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 Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

#зробимоцеразом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановилась из-за нового закона ВР

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Маленький нюанс...

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Дуже-дуже

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Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Дипломант трускавецких университетов

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зе!Суд

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Трудности перевода

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Прозрение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС

Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Особый путь путинской России

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Источник: https://censor.net.ua/p3154719
 
   
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Ахах..ведь всё верно на ЗЕкловуна фотожабы сделали. Именно от правды ЗЕбилов сейчас и будет подрывать. ЗЕкоманда оказались реальными мародёрами и грабителями.
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По фотожабам можно определить приоритеты сайта
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Лучше быть зебье чем свинарчуком Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1208
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"Цензор", без Свынарчуку и Пашинского низачет!!!
Где гневные плакаты от вашей редакции освободить жертв зеленого режима? 😂
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Молодец! Пойди на полке возьми сосательную канхвэтку "Рошен"!
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Молодцы Цензор,сейчас редко кто в СМИ не делает из зебени кумира и идола, очень остроумно и по теме,но... ,было бы смешно ,если не было бы так печально.
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только на букву Б. Согласно заветам Супрун. Читали её последний перл про геморрой?
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Я надеялся, что нарисуют про Супрун и её хиппанутые советы по профилактике геморроя....
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Ну вот получается арест Пашинского не беспредел и не сакральная жертва
В фотожабах на ЦН даже не заметили эту тему 😂
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