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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2911) США (15612) Шокин (698)

 Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление экс-генпрокурора Виктора Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах.

Заявление было подано Шокиным на основании фактов, обнародованных 9 октября народным депутатом Андреем Деркачем, о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению экс-генпрокурора, был осуществлен для давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Разглашение указанных данных осуществлено умышленно, с целью их дальнейшего использования путем оказания вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом давления на меня через распространение вышеуказанных ложных сведений обо мне личного характера, из-за неприязни, которая возникла у него в отношении меня, в связи с выполнением в 2015 году служебных обязанностей на должности Генерального прокурора Украины связанных с расследованием Главным следственным управлением ГПУ уголовного производства в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), в состав соучредителей которой, в частности, входил его сын Хантер Байден", – говорится в заявлении Шокина.

В документе Шокин просит ГБР немедленно начать досудебное расследование на основании совершения уголовного преступления.

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"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного преступления, а именно нарушения неприкосновенности частной жизни, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 182 УК Украины; немедленно начать досудебное расследование и предоставить следователям ГБР письменные указания; привлечь меня – Шокина В.Н., к участию в уголовном производстве, как потерпевшего", – говорится в заявлении.

Вместе с тем, политолог Кирилл Сазонов опубликовал на своей странице в Фейсбук сканкопии заявления Шокина.

Шокин обратился в ГБР из-за слива руководством НАБУ секретной информации 01
Шокин обратился в ГБР из-за слива руководством НАБУ секретной информации 02
Шокин обратился в ГБР из-за слива руководством НАБУ секретной информации 03

Как известно, 9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно информации, предоставленной Деркачем, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дел Злочевского и "Burisma".

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине:" Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в январе 2018 года, и назвал Шокина "сукиным сыном, который должен быть уволен".

Источник: https://censor.net.ua/p3154431
 
 
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Давно уже этого прожженного коррупционера Шокина пора посадить.
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Тушите свет! Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
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я же пишу что один что другой нихера не делали😁
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Зеля весь мусор собрал в Украине . Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 9135
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От так зіллють персональні данні "облічітєлєй" корупції.
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Шокин!.. мы тебя видим!!!
ЗЫ.. а если Трамп пролетит на выборах, и Байден станет Президентом.. Шокин думает о будущем?!
Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 8908
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Не хотел умереть спокойно,старій идиот. умрёт на нарах
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и всего без лишних беспокойств,просто аналогично везде.
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Багато чого ще "вспливе". Про покушеніє з тепловізора не забудьте. Жгіть далі.
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Недопокушенний защёкін стурбований якись....
Візу в США анулювали мабуть? Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 8501
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Ментовские войны только начинаются. Бороться будут ГПУ, НАБУ, СБУ, ГБР, МВД, НАПК и т.д. Не с коррупцией, а между собой.
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наверняка США интересуют документы с межигорского пруда, которые шокин где то заныкал
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