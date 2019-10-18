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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Пашинский (672) суд (22640) Богачук Олег (914)

 Пашинский о решении суда: "Это крах всей судебной системы". ФОТОрепортаж

Экс-нардеп Сергей Пашинский выступил с речью после вынесения решения Апелляционным судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это крах всей судебной системы. Это не моя проблема, это нам сегодня огласили, что у нас нет судебной системы, что у нас не существует суда... Это значит, что мы с вами вернулись в страшные времена режима Януковича, это обозначает только одно: я буду бороться за свое честное имя", - сказал он.

Пашинский о решении суда: Это крах всей судебной системы 01

Также он отметил, что надеялся на решение именем Украины, а это решение не именем Украины: "Это именем беззакония, именем кощунства..."

Пашинский о решении суда: Это крах всей судебной системы 02

"Мне очень больно, грустно и за себя, и за своих близких, но еще мне больно и грустно за наше государство. Вчера вы все видели позицию прокуратуры - это смешно и жалко. Я знаю, что с понедельника мне будут дясятками выдвигать новые подозрения. Меня будут пробовать сломать, вам будут рассказывать всякую ложь. Я обращаюсь ко всем людям - я не сломаюсь, я не буду прятаться от следствия, я не буду прятаться от ответственности. И я знаю, всегда правда побеждает. Я очень надеюсь на поддержку всех вас и верю в то, что мы победили в 14-м году, мы остановили российскую агрессию. Я абсолютно убежден, что мы победим и этот произвол, что мы создадим правовое государство. 

Пашинский о решении суда: Это крах всей судебной системы 03

Вы знаете, мне даже жаль этих судей... Я уверен, что пройдет время и мы узнаем фамилии заказчиков, мы узнаем уголовных исполнителей этого всего... Так было, и так, к сожалению есть", - сказал он.

 "Я не жертва, я - символ всего этого бесправия, я символ этого беззакония. Я буду бороться", - добавил Пашинский. 

Пашинский о решении суда: Это крах всей судебной системы 04
Фото: Олег Богачук

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/p3154605
 
 
 Топ комментарии
 
Меня даже больше поражает не Пашинский, тут все понятно
А эти, которые рвут себе за него тут пуканы, когда просто покалечил человека, пользуясь депутатской неприкосновенностью избежал наказания.
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У жертвы его выстрелов металлическая пластина в бедре.
Тот редкий случай, когда суд полностью прав!
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Дебил, рассматриваемое дело - о нападении на человека.
Его распилы на минометах и экспорте впереди.
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и схлестнулись 2 фаната порохнявого основателя партии рингтонов и делового партнера ріжего гудка....
и не поняли ничего.
и пошли они оттираться от дружественного фекального огня !
FIN
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що Гладковський, що Свинарчук - журналісти вже привели достатньо доказів, щоби кинути їх обох за грати.
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це ще не всі справи проти пашинського,
там багато справ про гроші,
і підуть вони значно легше, коли він буде у сизо
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та ні, не може бути, щоб клован погано керував державою!
аби не Порох!
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Мне любопытно а что говорит по этому поводу наш УК только в отношении обычного украинца, а не Пашинского? Вот просто безотносительно к какому либо простому гражданину.
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Це ж "потужно реформований" за останні 5 років вашою ж командою суд. Так що їжте те, що самі приготували і не обляпайтесь.
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Сподобалась світлина з парубієм , не так вже весело йому як було весело на інавгурації Володимира.. Вже зрозумів, що за гріхи доведеться відповідати?
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Насмешил. Пашинский вернулся в какие-то страшные времена.
Пусть петю поспрашивает что это за такие 144 реформы.

