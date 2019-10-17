EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  971  5
Все про:Кировоградщина (313) конвертцентр (366) ГФС (3443)

 Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 160 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей деятельности и сокрытия фактических объемов проведенных операций фигуранты создали/приобрели на территории Кировоградской, Киевской областей и г. Киева ряд подконтрольных субъектов хозяйствования.

В дальнейшем выгодоприобретатели - предприятия реального сектора экономики - перечисляли на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий денежные средства за якобы поставленные ТМЦ, выполненные работы или оказанные услуги. Эти средства перечислялись фигурантами на расчетные счета подконтрольных СХД (как плательщиков, так и не плательщиков НДС) и снимались наличными в кассах банковских учреждений и в банкоматах.

Полученная наличность, за исключением определенного процента от проконвертированной суммы, который служил ознаграждением за услуги конвертации, вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам конвертации.

При этом формирование налогового кредита участниками "конверта" осуществлялось от СХД импортеров и других подконтрольных компаний. Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 160 млн. грн.По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в зданиях, которыми они пользовались, изъято неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте, печати подконтрольных компаний и их финансово-
хозяйственные документы, карточки с образцами подписей их должностных лиц, черновые записи, чековые и банковские карточки,
компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Продолжается следствие".

Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области 01
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области 02
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области 03
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 160 млн грн в Кировоградской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3154458
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порося за яйца и рыжого ублюдка слабо .
Чтобы сломать систему которую построил Кучма и олигархи, Зеленский позвал на помощь Кучму и олигархов!!! Весело! Главный у них Аваков.
 показать весь комментарий
 
А был бы кассовый аппарат и ликвидация бы прошла мимо......
 показать весь комментарий
 
самі виростили кабанчика, а потім самі ж і зарізали.
 показать весь комментарий
 
 
Да эту налоговую милицию уже давно надо ликвидировать. Позорище, в ЕС с ментами?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх