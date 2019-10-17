EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  4777  43
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2847) Нацполиция (10248) правоохранительные органы (397) стрельба (2521) убийство (5362)

 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра. ФОТОрепортаж

Неизвестный обстрелял автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. Водитель погиб на месте. Полиция доставила в участок четырех человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции г. Днепр.

"Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская м. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте", - сказано в сообщении.

Полицейские проверяют 4 лиц на причастность к совершению убийства. Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия. Подозрение никому из них пока не предъявили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - добавили в полиции.

На месте происшествия работают руководители структурных и территориальных подразделений ГУНП в Днепропетровской области, а также следственно-оперативная группа полиции.

27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра 01
27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра 02
27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра 03
27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра 04
27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра 05

Источник: https://censor.net.ua/p3154497
 
 
 Топ комментарии
 
Введіть візовий режим для кавказців і росіян в першу чергу, а також для інших громадян пострадянських республік. І бандитизму в Україні різко поменшає. А то нині маємо щодня проблеми з цими хачапурі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добре що не підірвали ! Але однак статистику зіпсували ! Самовбивств при загадкових обставинах !😈
 показать весь комментарий
 
 
Найти и расстрелять, твари вообще страх потеряли.
 показать весь комментарий
 
 
Ник быдлота поменяйте, спалились уже гребанные специалисты.
 показать весь комментарий
 
Провокаторов без суда и следствия, на месте.
 показать весь комментарий
 
Из гладкоствола стреляли что ли？ с нормальными стволами нарряжонка в стране что ли？
 показать весь комментарий
 
В Чикаго из автоматов стреляли...а тут ружжо охотничье...
 показать весь комментарий
 
 
в нашей стране порядок навести не могут! мечтатели и болтуны! донбасс и крым вернули, а теперь и за кубань взялись!
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю 73% избирателей!
Почти каждый день кого-нибудь пристреливают.
******** власть выбрали...
 показать весь комментарий
 
 
Введіть візовий режим для кавказців і росіян в першу чергу, а також для інших громадян пострадянських республік. І бандитизму в Україні різко поменшає. А то нині маємо щодня проблеми з цими хачапурі.
 показать весь комментарий
 
 
І подвійне ггомадянство , в воюючій країні , і сепаратизмом , якось не по феншую !😆
 показать весь комментарий
 
 
ув.Юрий Кузьменко назвал одну из самых главных причин бандитизма с огнестрелом. Коротко и ясно. Респект.
 показать весь комментарий
 
Так этому хачику на мерсе визу на небо справили )
 показать весь комментарий
 
 
Краще позбавте громадянства "Зєлю" та інших "слуг урода" і забороніть їм в'їзд в Україну.
 показать весь комментарий
 
Палермо больше, чем вся Италия. (с) 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра - Цензор.НЕТ 1216
 показать весь комментарий
 
 
///
В четверг, 17 октября, на Набережной Заводской, в районе отеля «Прибой», обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте, известно что его звали Армен Багдасарян, ему было 27 лет.
На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.
 показать весь комментарий
 
 
нужно их с семьями депортировать на Мадагаскар,как раз и успокоятся,ехамши.. 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра - Цензор.НЕТ 9352
 показать весь комментарий
 
 
да ну... у них же горе... нельзя... (вы ж не такой ...!)
 показать весь комментарий
 
У нас в Украине катастрофа , сбу занято наркотрафиком Порошенко ,и сбу . Все кто пытаеться получить политическое убежище под расстрелом Карлика на кублюхах.
 показать весь комментарий
 
На капоте следы от пуль чы чупакабра когтями металл вырвала?
 показать весь комментарий
 
Я когда то , совершенно случайно , услышал от работяг , шо началиоь наезды . (90)
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, что не с гранатомета. И при этом не уложили несколько просто прохожих...
 показать весь комментарий
 
При Порошенко такого беспредела не было.
 показать весь комментарий
 
Было другое, не лучше. Хотя, ты еще усатого вспомни
 показать весь комментарий
 
"Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия"
Чистосердечно выбивают?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх