 Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с "товаром" на 10,5 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушитель был задержан, когда получил посылку в одном из отделений почты. Осмотрев отправления, мы обнаружили и изъяли 7 килограммов амфетамина и 10 килограммов психотропа. Кроме того, в ходе осмотра 14 почтовых отправлений, которые накануне он отправлял, обнаружено и изъято 500 граммов соцветий каннабиса, 81 таблетку "экстази", 500 граммов амфетамина, 700 граммов PVP и 301 штуку марок ЛСД. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного рынка" составляет более 10,5 млн гривен", - рассказали в полиции.

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Злоумышленник отправлял пакеты с психотропами под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Полицейские выяснили, что сбыт запрещенных веществ в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумы проходил через так называемые "закладки". "Наркодельца", 1991 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, которые ранее не привлекался к уголовной ответственности.

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"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.