 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции г. Днепр.

"Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская м. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте", - сказано в сообщении.

Полицейские проверяют 4 лиц на причастность к совершению убийства. Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия. Подозрение никому из них пока не предъявили.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - добавили в полиции.

На месте происшествия работают руководители структурных и территориальных подразделений ГУНП в Днепропетровской области, а также следственно-оперативная группа полиции.