Петя то всех спрашивал раньше, а значит и Пашинского, какие вам еще реформы нужны? Сережа тогда молчал, его все устраивало.
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Соглашусь тут з зебилоидными. Много лет в том числе и на цензоре орали про то, что судов нет. Бандитов отпускают, тех, кто себя защищал - сажают. Но никто ничего не делал. Вот и результат бездеятельности. Судов давно уже нет и крах давно настал. Теперь пришлось познакомиться с этим лично. С другой стороны зебилам на заметку: вместо того, чтобы что-то менять, власть делает то же, что и папредники - использует судей для своих нужд. Это значит, что судебной системы как таковой не будет. Есть смысл текущей власти подумать над этим аспектом проблемы, поскольку их будут судить те же судьи, что и Пашинского с уже предсказуемым приговором.
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Не треба істерик. Це ж ваш взірцево і потужно відреформований суд постановив. Хоч раз справедливо.
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За що боролися на то і напоролися
Надо было о реформе судебной системы думать когда были у власти , а не в буцыгарне
Судебной системы в Украине ещё с совка нет
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Порохосрань. Не вам тут свои выверты вставлять. Судить то петю будут сначала. Вот этим самым судом. А вы после этого вообще растворитесь в небытие.
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Если не брать личность пашинского, то это пипец. А если бы он не выстрелил, что бы сделал этот гопник с его женой? И что вы будете делать в такой ситуации?
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Сталося, як сталося... нічого дурню писати!
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они погавкали и разъехались, но Пашинский вспомнил что у него есть пистолет и вернулся наказать бедолагу
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в понимании совков тот кто стрелял автоматически становится агрессором а нападавший с бутылкой жертвой
похоже на разнородность стокгольмского синдрома
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не обмежуй власну фантазію. Схоже, що "гопніку" навіть на думку не спало те, що ти йому приписуєш щодо дружини пашинського. Може, навіть не знав про присутність жінки у автівці, бо у темряві неможливо розгледіти, якщо не підходиш впритул до автівки. А якщо жінка недурна, то могла заблокувати двері, у ******** автівках це дуже просто.
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А это не беркут на заднем плане с широкой улыбкой?
Если да, то символичное фото-итог пяти лет Петра Алексеевича.
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Пацан организовал небесную сотню, а его закрыли.
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В принципе Украина превращается в дикую африуаескую республику где о сменяемости власти демократическим путем можно забыть потому что никто добровольно больше власть не отдаст по причине того что взявшие власть будут жестко мочинь папередников....
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таж вы , свынюки реформировали судебную ветвь власти и главна свыня доложила- это 154 реформа, вот и жрите
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ему говорили тюрьмы ремонтируй и порядок там наводи, а он по людям в это время стрелял
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надо было украсть пару лярдов..., за это много не дают..., если вообще дело до суда доходит...
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5 років реформ цих недотОрканих все влаштовувало,а тепер заскиглив,як ***** про зраду)))
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Ну так ви ж "пашинські" так реформували цю судову систему реформували що невиреформували - а тепер пожинаєте плоди цієї "реформи"!!!
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еще б парашенка с кананенка на нары - для полного краху!!!!
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а закона вразумительного о самообороне всё нет
У нас тут всё просто - есть угроза получить потенциально смертельную травму - тот же нападающий жлоб с бутылкой
то достал и стреляй пока не упадёт
а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма
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Правильно! Вдруг после первого патрона ствол заклинит? Или вообще в нем всего один патрон. Просто завали кого-то, кто держал в руках бутылку и скажи что он замахнулся и пригрозил на нее тя посадить)
Чет не думаю шо:

