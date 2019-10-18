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 Погибшего на Донбассе украинского воина Юрия Громовича похоронили в Харькове. ФОТО

18 октября, в Харькове состоялось прощание с погибшим украинским воином Юрием Владимировичем Громовичем,

Об этом говорится на сайте Харьковской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Громович, 1983 года рождения, солдат, стрелком-помощник гранатометчика 92-й отдельной механизированной бригады, котоый погиб 15 октября около полудня в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Юрий Громович родился в Харькове. В 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации (третья волна). 29.03.2019 поступил на военную службу по контракту.

Похоронили Юрия Громович на Аллее Славы 18-го кладбища Харькова. У него остались родители, жена и дети".

Погибшего на Донбассе украинского воина Юрия Громовича похоронили в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/p3154721
 
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