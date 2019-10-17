 "Отчаявшиеся люди приехали искать справедливости под ВР", и объятия Суркиса с Кожемякиным, - день работы депутатов 17 октября. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Приветствие Григория Суркиса из ОПЗЖ. Рядом Михаил Папиев

Суркис с коллегой

Приветствие Суркиса

Диалог и объятия Андрея Кожемякина из "Батькивщины" и Григория Суркиса изОПЗЖ





Самый пожжилой депутат ВР - Юлий Иоффе

Фракция "Европейской солидарности"

Депутаты общаются со спикером Разумковым

Андрей Осадчук из "Голоса"





Совещание депутатов из "СН".

Диалог вице-спикера Руслана Стефанчука и Алексея Гончаренко









Переписка Александра Фельдмана из ОПЗЖ с коллегой из "СН" Ириной Венедиктовой





Внефракционный Вадим Новинский и Сергей Власенко из "Батькивщины"