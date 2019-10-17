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 Политика Украины
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Все про:ВР (23839) депутат (2755)

 "Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября. ФОТОрепортаж

17 октября ВР рассмотрела усовершенствование работы ГБР, создала комиссию по деоккупации и во втором чтении проголосовала закон про обличению коррупции.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 01

Приветствие Григория Суркиса из ОПЗЖ. Рядом Михаил Папиев 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 02

Суркис с коллегой 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 03

Приветствие Суркиса 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 04

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 05

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 06

Диалог и объятия Андрея Кожемякина из "Батькивщины" и Григория Суркиса изОПЗЖ


Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 07

Самый пожжилой  депутат ВР - Юлий Иоффе

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 08

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 09

Фракция "Европейской солидарности" 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 10

Депутаты общаются со спикером Разумковым 

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 11

Андрей Осадчук из "Голоса"


Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 12

Совещание депутатов из "СН".

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 13

Диалог вице-спикера Руслана Стефанчука и Алексея Гончаренко

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 14

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 15
Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 16

Переписка Александра Фельдмана из ОПЗЖ с коллегой из "СН" Ириной Венедиктовой

Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 17
Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР, и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября 18

Внефракционный Вадим Новинский и Сергей Власенко из "Батькивщины"

Источник: https://censor.net.ua/p3154481
 
 
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Если люди за правдой едут к властям в Киев, то правосудие в стране не работает. Слуги народа его не наладили за 4 мес.
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не понятно хто кого законтачил...
дурью маются бютовцы.
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А где Порошенко? Почему прогуливает заседания Рады?
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Куплю диплом хирурга негосударственного образца.дорого.
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Ольоша Гончаренко походу тоже такой ДЕБЛОМ имеет.
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Юзик между делом раздает билеты на "Вечерний квартал"
"Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября - Цензор.НЕТ 2514

"Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября - Цензор.НЕТ 674
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На самом нижнем фото 2 бандита и Власенко.
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Прекрасные "новые лица" пришли во власть в Украине! Это вам не янык с двумя уголовками! "Новые" ребятки - это чистой води криминалитет, к тому же связанный с Кремлевской и Трамповской бандами!!!! Такая себе международная ОПГ!
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А, шо, ******, надо было за потрошиную гниду голосавать и его свору свинарчуков?
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Такие шваль ,как ты никогда не выйдут...Кишка тонка,
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При Пороху все було - і стримування росії, і ріст економіки без нових податків, і міжнародна підтримка. А тут прийшли зелені тварі і все кудись пропало вмить. Юзік всьо зжер чи як?
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А сколько потрошиная гнида сдала украинских территорий? А как потрошиная гнида обвалила гривну и взвентила тарифы? **** ты пургу несёшь, протрохососина копеечная? Потрох гнида и предатель Майдана, а значит и Украинского народа
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ну, у тебя же тогда боевой диван не заводился, некому было от супостата отбиваться
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О, ти живий? Закріп минув, тепер добрячий пронос? А ми вже думали - помер алєх нафтольєвіч і хотіли скинутися по гривні щоби тебе пом'янув якийсь поп з мп.
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Когда растет экономика, растут и доходы граждан. А за время правления барыги мы почему то стали самой нищей страной в Европе...
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цэ зубожиння меня достало, особенно когда пытаюсь найти пустое место на стоянке возле работы
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Так украинцы больше получают чем молдоване или нет?
Хочешь сказать, шо порохоботы имеют проблему- где возле работы машину припарковать?
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Ніна Слєпкова:
Садиба Порошенків, пів на п'яту ранку. Встає Петро Олексійович, порається. Рябошапку купив, бюджетників з Волновахи вивів на Майдан, роздав по 400 грн.
Позвонив Рональдо, домовився, гроші перевів.
Купив Лондонський високий суд.
З'їздив в НАТО.
Фотожаби замовив, проплатив.
Купив панамську прокуратуру.
Роздав вказівки Раді і Уряду.
На ботоферму зайшов, поплескав по плечах, підбадьорив.
Випив молока. Поцілував Марину.
Сів в крісло, відкрив Фейсбук.

А там Офіс Президента повідомляє:
"16.10.2019 Звільнені місяць тому моряки проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії!"
"О, попрокидались!
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Справедливости? В верховной раде? Эти люди точно в Украине проживают? А то за справедливостью они ну совсем не туда пришли.
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