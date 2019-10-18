 Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Начался мой первый, как Предстоятеля Православной Церкви Украины, визит в Соединенные Штаты Америки. Спасибо Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америке за приглашение и теплый прием. Вместе с делегацией нашей Церкви прилетели в город Нью-Йорк, где начали свое посещение с особого места - храма в честь святого Николая Американской Архиепископии Вселенского Патриархата, который расположен на территории Всемирного торгового центра в Манхэттене", - написал он.
По его словам, сегодня храм еще находится в состоянии строительства: "Предыдущий одноименный храм был разрушен в результате ужасного теракта 11 сентября 2001 года, когда Южная и Северная башни Всемирного торгового центра подверглись нападению террористов. Эта церковь - единственное здание, которое не было частью оригинального комплекса Всемирного торгового центра и которая была полностью уничтожена в результате атак. Хотя впереди еще много работы, но храм уже напоминает Собор Святой Софии Константинопольской, которым и вдохновлялся архитектор проекта Сантьяго Калатрава".
"Расположенная в парке Свободы с видом на Национальный мемориал и музей 11 сентября, церковь святого Николая как бы является окном в вечность, куда вознеслись те, кто здесь невинно и несправедливо погиб. Посреди одного из самых мощных и динамичных городов в мире храм является благодатным пристанком для укрепления духа и искренней молитвы по жертвам теракта - официально установлено, что погибли более 3000 человек, среди них 12 украинцев. Имена погибших увековечены в памяти целой страны и вписаны на мемориальных досках скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене.
Совместно со всей нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященные жертвам трагедии 11 сентября. Вечная память!", - добавил Епифаний.
СОПЛА у представителей синода уже потухли?))))
Или еще дымятса?))))
В этот день Раска Федераска в особе немки продала США за 7 млн. золотых....АЛЯСКУ!!!))))))
ЧЕМ НЕ ПОВОД ВАМ МОКШАМ САЛЮТАНУТЬ ПУКАНАМИ!)))))
Немка продала Аляску США...
Удмурт продал Сибирь Китаю...
А Васька лежал под лавкой и смотрел в небо...НА ЧУЖОЙ САЛЮТ)))))
Касаемо Китая, то если взять кару РФ, метр на метр, то Китайцы арендуют примерно пол-спичечного коробка, в Приморье. Это земли которые никто из местных не взял по "дальневосточному гектару.". Китай за аренду деньги платит и сельхозпродукцию производит.
клоуны в платьях. хитрые клоуны в платьях
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
ВСЕ ХОТЕЛИ КРОВИ И ПОКОРНОСТИ!
пока есть ОВЦЫ будут ПАСТУШИ!))))
Куришь траву и бредишь космосом!))))
Среди жрецов всегда есть 1% больных на голову, реально верующих в чепуху, которые они высерают для устрашения стада. Вот они, эта кучка больных - и будут себя вести так как "там написано". А 99% попов - нормальные, в смысле что сами смеются со своих стад и с удовольствием зомбируют рабов.)
По-моєму, "служителі" ясно дають зрозуміти на рахунок Боба
Може знають шо істинний Боб - Пуцлівіцлікоатль? І втихаря йому "служать", а стадо = "горіти вічно", бо не знало хто "тру-Боб".
При ЗЕ Ураина получила...МОНИКУ)))))
так они же баптисты неверные и прочие протестанты...
в рашу надо ехать к единоверцам