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Все про:контрабанда (1838) одежда (102) СБУ (13930) ГБР (641)

 Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на более чем 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области совместно с работниками спецподразделения БКОП УСБ Украины в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области ликвидировали канал незаконного ввоза в Украину брендовой одежды и товаров широкого ассортимента.

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Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 01
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 02
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 03
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 04
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 05
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 06
Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3154550
 
   
 Топ комментарии
 
После введения регистраторов для ФОПов с оборотом более 2,5 миллиона в год, контрабанду негде будет сбывать. И на таможне смысла не будет платить взятки.
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В Европе полно стоковой брендовой одежды подешовке. Пускай растамаживают и ввозят.
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не даете народу хорошо одеваться, только китайское все будет
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В Европе полно стоковой брендовой одежды подешовке. Пускай растамаживают и ввозят.
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А зараз все брендове в аккурат і продукується у Китаі-)
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Не все, бо є польське та мені вдалося купити дещо з Великої Британії.
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После введения регистраторов для ФОПов с оборотом более 2,5 миллиона в год, контрабанду негде будет сбывать. И на таможне смысла не будет платить взятки.
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Сколько дуракам не объясняй, они как ЗЕмбированные идиоты мычат про контрабанду!
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ."
Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, наркотиков, психотропных веществ, и их аналогов.
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Контрабанда, есть контрабанда. Я мзды не беру, мне за державу обидно!(с)
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А мне так кажется, что это "секен хенд". КОГДА МЫ ЛЮДЬМИ СТАНЕМ?
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Знакомые мешки,такими одежду продаёт один оптовик в Литве
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А де БРЕНДИ??? І куди ці БРЕНДИ підуть ось це дуже був би цікавий серіал, якщо його відзняти прихованою камерою в режимі реального часу.........
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Мне в таких мешках куриный навоз привозят. Это брендовая одежда?
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Там не цікаво, бо ціна висока. Я такий одяг купував після арешту за невеликі гроші і був задоволений.
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В стоковых магазинах на распродажах можно купить дорогие бренды за копейки.
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Один раз я так купив, але була умова забрати усю партію.
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Партия была "Партией регионов" или БПП ? Забрал?
Во у нас тут старперы-фантазеры! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 5491
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Стесняюсь спросить, а что СБУ уже всех кацапских шпионов выловила?? Поборола агентов влияния?? Почему СБУ занимается мешками? Им что больше делать нечего?
Закрадывается мысль, что со шпиона кацапстана не возьмешь откат, в этом причина этой мешко-активности! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 6300
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