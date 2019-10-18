 День Кабмина, первое чтение бюджета и подписанная Иоффе книга Корявченкову, - день работы ВР 18 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.





День работы ВР начался с часа правительства

Премьер Гончарук в президиуме ВР

Выступление министра обороны Загороднюка

Депутаты много общались с министрами перед голосованием за бюджет в первом чтении

Модники в зале ВР





Перепалка между Юрием Камельчуком и Игорем Гузем по поводу выплат шахтерам. Их мирит Михаил Волынец





Андрей Герус демонстрирует Андрею Киту интересную статью

Андрей Кожемякин и Юрий Бойко









Яна Зинкевич

Общение Святослава Вакарчука и Давида Арахамии

Юрий Корявченков









Юлий Иоффе подписывает книгу Корявченкову





Смеющийся Иван Крулько

Руководство ВР





Сергей Рахманин и Богдан Яременко