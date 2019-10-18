 Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече в Офисе Президента приняли участие деятели театрального и художественного искусства, представители спорта, книгоиздания, кино и шоу-бизнеса, а также народные депутаты, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Президент отметил, что поддержка украинской культуры является составной информационной политики, направленной на ментальное единение и возвращения украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.

"Самое главное - одна великая идея: не с помощью оружия, а путем дипломатии победить в этой войне. И именно здесь, в этой битве, в дипломатии, и есть большая задача всех деятелей культуры", - подчеркнул Зеленский, отметив, что представителям культуры люди верят больше, чем политикам.

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Президент отметил, что будет делать все для достижения этой цели и установления мира в Украине. "Мы живем в Украине и будем делать все для того, чтобы вернуть территории, вернуть людей, прежде всего ментально", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что также нужно формировать проукраинскую ментальность у тех, кто живет на подконтрольных Украины территориях.

"Есть разные люди в Украине, и наша миссия - чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии", - сказал Зеленский.







"И это возможно сделать только с вами, потому что культура, наука, спорт - это всегда очень большие победы, которые люди ощущают независимо от того, где живут - даже те люди, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий", - добавил он.

В качестве примера Президент привел спортивные победы, которые вызывают гордость и объединяют всех украинцев.

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Зеленский также высказался за то, чтобы отечественная культура, в частности кинопроизводство, была направлена ​​на формирование имиджа Украины как демократического, свободного, положительной страны. "Это должно быть и в песнях, и в театре, и в кино, и в спорте. Это настроение в целом мы хотим передать", - сказал он.







Президент напомнил о подготовке проектов-"магнитов" в разных регионах Украины. "Часть из них будет представлена ​​на инвестиционном форуме в Мариуполе, который мы проведем в конце октября. В каждом городе, области мы строим некий "магнит" для туризма, фанатов спорта, бизнеса. ИТ-кластеры, крупные современные музеи - много интересных проектов по всей стране", - отметил Зеленский.

"У нас много людей пришло из бизнеса, и мы увидели то, что большое количество средств расходуется неэффективно. И наша задача сейчас - повысить эффективность, увеличивая количество культурных услуг. Это то, что мы будем делать", - сказал министр культуры, молодежи и спорта Бородянский. Он также рассказал, что министерство планирует использовать для популяризации Украины и спорта Олимпиаду 2020 года.

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Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы авторского права, финансирования кинопроизводства, развития музеев, библиотек, искусства, спорта и книгоиздания.