 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.
путін бох... Алелуя алелуя алелуя...
Пришла осень а ещё никто не сидит.Вот и прессуют утырка отмороженного.
Посадив его при Порохе,зелёная плесень не прошла бы.
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Переконаний, що Пашинський не бикував би з стволом, був би в нас закон про вільний обіг вогнепальної зброї, як в Америці.
Слідчі розкололи Пашинського і той почав давати безцінні свідчення на Порошенка та інших членів організованого злочинного співтовариства. Пашинського надали всі докази того, що члени угруповання його злили спеціально. Зокрема пропозицію про зливі Пашинського надходило від дружини екс-генерального прокурора Ірини Луценко. Після цього Пашинський почав співпрацювати зі слідством з питань, пов'язаних виключно з Петром Порошенко, Юрієм Луценком, Розенблат, Кононенко, Грановським, Іриною Луценко, Мариною Порошенко, сім'єю Свинарчук. Пашинський розповідає такі подробиці, що у слідчих волосся дибки стає. Про це повідомляє видання Час з посиланням на власне джерело. Зокрема Пашинський запевняє, що багато схеми придумувала особисто дружина Петра Порошенка Марина Порошенко і якщо слідчі хочуть вийти на Петра Порошенка, потрібно копати під Марину Порошенко і її найближчих родичів. Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією. В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами. За його словами на Майдані все було не так однозначно як багатьом здається. Пашинський розповів, що на Майдані було більше 20 точок впливу, які воювали і конкурували між собою. Багато регіоналів мали свої сотні на Майдані і тому Майдан не був монолітним, він був дуже розколотий і наступний рік боротьби за владу показав це. Всього через рік лідери Майдану почали вже у відкриту воювати між собою. Також Пашинський запевняє, що на Майдані стріляли все, оскільки після 18 числа управляти майданом було вже неможливо. Там вже у відкриту воювали всі проти всіх в тому числі і проти Беркута. Хто стріляв зі снайперських гвинтівок він не знає і по всій видимості це правда. Пашинський запевняє, що в ті страшні дні стріляти міг хто завгодно, там уже йшлося за виживання кожного. Все вже було занадто запущено, щоб контролювати. Слідчі по крупицях збирають всі відомості і зводять їх в єдину схему. Примітно, що показання злитого раніше помічника Луценка Юрія Гримчака дуже сходяться з показаннями Пашинського. Вони обидва називають одні й ті ж прізвища, які прийшли з Майдану і не зрозуміли, що Майдан це не бізнес, що люди це не пішаки і що війна це не величезні перспективи. А саме так і думали повністю відморожені члени банди на чолі з Порошенком.
Просто интересно.
А, так это не плешивая обезьяна выскочила со стволом, под аккомпанемент мата своей самки, потрусить айцами, вопя что "спицнас, лижать фсем", размахивая оружием?
А потом оглушительно обосралась, впопыхах высрав в блоге что на него напали, унизили, обозвали жену свиньей, а его чертом, ударили бутылкой невзирая на его мольбы опомниться, смеялись когда полумертвый Пашинский лежал и выстрелил в воздух, прося вызвать "скорую" и покаяться, а потом получили пулю в ногу и закричали что это Пашинский сам напал.
Потом Пашинский обосрался, так как на штанах жертвы нападения было видно что никто не стрелял лежа и высрал: , (ой) , а я перепутал, ля-ля-ля, не лежал, а стоял, но все равно Химикус - очень злой, а я - очень добрый.
Кто не верит - желаю шоб на него тоже напал такой богатырь и оскорбил бутылкой.