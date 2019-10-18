 Пашинский о решении суда: "Это крах всей судебной системы". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Это крах всей судебной системы. Это не моя проблема, это нам сегодня огласили, что у нас нет судебной системы, что у нас не существует суда... Это значит, что мы с вами вернулись в страшные времена режима Януковича, это обозначает только одно: я буду бороться за свое честное имя", - сказал он.
Также он отметил, что надеялся на решение именем Украины, а это решение не именем Украины: "Это именем беззакония, именем кощунства..."
"Мне очень больно, грустно и за себя, и за своих близких, но еще мне больно и грустно за наше государство. Вчера вы все видели позицию прокуратуры - это смешно и жалко. Я знаю, что с понедельника мне будут дясятками выдвигать новые подозрения. Меня будут пробовать сломать, вам будут рассказывать всякую ложь. Я обращаюсь ко всем людям - я не сломаюсь, я не буду прятаться от следствия, я не буду прятаться от ответственности. И я знаю, всегда правда побеждает. Я очень надеюсь на поддержку всех вас и верю в то, что мы победили в 14-м году, мы остановили российскую агрессию. Я абсолютно убежден, что мы победим и этот произвол, что мы создадим правовое государство.
Вы знаете, мне даже жаль этих судей... Я уверен, что пройдет время и мы узнаем фамилии заказчиков, мы узнаем уголовных исполнителей этого всего... Так было, и так, к сожалению есть", - сказал он.
"Я не жертва, я - символ всего этого бесправия, я символ этого беззакония. Я буду бороться", - добавил Пашинский.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
и не поняли ничего.
и пошли они оттираться от дружественного фекального огня !
FIN
там багато справ про гроші,
і підуть вони значно легше, коли він буде у сизо
аби не Порох!
ги
се мабудь один із 73%)
Пусть петю поспрашивает что это за такие 144 реформы.
Петя то всех спрашивал раньше, а значит и Пашинского, какие вам еще реформы нужны? Сережа тогда молчал, его все устраивало.
Надо было о реформе судебной системы думать когда были у власти , а не в буцыгарне
Судебной системы в Украине ещё с совка нет
похоже на разнородность стокгольмского синдрома
Если да, то символичное фото-итог пяти лет Петра Алексеевича.
У нас тут всё просто - есть угроза получить потенциально смертельную травму - тот же нападающий жлоб с бутылкой
то достал и стреляй пока не упадёт
а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма
Чет не думаю шо:
\\\\\\\\а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма\\\\\\\\\\\
- правда. так же как пригласить мона кого-то в гости, завалить, вложить в руку нож и бодро отрапортовать шо он вломился и попросил денег
у тя там на Брайтоне такие "порядки" шоле?
А потом уже и под залог мона. По-нормальному было бы.
Хотя пострадавший вроде бы и не оч. прав, шо толкали бусика в темноте, надо было как-то иллюминировать и т.д.
якийсь рецидивіст гонить по Києву з пляшкою і вишукує собі жертву....
а потім його оправдовує "суд"??!!
цього рецидива давно треба-було б пришити як дезертира або шапкокрада, щоб не став більше говнокомандувачем...
А потом сел и не на камеру добавил: "Той системы, которую мы для себя строили".