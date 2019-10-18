 Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области совместно с работниками спецподразделения БКОП УСБ Украины в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области ликвидировали канал незаконного ввоза в Украину брендовой одежды и товаров широкого ассортимента.
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ."
Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, наркотиков, психотропных веществ, и их аналогов.
Во у нас тут старперы-фантазеры!
Закрадывается мысль, что со шпиона кацапстана не возьмешь откат, в этом причина этой мешко-активности!