 День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.
День работы ВР начался с часа правительства
Премьер Гончарук в президиуме ВР
Выступление министра обороны Загороднюка
Депутаты много общались с министрами перед голосованием за бюджет в первом чтении
Модники в зале ВР
Перепалка между Юрием Камельчуком и Игорем Гузем по поводу выплат шахтерам. Их мирит Михаил Волынец
Андрей Герус демонстрирует Андрею Киту интересную статью
Яна Зинкевич
Общение Святослава Вакарчука и Давида Арахамии
Юрий Корявченков
Юлий Иоффе подписывает книгу Корявченкову
Смеющийся Иван Крулько
Руководство ВР
Сергей Рахманин и Богдан Яременко