество средств расходуется неэффективно. И наша задача сейчас - повысить эффективность, увеличивая количество культурных услуг. Это то, что мы будем делать", - сказал министр культуры, молодежи и спорта Бородянский. Он также рассказал, что министерство планирует использовать для популяризации Украины и спорта Олимпиаду 2020 года.

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Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев 09

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы авторского права, финансирования кинопроизводства, развития музеев, библиотек, искусства, спорта и книгоиздания.

Источник: https://censor.net.ua/p3154733
 
 
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Почему украинцы должны объединяться именно вокруг этого жлоба ?
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Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали.Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 7426
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Почему оно всегда выглядит как ничтожество? Что ни одень, как ни сядь!Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1406
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А возвращение или не возвращение от их желания или не желания зависит?
Лапша на уши очередная...
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Він так і не зміг зрозуміти, що неможливо поєнати коня та слона.
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"он маладой, он абізательна сделаєт нам, как нада. Пенсію дабавіт. Вот пасмотрим"
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а как насчет астрального мышления а клоун....зедебило....
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Зараз в самій Україні немає ментального єднання, давайте сюди ще кинемо дамбасскіх дріждів...
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Это ты так думаешь.
А у зеленского думают по другому.
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Почему украинцы должны объединяться именно вокруг этого жлоба ?
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

- Хелоу. Иззыс рашин ембаси?
- Ес. Итыз рашин ембаси.
- Из ембаси опен?
- Ембаси клозет.
- Хау мэни дэйз?
- Фо холидэйс.
- Ху ю?
- Ху я? Я - рашин ембасадор!
(C)
@NashaCanada
😄
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Почему оно всегда выглядит как ничтожество? Что ни одень, как ни сядь!Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1406
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 12 часов назад

Хреново нашей нации
От диджейтализации.
Пора уж эту фракцию
Спустить в канализацию.
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Обьединяйтесь вокруг своего президента, как мы вокруг своего.
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литвин все верно сказал. Народ имеет власть которую заслуживает.
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Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали.Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 7426
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Конечно украинцев надо сплотить.Что б отторгнуть мокшанско-кацское моральное убожество и уродство.Только наглое с уголовными наклонностями кацапье чисто дипломатическими методами не образумишь.Дубиной промеж рог это для них понятно и близко а вот на словах это им смешно и признак слабости
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На какой основе можно объединить тех для кого Украина родная страна и тех которым "какая разница"?
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Ну культура це народне, а нав'язувати культуру це втручання в особисте життя українців, да і навіщо сусіду кацапу наша ментальність, вона така як є... Та і взагалі комерція та культура не сумістні речі, бо треба продавати те що продається, а от тут бізнес недоречний, бо буде теж саме, проекти під інвестора, а це російські інвестори та антиукраїнський продукт.
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Как обьединить трусливих хохлов-свинопасов, уставших от войны на которой они никогда не были и украинцев-козаков, защищающих свою землю?
- Да никак!
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А як об'єднувать патгіотів з подвійним ггомадянством ?😆
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Не переживай, страна ментально объединяется. Ещё процентов 60 понять должны...
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Ху*ло вчера тоже встречалось с "деятелями культуры". У них только одно отличие: Ху*ло на рояле "играет" сидя. Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1206
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 9663
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как объединить? когда у одних Украина - это Украина, самостоятельная и неповторимая
а у других Украина - это раша, кусочек раши, сгусточек руцкой крови
а у третьих Украина - это ссср, где осталась молодость, здоровье и колбаса по 2,20...
а надо! и ментально и материально и идейно
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Насчет ментального объединения это к экстрасенсам.
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