\\\\\\\\а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма\\\\\\\\\\\

- правда. так же как пригласить мона кого-то в гости, завалить, вложить в руку нож и бодро отрапортовать шо он вломился и попросил денег Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 9020
у тя там на Брайтоне такие "порядки" шоле?
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Кто на кого напал простите ? Нападающий жлоб стоял на обочине никого не трогал- на него выскочил из машины и напал бандит с пистолетом ...
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а плешивец не просил чтобы ему в камеру придурошную чорноволку подселили, чтобы все было по семейному?
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а чего это главна свыня не подымает народ, для спасения героя плешинского? всему есть и предел-И ЗА ДЕНЬГИ НЕ ПОЙДУТ
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це не твого рила питання
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Отож. Всралися соємавпи. Революція відміняється. Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 2933
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а сырожа уже и не сырожа, ********** и атминетили
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сырожина жена давала интервью и отказалась от сырожи, сказала, что ************* сырожа ей не нужен
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свиношныри очень хитрые и знают что бить люди их будут в свинной пятак и бить сильно, но мыролюбно.поэтому и бздят всюрюкивать громко.
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надо уже не бить, а на мясокомбинат свыней отправлять
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одно другого не отменяет. сначало бить, а потом на фарш.
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Это было ясно еще вчера по 1+1 что его оставят под стражей, ему будут предъявлять новые обвинения, после интервью *своего прокурора на 100%*,зеБЕНИ.
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И через месяц закончится -зебобы не жильцы)
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Надо будет запомнить твой пост. Интересно будет потом проверить.
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Уже) все дела с ним закрыли-так что вы в пролете
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Ну может лично вы с ним дела все и закрыли. Мне откуда знать. А вот с остальным поглядим после 01-01-2020-го.
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Я даже и не спорю что именно Вы с ним дела свои закрыли. Не о Вас собственно речь. Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 717
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Это не крах, это наоборот торжество правосудия!
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Ну это и так ясно, что зебанутые его не выпустят... Петра засадить у зебилья так и не получилось -будут дергать окружение. Только самое смешное, что зешобла сама на ладан дышит)))
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Петра покуда до 01-01-2020 неприкосновенность охраняет. Так что не спеши с "не получилось".
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Плешивый контрацептив скоро запоет как Монсерат Коболье соевым окуркам приготовиться!
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Сколько же дегенератов в камментах. Мне не нравится Пашинский, Но то, что происходит в суде с ним - это беспредел. И все придурки, которые сейчас радуются, подумайте, будете ли вы радоваться, если беспредел в суде коснется и вас.
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Есть вообще-то УК. Вот прежде чем говорить о беспределе нужно туда заглянуть да нужные статейки почитать. Или это только простых украинцев касается?
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Ну вот и почитай, читатель статеек. В судебном заседании не могут ответить на вопрос и представить доказательства, кто первый совершил нападение. Прокурор мямлит:" одновременно". Ага. А от ответа на вопрос зависит квалификация преступления.
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Подожди, ну ответили же - " одновременно". Вот из этого и нужно исходить. От этого судья и отталкивался. Только один одновременно с бутылкой - другой одновременно с пистолетом (кстати судьям должны адвокаты Пашинского еще представить право на его хранение и использование). И вот исходя из этого и смотреть не был ли Пашинским превышен уровень допустимой защиты. Да-да - в нашем законе такое есть. Ну а что поделаешь. У Пашинского было пять лет возможности изменить данное положение дел в украинском законодательстве. Ну а почему он этого не сделал - это уже вопрос к нему. Ну нельзя у нас применять огнестрел в бытовухе (коей собственно данное событие и является) - НЕЛЬЗЯ. У нас даже относительно применения огнестрельного оружия полицейскими во время несения службы и то служебное расследование проводится.
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Та да, когда Саакашвили мордой в пол и за волосы, то были мальчики по вызову, эротическая стрижка...а щас произвол.... Петюшки, вам торба, и это только начало!!
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Беспредел- выскакивать с пистолетом из машины и нападать на безоружного !!
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Решить просто: прострелить так же Паше ногу, с раздроблением и прождать столько же, сколько ждал Хим. А, ну и мона влить в Пашу перед этим половину того спиртного шо выпил Хим в ту ночь(половину - из-за того шо это Паша напала)
А потом уже и под залог мона. По-нормальному было бы.

Хотя пострадавший вроде бы и не оч. прав, шо толкали бусика в темноте, надо было как-то иллюминировать и т.д.
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Да толкали бусик в темноте- по мнению порохоботов это дает право выскакивать из джипа, бежать к человеку и стрелять ему в ногу ))
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та ти що?не встигли пальцем торкнутися,вже каравул,крах всього,таке цабе затримали...а то,що ви творили як навзвати?коли ти стріляєш по людях і спокійно собі їдеш далі і ,на хвилиночку,тобі нічого за це не було,то нормальна система була?
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Ему обидно за виллу на озере Комо, та что рядрм с виллой Соловьева.
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"харківський варіант" ще б пару разів було б не погано...цим "суддям" зробити, які тепер отримують по200 000-250 000 грн, щоб легше і правильніше думали....
якийсь рецидивіст гонить по Києву з пляшкою і вишукує собі жертву....
а потім його оправдовує "суд"??!!
цього рецидива давно треба-було б пришити як дезертира або шапкокрада, щоб не став більше говнокомандувачем...
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Пашинский о решении суда: "Это крах всей судебной системы".
А потом сел и не на камеру добавил: "Той системы, которую мы для себя строили".
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