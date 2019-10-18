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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:США (15617) Епифаний (193) ПЦУ (465)

 Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний прибыл в США.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Начался мой первый, как Предстоятеля Православной Церкви Украины, визит в Соединенные Штаты Америки. Спасибо Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америке за приглашение и теплый прием. Вместе с делегацией нашей Церкви прилетели в город Нью-Йорк, где начали свое посещение с особого места - храма в честь святого Николая Американской Архиепископии Вселенского Патриархата, который расположен на территории Всемирного торгового центра в Манхэттене", - написал он.

Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 01

По его словам, сегодня храм еще находится в состоянии строительства: "Предыдущий одноименный храм был разрушен в результате ужасного теракта 11 сентября 2001 года, когда Южная и Северная башни Всемирного торгового центра подверглись нападению террористов. Эта церковь - единственное здание, которое не было частью оригинального комплекса Всемирного торгового центра и которая была полностью уничтожена в результате атак. Хотя впереди еще много работы, но храм уже напоминает Собор Святой Софии Константинопольской, которым и вдохновлялся архитектор проекта Сантьяго Калатрава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 02

"Расположенная в парке Свободы с видом на Национальный мемориал и музей 11 сентября, церковь святого Николая как бы является окном в вечность, куда вознеслись те, кто здесь невинно и несправедливо погиб. Посреди одного из самых мощных и динамичных городов в мире храм является благодатным пристанком для укрепления духа и искренней молитвы по жертвам теракта - официально установлено, что погибли более 3000 человек, среди них 12 украинцев. Имена погибших увековечены в памяти целой страны и вписаны на мемориальных досках скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене.

Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 03

Совместно со всей нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященные жертвам трагедии 11 сентября. Вечная память!", - добавил Епифаний.

Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 04
Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 05
Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 06
Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 07
Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 08
Фото: Епифаний/Facebook

Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США 09

Источник: https://censor.net.ua/p3154563
 
   
 Топ комментарии
 
Любая регилия на этом заточена!!!)))
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
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Добра новина. Ще більше паляючих пердаків рпц буде😂
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Сегодня будет салют?
В этот день Раска Федераска в особе немки продала США за 7 млн. золотых....АЛЯСКУ!!!))))))

ЧЕМ НЕ ПОВОД ВАМ МОКШАМ САЛЮТАНУТЬ ПУКАНАМИ!)))))
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А шо там на Масковии после вчерашнего собрания сатаната рпц мп?
СОПЛА у представителей синода уже потухли?))))
Или еще дымятса?))))
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Вчера не вооруженным глазом можно было наблюдать ЗАРЕВО в северном направлении))))
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Та то салют в МСК, по поводу 75-ти летия освобождения Риги))) А о визите Епифания, навряд ли кто знает, как и о том кто такой Епифаний
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Сегодня будет салют?
В этот день Раска Федераска в особе немки продала США за 7 млн. золотых....АЛЯСКУ!!!))))))

ЧЕМ НЕ ПОВОД ВАМ МОКШАМ САЛЮТАНУТЬ ПУКАНАМИ!)))))
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Геракл, сегодня 100% будет салют. Я живу. в селе, где 4-ре зоны отдыха Сегодня пятницо - развратницо. До 23-00, гуляки, салюты шарашить будут. А завтра свадьбы, та же фигня
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Я тебе за Аляску и США...а ты мне про гулянку!))))
Немка продала Аляску США...
Удмурт продал Сибирь Китаю...

А Васька лежал под лавкой и смотрел в небо...НА ЧУЖОЙ САЛЮТ)))))
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Какая немка, дебил?.... Аляска была продана по Александре II....
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Планктонович. У меня водитель был Платонович, но я его так звал. Землю скоро продаст Украина. В селах все паи у арендаторов, причем в селе моей родни, у одного. Беккер, но по паспорту он украинец, а работает на Ротшильдов. Все села у него на паях в аренде. Закон о продаже, уже в Раде
Касаемо Китая, то если взять кару РФ, метр на метр, то Китайцы арендуют примерно пол-спичечного коробка, в Приморье. Это земли которые никто из местных не взял по "дальневосточному гектару.". Китай за аренду деньги платит и сельхозпродукцию производит.
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В моем селе живет Расторгуев, надо ему про Аляску сказать, он что-то про это пел)))
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Замечательно устроились попы - стадо холит и лелеет - ездий куда хошь, жри, пей что хошь - рабы заплатят. Более того - из бюджета тоже тянут бабло упыри. Так что толку от попов - абсолютно никакого, одни убытки и оболванивание. Почитал вчера как хитро моисеевцы("левиты") устроились пару тыщ лет назад - чуть шо - неси "жертву", горсть на жертвенник, остальное попам, вино, мясо, хлеб, вот прямо как сейчас: щепотка ладана - для Яхве, бабло - попу.
клоуны в платьях. хитрые клоуны в платьях Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США - Цензор.НЕТ 1633
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Любая регилия на этом заточена!!!)))
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
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И заметь...что Яхве что Перун...что боги Олимпа...
ВСЕ ХОТЕЛИ КРОВИ И ПОКОРНОСТИ!
пока есть ОВЦЫ будут ПАСТУШИ!))))
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Или ты хипарь?)))
Куришь траву и бредишь космосом!))))
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А че тут думать то?
Среди жрецов всегда есть 1% больных на голову, реально верующих в чепуху, которые они высерают для устрашения стада. Вот они, эта кучка больных - и будут себя вести так как "там написано". А 99% попов - нормальные, в смысле что сами смеются со своих стад и с удовольствием зомбируют рабов.)
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а ти протів Б-га, чи токо протів служитєлєй культа?
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А ти протів чайника на орбіті Меркурія чи токо протів дурниць?
По-моєму, "служителі" ясно дають зрозуміти на рахунок Боба
Може знають шо істинний Боб - Пуцлівіцлікоатль? І втихаря йому "служать", а стадо = "горіти вічно", бо не знало хто "тру-Боб".
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При ПЕПо Украина получила...ТОМОС
При ЗЕ Ураина получила...МОНИКУ)))))
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а шо? митрополіт не зна' американської мови? Толмач у нього не монашка )))
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а без золотых аксессуаров не возможно обойтись..?
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Зачем? Если плевать стаду в "лицо", а оно довольно блеет, то можно ходить хоть как некоторые нигеры - разлагаются на ходу от тяжести дикарских украшений.)
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Добра новина. Ще більше паляючих пердаків рпц буде😂
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куда куда?
так они же баптисты неверные и прочие протестанты...
в рашу надо ехать к единоверцам
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А чего там Епифан сотоворищи делает - поклоняется Мамоне?
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