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 Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с "товаром" на 10,5 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники полиции задержали владельца шести интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушитель был задержан, когда получил посылку в одном из отделений почты. Осмотрев отправления, мы обнаружили и изъяли 7 килограммов амфетамина и 10 килограммов психотропа. Кроме того, в ходе осмотра 14 почтовых отправлений, которые накануне он отправлял, обнаружено и изъято 500 граммов соцветий каннабиса, 81 таблетку "экстази", 500 граммов амфетамина, 700 граммов PVP и 301 штуку марок ЛСД. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного рынка" составляет более 10,5 млн гривен", - рассказали в полиции.

Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с товаром на 10,5 млн грн, - Нацполиция 01

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Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с товаром на 10,5 млн грн, - Нацполиция 02

Злоумышленник отправлял пакеты с психотропами под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с товаром на 10,5 млн грн, - Нацполиция 03

Полицейские выяснили, что сбыт запрещенных веществ в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумы проходил через так называемые "закладки". "Наркодельца", 1991 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, которые ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с товаром на 10,5 млн грн, - Нацполиция 04

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Владелец сети интернет-магазинов по продаже наркотиков задержан в Киеве с товаром на 10,5 млн грн, - Нацполиция 05

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3154475
 
 
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небось и без кассового аппарата работал.
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правильно...слуги народа против любой химии,тока чистый кокс и кошерный ганджубас.
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Шо это за копейки? Фиии, мелочь пузатая
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У мусорів корпоративчик намічається??
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фигассе магнитики...там мешки дури... а сейчас хозяева сами дурь НП отправляют???..экономят наверное? без отпусков, все сами..и магнитик не забыть положить?)))
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