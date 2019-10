 Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начался мой первый, как Предстоятеля Православной Церкви Украины, визит в Соединенные Штаты Америки. Спасибо Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америке за приглашение и теплый прием. Вместе с делегацией нашей Церкви прилетели в город Нью-Йорк, где начали свое посещение с особого места - храма в честь святого Николая Американской Архиепископии Вселенского Патриархата, который расположен на территории Всемирного торгового центра в Манхэттене", - написал он.

По его словам, сегодня храм еще находится в состоянии строительства: "Предыдущий одноименный храм был разрушен в результате ужасного теракта 11 сентября 2001 года, когда Южная и Северная башни Всемирного торгового центра подверглись нападению террористов. Эта церковь - единственное здание, которое не было частью оригинального комплекса Всемирного торгового центра и которая была полностью уничтожена в результате атак. Хотя впереди еще много работы, но храм уже напоминает Собор Святой Софии Константинопольской, которым и вдохновлялся архитектор проекта Сантьяго Калатрава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

"Расположенная в парке Свободы с видом на Национальный мемориал и музей 11 сентября, церковь святого Николая как бы является окном в вечность, куда вознеслись те, кто здесь невинно и несправедливо погиб. Посреди одного из самых мощных и динамичных городов в мире храм является благодатным пристанком для укрепления духа и искренней молитвы по жертвам теракта - официально установлено, что погибли более 3000 человек, среди них 12 украинцев. Имена погибших увековечены в памяти целой страны и вписаны на мемориальных досках скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене.

Совместно со всей нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященные жертвам трагедии 11 сентября. Вечная память!", - добавил Епифаний.











Фото: Епифаний/Facebook